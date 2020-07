Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Champions League: Bayern gegen Neapel oder Barça, Leipzig - Atletico

NYON: Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern würde beim Erreichen des Viertelfinals der Champions League in der Endrunde in Lissabon auf den FC Barcelona oder SSC Neapel treffen. RB Leipzig bekommt es beim Finalturnier Mitte August mit Atlético Madrid zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag im Hauptquartier der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon. Zunächst müssen die Bayern aber noch ihr Achtelfinal-Rückspiel am 7. oder 8. August gegen den FC Chelsea bestehen. Das Hinspiel hatten die Münchner vor der Corona-Zwangspause mit 3:0 in London gewonnen. Nach einem UEFA-Beschluss kann das Rückspiel vor leeren Rängen in München stattfinden.

Red Bull schließt Vettel-Rückkehr aus: «Entschiedenes Nein»

SPIELBERG: Für Sebastian Vettel gibt es in der kommenden Formel-1-Saison kein Zurück zu seinem früheren Weltmeisterteam Red Bull. «Wir hatten eine geniale Zeit mit Seb, er wird auch für immer Teil unserer Geschichte sein, aber wir haben nicht erwartet, dass er dieses Jahr auf den Markt kommt. Wir sind unseren bestehenden Fahrern verpflichtet», sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner dem TV-Sender Sky Sports F1. «Ich fürchte, das ist ein entschiedenes Nein, Sebastian ist sich dessen bewusst.» Red Bull setzt auf Max Verstappen und Alex Albon. Vettel muss Ferrari zum Ende dieser Saison nach dann sechs Jahren verlassen.

Basketballer starten Bundesligasaison Anfang November

FRANKFURT/MAIN: Die Korbjagd in der Basketball-Bundesliga startet am 6. November, bereits ab Mitte Oktober wird der Pokalwettbewerb komplett ausgespielt. Auf diese Rahmendaten für die Saison 2020/21 haben sich die momentan 17 Bundesligavereine mit dem Präsidium und der Geschäftsführung der BBL verständigt. Der Meister wird demnach nach dem gewohnten Modus ermittelt - also mit einer Hauptrunde und anschließenden Playoffs ab dem Viertelfinale. Die Saison soll bis zum 15. Juni 2021 abgeschlossen werden.

Geschäftsführer: Corona wird Werder etwa 30 Millionen Euro kosten

BREMEN: Werder Bremens Geschäftsführer Klaus Filbry rechnet durch die Corona-Krise mit hohen finanziellen Einbußen auch in der kommenden Saison. «Corona wird uns für die abgelaufene Saison und die neue Saison insgesamt an die 30 Millionen Euro kosten», sagte der 53-Jährige am Freitag in Bremen. «Das bedeutet natürlich auch, dass das den Fußball nachhaltig verändern wird, weil weniger Geld im Kreislauf sein wird.»

«Auto, Motor und Sport»: Formel 1 fährt 2020 in Hockenheim

SPIELBERG: Die Formel 1 wird nach Informationen von «Auto, Motor und Sport» in diesem Jahr einen Grand Prix in Hockenheim austragen. Wie das Fachmagazin am Freitag berichtete, fährt die Motorsport-Königsklasse «nach den aktuellen Plänen» im Oktober auch auf dem Traditionskurs in Nordbaden. Der genaue Termin stehe noch nicht fest. Das Rennen soll aber in einem Dreierpack an aufeinander folgenden Wochenenden mit Imola (Italien) und Portimao (Portugal) ausgetragen werden.

Werder bestätigt: Kohfeldt weiter Trainer - auch Baumann bleibt

BREMEN: Florian Kohfeldt bleibt Trainer bei Werder Bremen. «Es wird in derselben personellen Konstellation in Zukunft weitergehen», sagte Geschäftsführer Klaus Filbry bei einer Pressekonferenz am Freitag. Der 53-Jährige bestätigte damit Medienberichte vom Vortag. Kohfeldts Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2023. Trotz der sportlich enttäuschenden Saison 2019/20 bleibt auch Frank Baumann, der Kohfeldt stets das Vertrauen ausgesprochen hatte, Geschäftsführer Fußball. Die Bremer hatten erst in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim knapp den Abstieg vermieden.

Landesregierung: Schalke will Bürgschaft über 31,5 Millionen Euro

DÜSSELDORF: Der FC Schalke 04 hat bei der Landesregierung eine Bürgschaft von 31,5 Millionen Euro für einen Kredit über insgesamt 35 Millionen Euro beantragt. Das geht aus einer vertraulichen Vorlage der Regierung für den Finanzausschuss des Landtags hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Über den Antrag ist demnach noch nicht entschieden.

DFB bestätigt: Nächste Heimspiele in Stuttgart, Köln und Leipzig

FRANKFURT/MAIN: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird ihre nächsten Heimspiele in Stuttgart, Köln und Leipzig absolvieren. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Der Nations-League-Auftakt gegen Spanien (3. September) soll demnach in Stuttgart stattfinden, die weiteren Heimspiele gegen die Schweiz (13. Oktober) in Köln und die Ukraine (14. November) in Leipzig. In Köln und Leipzig soll zudem jeweils noch ein Testspiel in diesem Herbst ausgetragen werden.

Kalou wechselt von Hertha BSC zu Botafogo Rio de Janeiro

BERLIN: Salomon Kalou setzt seine Fußball-Laufbahn nach dem unrühmlichen Aus beim Bundesligisten Hertha BSC bei Botafogo Rio de Janeiro in Brasilien fort. Der Club bestätigte die Verpflichtung, über die brasilianische Medien bereits spekuliert hatten, am Freitag bei Twitter. Der 34 Jahre alte Ivorer schließt sich Botafogo für 18 Monate an und erhält einen Vertrag bis Ende 2021. Kalous Kontrakt in Berlin war Ende Juni ausgelaufen.