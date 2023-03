Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Rekord eingestellt: Alpin-Star Shiffrin feiert 86. Weltcup-Sieg

ARE: Alpin-Star Mikaela Shiffrin hat die legendäre Rekord-Marke von 86 Weltcup-Siegen des Schweden Ingemar Stenmark eingestellt. Die US-Amerikanerin gewann am Freitag im schwedischen Are den Riesenslalom und wurde im Zielraum von den Zuschauern gefeiert. Die 27 Jahre alte zweimalige Ski-Olympiasiegerin hatte schon mit dem schnellsten ersten Lauf die Grundlage für den Erfolg gelegt, mit dem sie sich zugleich den Disziplin-Weltcup sicherte.

Nach zwei Läufen hatte Shiffrin 0,64 Sekunden Vorsprung auf Federica Brignone aus Italien. Dritte wurde die Schwedin Sara Hector (+0,92). Schon an diesem Samstag (10.30 Uhr/13.30 Uhr) kann Shiffrin mit einem Sieg im Slalom zur alleinigen Rekordhalterin aufsteigen. Die einzige deutsche Starterin, Lena Dürr (Germering), hatte als 32. des ersten Laufs den zweiten Durchgang verpasst.

BVB-Coach Terzic: Einsatz von Reus und Kobel im Derby offen

GELSENKIRCHEN/DORTMUND: Borussia Dortmund hofft vor dem Derby gegen den FC Schalke 04 weiter auf die rechtzeitige Genesung von Kapitän Marco Reus und Stammtorwart Gregor Kobel. Beide seien noch «fraglich», sagte Trainer Edin Terzic am Freitag und damit einen Tag vor der Partie (Samstag, 18.30 Uhr/Sky). Man werde kurzfristig bewerten, ob es für den erkälteten Reus und den zuletzt wegen muskulärer Probleme ausgefallenen Kobel für einen Einsatz in Gelsenkirchen reicht. Definitiv verzichten muss Terzic auf den in den vergangenen Wochen überragenden Julian Brandt und dessen Offensivkollegen Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko.

«Sportschau»: 1000. Länderspiel gegen Ukraine in Bremen

FRANKFURT/MAIN: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft soll das 1000. Spiel ihrer Länderspiel-Geschichte in Bremen gegen die Ukraine bestreiten. Das berichtet die ARD-«Sportschau». Dem Bericht zufolge wird das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes im Laufe des Freitages diese symbolträchtige Entscheidung bekannt geben. Die Partie soll am 12. Juni stattfinden und Auftakt eines Länderspiel-Dreierpacks kurz nach dem Saisonende in Bundesliga und Europapokal sein. In Bremen fand seit 2012 kein Länderspiel statt, zuletzt hatte der DFB wegen der Forderung der Hansestadt zur Übernahme von Polizeikosteneinsätzen mit der Deutschen Fußball Liga auf Länderspiele an der Weser verzichtet.

Becker: Noch keine Entscheidung über Engagement im deutschen Tennis

BERLIN: Boris Becker will sich nach seiner Haftentlassung auch im Tennis wieder engagieren - ob für den Deutschen Tennis Bund oder in anderer Funktion ist aber noch offen. Er müsse sich noch ein bisschen sortieren und habe auch Angebote. «Ich muss mich erstmal zurechtfinden, bevor ich eine Verantwortung und Arbeit übernehme», sagte die deutsche Tennis-Ikone bei der Präsentation eines Werbedeals mit einem Online-Fensterversand am Freitag in Berlin. Bei seinem Besuch des Davis-Cup-Spiels gegen die Schweiz im Februar sei alles sehr positiv gewesen, sagte der 55-Jährige. Becker hatte von 2017 bis 2020 bereits als Herrentennischef im DTB gearbeitet.

Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß: 100-Millionen-Transfer vorstellbar

MÜNCHEN: Ehrenpräsident Uli Hoeneß hält Transfers im dreistelligen Millionenbereich beim FC Bayern München für möglich, ist aber im Fall Harry Kane von Tottenham Hotspur skeptisch. «Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Spieler kommt, der 100 Millionen Euro kostet», sagte Hoeneß dem TV-Sender Sky und ergänzte mit Blick auf den englischen Fußball-Nationalstürmer, dieser sei schon fast 30 Jahre alt. «Letztes Jahr hat Tottenham ein Angebot von City über 160 Millionen Euro abgelehnt. Deshalb habe ich gesagt, das wäre kein Transfer für den FC Bayern. Aber das ist meine private Meinung», ergänzte Hoeneß, der dem Aufsichtsrat angehört.

Leipzigs Trainer Rose bangt gegen Ex-Club Gladbach um Werner-Einsatz

LEIPZIG: Trainer Marco Rose von RB Leipzig muss vor dem Duell mit seinem Ex-Club Borussia Mönchengladbach um den Einsatz von Nationalstürmer Timo Werner bangen. Werner schlage sich schon seit dem Dortmund-Spiel am vergangenen Wochenende mit einem Infekt herum, sagte Rose am Freitag vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag in Leipzig. Dagegen freut er sich, dass der von einer Verletzung genesene Dani Olmo komplett ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. «Wir werden heute nach dem Training gemeinsam entscheiden, ob es sich lohnt, mit auf die Bank zu kommen», erklärte Rose.

UEFA-Strafe wegen Pyro: Union Berlin will Einspruch einlegen

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin will gegen die UEFA-Strafe für den Einsatz von Pyrotechnik im Hinspiel der Europa-League-Zwischenrunde bei Ajax Amsterdam Einspruch einlegen. «Ob es zu hart ist, das will ich gar nicht beurteilen. Ich glaube, dass es ein falsches Urteil ist, weil es am Ende eine Kollektivstrafe ausspricht», sagte Union-Präsident Dirk Zingler am Donnerstagabend bei RTL+. Der Fußball-Bundesligist war in der vergangenen Woche von der UEFA nach den Vorkommnissen bei der Partie am 16. Februar zu einer Fan-Sperre bei einem Auswärtsspiel für zwei Jahre auf Bewährung verurteilt worden. Zudem wird eine Geldstrafe von 30.000 Euro fällig.

«Kicker»: Hertha-Deal mit Investor 777 unmittelbar vor Abschluss

BERLIN: Fußball-Bundesligist Hertha BSC steht einem Bericht des «Kicker» zufolge unmittelbar vor dem Abschluss des Deals mit dem neuen Investor 777 Partners. Demnach soll das Geschäft Anfang der kommenden Woche vollzogen werden, wie das Blatt am Freitag unter Berufung auf Informationen aus dem Umfeld des Clubs und der US-Investmentfirma berichtete. Dem Bericht zufolge soll 777 nicht nur die 64,7 Prozent der Anteile von Lars Windhorst und seiner Tennor an der Hertha BSC GmbH & Co KGaA übernehmen, sondern auch weitere Anteile erwerben, die dem Club frisches Geld bringen würden.

Sportausschuss-Vorsitzender: Neuendorf hat Ruhe ins System gebracht

BERLIN: Der Sportausschuss-Vorsitzende Frank Ullrich (SDP) sieht den jahrelang kriselnden Deutschen Fußball-Bund mit Bernd Neuendorf an der Spitze auf einem guten Weg. Der 61-Jährige, dessen Wahl sich an diesem Samstag erstmals jährt, habe «sich aus meiner Sicht gut ins Amt eingearbeitet und Ruhe ins System gebracht», sagte Ullrich der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Ausgang der WM in Katar sei Neuendorf gemeinsam mit seinem Team selbstkritisch, aber auch zukunftsorientiert umgegangen.

Nach Eskalation in türkischer 2. Liga: Bursaspor erhält Strafe

ISTANBUL: Der türkische Fußball-Zweitligist Bursaspor muss nach der Eskalation beim Spiel gegen den Club aus der Kurdenmetropole Diyarbakir ohne Fans spielen. Neun Spiele soll der Verein ohne Zuschauer austragen, entschied der Disziplinarausschuss des türkischen Fußballverbands laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Der Verein müsse außerdem eine Geldstrafe von gut 16.000 Euro zahlen. Beim Spiel zwischen Bursaspor und Amedspor in der zweiten türkischen Liga war es zu chaotischen Szenen gekommen - der Vorstand von Amedspor sprach von Rassismus gegen Spieler.

Maria als einzige Deutsche in zweiter Runde in Indian Wells

INDIAN WELLS: Tatjana Maria hat als einzige deutsche Tennisspielerin beim Masters in Indian Wells die zweite Runde erreicht. Maria gewann ihr Erstrunden-Duell mit Jasmine Paolini aus Italien am Donnerstag (Ortszeit) souverän 7:5, 6:1. Die 35-Jährige trifft als nächstes auf die an Nummer acht gesetzte Russin Daria Kasatkina. Jule Niemeier unterlag dagegen 5:7, 4:6 gegen Katerina Siniakova aus Tschechien. Laura Siegemund musste sich Madison Brengle aus den USA 6:7 (5:7), 4:6 geschlagen geben

Biathletin Häcki-Groß über Essstörungen: Kontrolle komplett verloren

BERLIN: Die Schweizerin Lena Häcki-Groß geht davon aus, dass auch im Biathlon-Sport Aktive mit Essstörungen zu kämpfen haben. «Ich würde nicht sagen, dass es ein Riesenproblem ist. Aber es gibt schon einige Betroffene. Viele haben keine diagnostizierte Essstörung, sind aber auf dem Weg dahin - oder haben zumindest ein zwiegespaltenes Verhältnis zum Essen», sagte die 27-Jährige im Interview von «t-online.de».Häcki-Groß, Schwiegertochter des deutschen Olympiasiegers Ricco Groß, hatte vor einem Jahr als erste Skijägerin ihre Essstörung öffentlich gemacht. Sie habe komplett die Kontrolle verloren, erklärte sie mit Blick auf «regelrechte Fressattacken».

Draisaitl gewinnt mit Oilers - Niederlage für Grubauer und Seattle

BERLIN: Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs gefeiert. Die Oilers setzten sich am Donnerstagabend (Ortszeit) trotz eines 0:2-Rückstandes noch mit 3:2 gegen die zuvor in zehn Spielen siegreichen Boston Bruins durch. Draisaitl legte den Siegtreffer von Darnell Nurse 4:49 Minuten vor Schluss auf. Derweil verlor der deutsche Torhüter Philipp Grubauer mit seinen Seattle Kraken mit 4:5 gegen die Ottawa Senators mit Tim Stützle. Für die Kraken war es nach zuvor fünf Siegen in Serie wieder eine Niederlage.

35 Punkte der Wagners zu wenig für Magic in NBA

ORLANDO: Insgesamt 35 Punkte von Franz und Moritz Wagner haben den Orlando Magic nicht zu einem Sieg in der NBA gereicht. Das 124:129 gegen die Utah Jazz war die dritte Pleite in Serie in der besten Basketball-Liga der Welt. Das Team hat nur noch theoretische Chancen auf die Teilnahme am Play-In-Turnier für die Playoffs. Franz Wagner verbuchte 24 Punkte, sein älterer Bruder kam auf 11 Punkte und 6 Rebounds.