Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Mick Schumacher fährt auf nasser Strecke auf fünften Startrang

BUDAPEST: Mick Schumacher hat in der Qualifikation für das erste von zwei Formel-2-Rennen auf dem Hungaroring an diesem Wochenende den fünften Platz belegt. Auf dem nassen Kurs bei Budapest lieferten sich gleich mehrere Piloten der höchsten Nachwuchsserie Formel 2 einen spannenden Kampf um die Pole. Auch Schumacher hatte zwischenzeitlich auf Platz eins gelegen.

Nach dem Abflug eines Piloten ins Kiesbett wurde die Einheit vorzeitig beendet, so dass Schumacher vom italienischen Prema-Team auch keine Chance mehr hatte, sich noch weiter vorn einzureihen. Im Klassement belegt der 21 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher den zehnten Platz. Die Pole fürs erste Ungarn-Rennen sicherte sich der Brite Callum Ilott.

Rhein-Neckar Löwen gründen E-Sport-Team in League of Legends

STUTTGART: Der Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen engagiert sich nun auch im E-Sport. Dafür habe er ein Team unter dem Namen «ERN ROAR» gegründet, teilte der Club aus Mannheim am Freitag mit. Es werde vorerst im Teamspiel-Klassiker League of Legends aktiv sein. Möglich geworden sei die Gründung durch die Zusammenarbeit mit eSport Rhein-Neckar, der E-Sport-Abteilung des TSV Oftersheim. Spieler hat das neue Team bisher noch nicht.

Studie: E-Sport findet während Corona-Krise kaum neue Fans

DÜSSELDORF: Dem E-Sport ist es einer neuen Studie zufolge kaum gelungen, in der Corona-Pandemie neue Fans zu gewinnen. Die Umfrage wurde von McKinsey in Auftrag gegeben, im April durchgeführt und ist den Angaben zufolge für die Altersklasse 14 bis 69 in Deutschland repräsentativ. Laut der Studie ist die Zahl derer, die den Begriff E-Sport kennen und entsprechende Videospiele entweder selbst spielen, bei ihnen zusehen, Turniere schauen oder diesbezügliche Nachrichten verfolgen, jeweils ungefähr gleich geblieben.

Aufstiegsrecht für Reserve-Teams: Schalke kontert Bayern-Vorstoß

GELSENKIRCHEN: Eine Neuregelung des Aufstiegsrechts für Zweitvertretungen stößt bei Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 auf Ablehnung. «Ich habe allergrößten Respekt vor Herbert Hainer, aber diesen Vorschlag kann ich überhaupt nicht unterstützen. Die 1. und 2. Bundesliga müssen den Lizenzmannschaften der Profivereine vorbehalten sein und nicht den Zweitvertretungen - gerade und auch im Interesse der Zweitligisten», sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider der ARD-«Sportschau». Die 3. Liga habe sich als höchste Spielklasse für Reserve-Teams bewahrt.

Switolina gewinnt erstes Berliner Tennis-Einladungsturnier

BERLIN: Die Weltranglisten-Fünfte Jelina Switolina hat das erste der beiden Berliner Tennis-Einladungsturniere gewonnen. Die 25-jährige Ukrainerin siegte am Freitag 3:6, 6:1, 10:5 gegen die Tschechin Petra Kvitova. Das Damen-Endspiel sollte eigentlich am Mittwoch auf Rasen im Steffi-Graf-Stadion stattfinden, war aber wegen Regens ausgefallen. Es wurde im Rahmen der zweiten Veranstaltung nachgeholt, die auf Hartplatz in einem Hangar des früheren Flughafens Tempelhof bis zum Sonntag ausgetragen wird. Insgesamt werden jeweils 100.000 Euro Preisgeld an Damen und Herren ausgeschüttet.

Bestzeit für Vettel im Regentraining von Ungarn

BUDAPEST: Sebastian Vettel hat zum ersten Mal in dieser Saison die schnellste Runde in einem Freien Training gedreht. Der viermalige Formel-1-Weltmeister verwies am Freitagnachmittag im Regen auf dem Hungaroring den WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas auf den zweiten Platz. Vettel war in seinem Ferrari 0,272 Sekunden schneller. Auf Rang drei kam Carlos Sainz im McLaren mit allerdings schon über 1,3 Sekunden Rückstand auf Vettel. Bei schweren und sich verändernden Bedingungen auf einer nassen Strecke verzichtete Titelverteidiger Lewis Hamilton im Mercedes auf eine gezeitete Runde.

Im Alter von 29 Jahren: Ex-Weltmeister Schürrle beendet Karriere

DORTMUND: Der frühere Fußball-Weltmeister André Schürrle beendet im Alter von nur 29 Jahre überraschend seine Karriere als Profi. «Die Entscheidung ist lange in mir gereift», sagte Schürrle dem «Spiegel». «Ich brauche keinen Beifall mehr.» Schürrles Vertrag bei Borussia Dortmund war nach Ende des Leihgeschäfts mit Spartak Moskau zuletzt aufgelöst worden. Zuvor hatte er beim FSV Mainz 05, Bayer Leverkusen, dem FC Chelsea, dem VfL Wolfsburg und dem FC Fulham gespielt.

DOSB begrüßt Kandidatur von IOC-Präsident Bach um zweite Amtszeit

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Olympischen Sportbund hat die Bereitschaft von Thomas Bach begrüßt, für eine zweite Amtszeit als Präsident des internationalen Olympischen Komitees zu kandidieren. «Wir wünschen ihm dabei viel Erfolg», sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann. «Es liegen schwierige, aber zugleich erfolgreiche sieben Jahre hinter ihm und gerade in der nun herausfordernden Zeit der Pandemie braucht der Weltsport eine starke Führung.» Auch Sportdeutschland brauche ein starkes IOC.

Leichtathletik-Weltpräsident Coe ins IOC aufgenommen

LAUSANNE: Leichtathletik-Weltpräsident Sebastian Coe ist in das Internationale Olympische Komitee aufgenommen worden. Dies beschloss die IOC-Session am Freitag in Lausanne. Dem 63 Jahre alten Briten wurde damit erst fünf Jahre nach seiner Wahl zum Präsidenten von World Athletics (früher IAAF) der Einzug ins IOC gewährt, obwohl die Leichtathletik ein Kernsport im olympischen Programm ist. Die Korruptionsaffäre um seinen Vorgänger Lamine Diack und der russische Doping-Skandals, bei dem Coe einen härteren Kurs steuerte als das IOC, trugen zur langen Wartezeit bei.

Winterspiele 2026: Kandidatenbudgets sinken um rund 80 Prozent

LAUSANNE: Die Budgets der Bewerber um die Olympischen Winterspiele 2026 sind drastisch gesunken. Wie das Internationale Olympische Komitee am Freitag mitteilte, haben die Kandidaten durchschnittliche rund fünf Millionen Dollar ausgegeben. Im Bewerbungsprozess für die Winterspiele 2022 wurden laut IOC im Schnitt etwa 35 Millionen Dollar pro Kandidat investiert. Dies sei ein direktes Ergebnis der Umsetzung von Empfehlung der olympischen Reformagenda 2020. In zwei Jahren werden die Winterspiele in Peking ausgetragen.

Organisatoren: Alle Arenen auch für Olympia 2021 gesichert

LAUSANNE: Die Organisatoren der ins nächste Jahr verlegten Sommerspiele in Tokio können auch 2021 mit allen ursprünglich vorgesehenen Wettkampfstätten planen. Das bestätigte der Präsident des Organisationskomitees, Yoshiro Mori, am Freitag während der Generalversammlung des Internationalen Olympischen Komitees. Auch das olympische Dorf wird im kommenden Jahr zur Verfügung stehen. Wegen der Pandemie hatten Japan und das IOC Ende März nach langem Zögern die Spiele verschoben. Sie sollen nun vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 stattfinden.

Wahl des IOC-Präsidenten mit Kandidat Bach im Frühjahr 2021

LAUSANNE: Thomas Bach wird sich schon im Frühjahr 2021 zur Wiederwahl als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees stellen. Die IOC-Mitglieder stimmten am Freitag mit großer Mehrheit für die Austragung von zwei Generalversammlungen im kommenden Jahr. Die Session mit der Wahl des IOC-Chefs soll bereits im Frühjahr stattfinden, die zweite Zusammenkunft der IOC-Mitglieder dann wie gewöhnlich kurz vor der Eröffnung der ins nächste Jahr verlegten Olympischen Spiele in Tokio im Juli. Der 66 Jahre alte Tauberbischofsheimer Bach hatte am Freitag seine Bereitschaft erklärt, für eine zweite Amtszeit als IOC-Präsident zu kandidieren.

Liverpool-Coach Klopp für Verpflichtung von Bayerns Thiago

LIVERPOOL: Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat sich einem Medienbericht zufolge endgültig für eine Verpflichtung von Bayern Münchens Thiago ausgesprochen. Der englische Fußball-Meister und der spanische Mittelfeldspieler sollen sich demnach weitgehend einig sein, wie die «Bild»-Zeitung (Freitag) berichtete. Für einen möglichen Wechsel müsste Liverpool eine Ablöse zahlen, der 29 Jahre alte Thiago steht bei den Münchnern noch bis 2021 unter Vertrag. In den vergangenen Wochen war immer wieder über ein angebliches Interesse von Liverpool berichtet worden, es gab allerdings auch widersprüchliche Berichte englischer Zeitungen dazu.

Mercedes gibt in Ungarn Tempo vor - Hamilton Schnellster vor Bottas

BUDAPEST: Lewis Hamilton hat zum Trainingsauftakt beim Großen Preis von Ungarn die schnellste Runde gedreht. Der 35 Jahre alte Mercedes-Pilot verwies am Freitagmittag nach anderthalb Stunden seinen finnischen Formel-1-Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Platz. 86 Tausendstelsekunden lag Hamilton, Sieger vom vergangenen Sonntag und aktuell WM-Zweiter, trotz der härtesten und damit langsamsten Reifenmischung vor Bottas. Der 30 Jahre alte Finne hatte das erste Renen vor knapp zwei Wochen in Spielberg gewonnen und führt die WM-Wertung an.

Basketball-Pokal mit neuem Modus - Vier Quali-Turniere geplant

FRANKFURT/MAIN: Die Basketball-Bundesliga wird den Modus für den Pokalwettbewerb einmalig ändern und den kommenden Pokalsieger ab Oktober bei insgesamt fünf Turnieren ausspielen. Dies teilte die BBL am Freitag mit. Geplant sind zunächst vier Qualifikationsturniere mit jeweils vier Teams am 17./18. Oktober und 24./25. Oktober. Dabei sollen die vier Gastgeber der Turniere gesetzt sein, die weiteren Teams werden zugelost. Zwei Turniere sollen im Norden, zwei weitere im Süden ausgetragen werden. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich für das Final Four, das am 1. und 2. November ausgetragen werden soll.

Eishockey-Spielergewerkschaft vor der Gründung

WÜRZBURG: Die Eishockey-Spielergewerkschaft in Deutschland steht kurz vor der Gründung. Am Freitag treffen sich die Initiatoren um die Olympia-Silbergewinner Moritz Müller und Patrick Reimer in Würzburg, um letzte organisatorische Dinge zu besprechen. Dabei soll unter anderem das Satzungspapier entworfen werden. Zu den Gründungsmitgliedern gehören zudem unter anderem der frühere Nationalspieler Marcus Kink, Nationalkeeper Dennis Endras und auch NHL-Profi Korbinian Holzer.

US-Anti-Doping-Chef Tygart: «Die Wada muss sich reformieren»

FRANKFURT/MAIN: Der Chef der US-Anti-Doping-Agentur unterstützt Pläne der amerikanischen Regierung, wonach die Zuschüsse an die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada eingefroren werden sollen. «Niemand will, dass das Geld reduziert wird. Auch wir wollen mehr Geld. Aber wir wollen es nicht unter den gegenwärtigen Umständen», sagte Travis Tygart im Interview mit dem Internetportal «Sportbuzzer» (Freitag). Er forderte: «Die Wada muss sich reformieren.» Pro Jahr zahlt die USA 2,7 Millionen Dollar an die Wada.

Deutsche Schwimm-Meisterschaften sollen Ende Oktober stattfinden

BERLIN: Die wegen der Coronavirus-Pandemie verlegten deutschen Meisterschaften der Schwimmer sollen im Herbst in Berlin nachgeholt werden. Wie der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) am Freitag bekanntgab, sind die nationalen Titelkämpfe nun vom 29. Oktober bis zum 1. November geplant und werden voraussichtlich ohne Zuschauer stattfinden. Auch das Wettkampfprogramm wird angepasst: Staffelentscheidungen soll es in der Hauptstadt nicht geben. Nach aktuellem Stand sollen nur die olympischen Einzelstrecken geschwommen werden, pro Strecke und Disziplin sollen höchstens 30 Sportlerinnen und Sportler starten.

Turner Toba erleidet Syndesmoseriss - Drei Monate Pause

KIENBAUM: Deutschlands bester Turner Andreas Toba muss rund drei Monate pausieren. Der 29 Jahre alte Olympia-Held von Rio de Janeiro zog sich im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft im Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum in Kienbaum einen Riss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk zu. Das teilten der Deutsche Turner-Bund (DTB) und Tobas Management am Freitag mit. Den fünfmaligen deutschen Meister von der TK Hannover erwischte es gleich im ersten Trainingslager nach der Corona-Pause. Bei einer Landung nach einem Sprung mit Dreifachschraube knickte er um und verdrehte sich das Sprunggelenk.

Arminia Bielefeld stellt professionelles Gaming im E-Sport wieder ein

BIELEFELD: Der DSC Arminia Bielefeld hat das professionelle Gaming im Bereich E-Sport eingestellt. Wie der Fußball-Club am Freitag mitteilte, werde man in der kommenden Spielzeit nicht an der Virtual Bundesliga teilnehmen. «Um ehrlich zu sein, haben sich unsere Erwartungen zum Thema E-Sport nicht erfüllt und wir haben feststellen müssen, dass E-Sport aktuell nicht zu dem Weg passt, den wir eingeschlagen haben. Wir wollen uns auf das Kerngeschäft Fußball konzentrieren», sagte Markus Rejek, kaufmännischer Geschäftsführer des ostwestfälischen Bundesliga-Aufsteigers.