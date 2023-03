Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Alonso im verregneten Formel-1-Training in Melbourne vor Leclerc

MELBOURNE: Ex-Weltmeister Fernando Alonso hat im verregneten zweiten Formel-1-Training vor dem Großen Preis von Australien die Bestzeit gesetzt. Bevor am Freitag in Melbourne der Regen stärker wurde, landete der 41 Jahre alte Spanier in seinem Aston Martin in 1:18,887 Minuten gute vier Zehntelsekunden vor Vizeweltmeister Charles Leclerc im Ferrari. Den dritten Platz belegte Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Im ersten Training war der Niederländer zuvor auf trockener Strecke erwartungsgemäß nicht zu schlagen.

Die nassen Bedingungen machten eine normale Übungseinheit dreieinhalb Stunden später unmöglich. Bevor es nass wurde, versuchten die Teams hastig, schnelle Runden zu drehen. Anschließend wurde der Regen langsam immer stärker, und die Trockenreifen konnten nicht mehr genutzt werden. Dadurch waren die Zeiten auf dem Kurs im Albert Park insgesamt wenig aussagekräftig. Nico Hülkenberg fuhr im Haas-Rennwagen auf Platz neun.

Vor dem dritten Saisonlauf am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/Sky), bei dem wieder trockene Bedingungen und Sonnenschein erwartet werden, führt Verstappen in der Gesamtwertung mit einem Punkt Vorsprung vor Perez. Beide konnten bislang jeweils einen Grand Prix für sich entscheiden. Dritter ist Alonso, Hülkenberg wartet noch auf seinen ersten WM-Zähler des Jahres.