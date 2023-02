Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 24.02.23 | Aktualisiert um: 19:35 | Überblick

Topfavorit USA für Basketball-WM qualifiziert

MONTEVIDEO: Topfavorit USA hat sich erwartungsgemäß für die Basketball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Mit einem 88:77-Sieg in Uruguay setzte sich der Olympiasieger von Tokio am Donnerstagabend (Ortszeit) in der Qualifikation durch und löste damit das Ticket für das Turnier, das von 25. August bis 10. September in Japan, Indonesien und auf den Philippinen ausgetragen wird. Weil gleichzeitig die Profiliga NBA läuft, bestreiten die Amerikaner die Vorausscheidung normalerweise mit B-Mannschaften. Der Erfolg in Montevideo war der neunte Sieg im elften Qualifikationsspiel.

Lakers gewinnen deutlich gegen NBA-Titelverteidiger

LOS ANGELES: Die Los Angeles Lakers haben auch ihr zweites Spiel nach dem großen Kader-Umbau gewonnen und sich mit 124:111 gegen Titelverteidiger Golden State Warriors durchgesetzt. Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder kam im ersten Spiel nach der All-Star-Pause erneut von der Bank und lieferte eine gute Vorstellung. In seinen 27 Minuten verbuchte er 13 Punkte und 6 Vorlagen. Bester Werfer war bei den Lakers Neuzugang Malik Beasley mit 25 Zählern, bei den Warriors verbuchte Klay Thompson 22 Punkte. Auf dem erhofften Weg in die Playoffs war der Erfolg gegen die besser platzierten Warriors für das Team aus Los Angeles von großem Wert. Stephen Curry fehlte den Warriors weiter verletzt.

Mihambo und Klosterhalfen führen DLV-Team für Hallen-EM an

BERLIN: Ein 32-köpfiges deutsches Team wird in der kommenden Woche bei den Hallen-Europameisterschaften in Istanbul antreten. Prominenteste Athletinnen im am Freitag veröffentlichten Aufgebot sind Weitsprung-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Malaika Mihambo und 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen. Beide dürfen sich auch in der türkischen Metropole Medaillenhoffnungen machen. Bei den Wettbewerben vom Donnerstag bis zum Sonntag kommender Woche wird Klosterhalfen über 3000 Meter antreten. Nicht dabei ist dort Sprinterin Gina Lückenkemper, die Doppel-Europameisterin vom Vorjahr in München verzichtet auf einen Start über die 60 Meter.

Oilers gewinnen dank McDavid und Draisaitl gegen Penguins

PITTSBURGH: Angeführt von einem erneut überragenden Connor McDavid und dem ebenfalls starken Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers ihr Auswärtsspiel bei den Pittsburgh Penguins dominiert und 7:2 gewonnen. McDavid erzielte zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor, er kommt in dieser NHL-Saison bereits auf 109 Scorerpunkte und führt die Liste damit klar an. Mit inzwischen 46 Saisontreffern hat er zudem einen neuen Karrierebestwert aufgestellt. Draisaitl steuerte gegen überforderte Penguins am Donnerstagabend (Ortszeit) das Tor zum 2:1 bei und bereitete den Treffer zum 5:1 vor. Die Oilers haben nun 10 der vergangenen 16 Spiele gewonnen und liegen auf Playoff-Kurs.

Serbe Jankovic wird neuer chinesischer Fußball-Nationaltrainer

PEKING: Der Serbe Aleksandar Jankovic wird neuer Trainer der chinesischen Fußball-Nationalmannschaft der Männer. Chinas Fußball-Verband teilte am Freitag mit, dass der 50-Jährige das Team für die Asien-Meisterschaft 2023 und die asiatische Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 vorbereiten solle. Jankovic trainierte seit 2018 bereits in China das U19-Team und übernahm 2020 das U21-Team in Vorbereitung für die - wegen der Pandemie jetzt auf September und Oktober verschobenen - Asienspiele in der ostchinesischen Stadt Hangzhou.

Entsetzen in Eindhoven: Zuschauer schlägt Sevilla-Torwart

EINDHOVEN: Die Attacke eines Zuschauers auf Torhüter Marko Dmitrovic vom FC Sevilla beim Europa-League-Spiel bei der PSV Eindhoven sorgt für großes Entsetzen. Der Mann rannte während der Partie auf das Feld und schlug den 31 Jahre alten Serben ins Gesicht. «Es ist unvorstellbar, dass du als Zuschauer einen Spieler attackierst. Es ist bedauerlich, dass wir darüber sprechen müssen», sagte PSV-Trainer Ruud van Nistelrooy nach der Partie am Donnerstagabend. Der in einer dunklen Jacke gekleidete Zuschauer wurde von Dmitrovic überwältigt und zu Boden gebracht, von Spielern beider Teams umringt und anschließend von Sicherheitspersonal vom Rasen geführt.

Eintracht Frankfurt: Kamada-Wechsel zu Dortmund noch nicht fix

FRANKFURT/MAIN: Ein möglicher Wechsel von Eintracht Frankfurts Daichi Kamada zum Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund ist nach Angaben des Vereins noch nicht fix. «Es gibt keinen neuen Stand», sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche am Freitag dem Hessischen Rundfunk. Am Mittwoch soll es ein Treffen von Kamadas Beratern Roberto Tukada und Thomas Kroth mit BVB-Sportchef Sebastian Kehl gegeben haben, um über mögliche Transfermodalitäten zu sprechen. Darüber hatte Sport1 zuerst berichtet. Informationen der «Frankfurter Rundschau» zufolge soll dem zentralen Mittelfeldspieler bereits ein Fünfjahresvertrag bei Borussia Dortmund vorliegen. Kamada steht seit Sommer 2017 bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag.

Leipzigs Rose erwartet Bayern-Reaktion: Wissen, was sie zu tun haben

LEIPZIG: Marco Rose rechnet im Titelkampf der Fußball-Bundesliga mit einer Reaktion von Rekordmeister FC Bayern München. «Wenn die Bayern ein Stück weit angeschossen sind, dann finden sie sich immer nochmal richtig. Ich glaube auch, dass die Bayern wissen, was sie zu tun haben», sagte der Cheftrainer von RB Leipzig am Freitag. Zugleich freute er sich über den spannenden Titelkampf. Der FC Bayern geht nach der Niederlage bei Borussia Mönchengladbach als Spitzenreiter punktgleich mit den Verfolgern Borussia Dortmund und dem 1. FC Union Berlin in den 22. Spieltag. Leipzig liegt als Tabellenfünfter vier Punkte hinter dem Trio.

Langläuferin Hennig: Kein Start in olympischer Gold-Disziplin

PLANICA: Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig verzichtet auf einen WM-Start in ihrer Gold-Disziplin von Peking. Dies sagte die 26-Jährige am Freitag im slowenischen Planica. Hennig startet an diesem Samstag im Skiathlon und ist im Teamsprint nicht dabei. «Das schließt sich ein bisschen aus. Wenn man das eine läuft, startet man beim anderen nicht. Ich habe Abstand davon genommen», sagte Hennig, die im Vorjahr in China überraschend olympisches Gold mit Victoria Carl gewonnen hatte. Carl und Laura Gimmler werden diesmal als Starterinnen im Teamsprint am Sonntag erwartet. Das finale Aufgebot will Teamchef Peter Schlickenrieder aber erst am Samstag bekanntgeben.

Kombiniererin Armbruster bei WM auf Medaillenkurs

PLANICA: In der Nordischen Kombination nimmt Nathalie Armbruster aus Freudenstadt bei der WM im slowenischen Planica Kurs auf die Medaillen. Am Freitagvormittag sprang die 17 Jahre alte Schülerin auf der Normalschanze 98 Meter und landete damit zunächst auf Rang zwei. Stärker war nur die norwegische Dauersiegerin Gyda Westvold Hansen, die bei deutlich verkürztem Anlauf mit 91 Metern glänzte. Westvold Hansen liegt vor dem Fünf-Kilometer-Lauf am Nachmittag 20 Sekunden vor Armbruster. Als weitere Medaillenkandidatin gilt die Italienerin Annika Sieff, die 30 Sekunden nach der Führenden in die Loipe geht.

Europa-Wiedersehen für Union - Freiburg im Achtelfinale gegen Juventus

NYON: Der SC Freiburg bekommt es in der Europa League mit dem italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin zu tun, für den 1. FC Union kommt es bei der Achtelfinal-Premiere zu einem Wiedersehen mit Gruppengegner Royal Union Saint-Gilloise. Bayer Leverkusen trifft auf den ungarischen Club Ferencvaros Budapest, wie die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Freitag im schweizerischen Nyon ergab. Die Achtelfinal-Hinspiele finden am 9. März statt, die Rückspiele folgen eine Woche später.

Sportgerichtshof: Kein Zeitrahmen für Urteil im Fall Walijewa

LAUSANNE: Der Internationale Sportgerichtshof Cas hat das Verfahren im Fall der russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa begonnen, einen möglichen Zeitpunkt für die Bekanntgabe eines Urteils aber ausdrücklich offen gelassen. Wie der in Lausanne ansässige Cas am Freitag mitteilte, sind mittlerweile alle Einsprüche in dem Fall eingegangen. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) und die Internationale Eislauf-Union (Isu) gehen gegen ein Urteil der russischen Anti-Doping-Agentur (Rusada) vor, die ihrerseits ebenfalls Partei ist.

Der Fall hatte vor einem Jahr bei den Olympischen Winterspielen in Peking für großes Aufsehen gesorgt. Dort gewann die damals 15-Jährige Gold im Team-Wettbewerb. Erst danach wurde bekannt, dass die russische Europameisterin im Dezember 2021 bei den nationalen Meisterschaften positiv auf das verbotene Mittel Trimetazidin getestet worden. war. Die Rusada hatte ihr als einzige Sanktion den russischen Meistertitel aberkannt. Walijewa stand wegen ihres damaligen Alters nach den Anti-Doping-Regeln unter besonderem Schutz.

Die Wada will nun eine vierjährige Sperre erreichen. Die Isu möchte, dass der Sportgerichtshof «eine Sperre nach eigenem Ermessen» trifft und endgültig über die Ergebnisse des Mannschaftswettbewerbs bei Olympia 2022 entscheidet. Dagegen verlangt die Rusada, dass sie Walijewa gemäß ihren Richtlinien sanktionieren darf.