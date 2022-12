Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 16.12.22 | Überblick

Edmonton Oilers haben nicht mit 4:3 gewonnen, der vermeintliche Siegtreffer wurde aberkannt. Das Ergebnis lautet 3:4. Sie erhalten in Kürze eine berichtigte Neufassung. ZURÜCKZIEHUNG - Draisaitl schießt Oilers in der Verlängerung zu NHL-Sieg

Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der Verlängerung zu einem 4:3-Sieg gegen die St. Louis Blues geschossen. Der Eishockey-Nationalspieler war zuvor bereits mit einer Vorlage am Führungstor von Zach Hyman beteiligt gewesen. Die Blues trafen erst 20 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 3:3, ehe Draisaitl mit seinem 22 Tor in dieser Spielzeit den 17. Saisonsieg der Oilers sicherte. In der NHL-Tabelle kletterte das Team damit auf Rang drei der Pacific-Division und überholte die Seattle Kraken. Das Team um Nationaltorwart Philipp Grubauer hatte zuvor 2:3 gegen die Carolina Hurricanes verloren.