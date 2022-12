Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 09.12.22 | Überblick

Olympia in Deutschland: Europameister Ringer fehlt gutes Gefühl

BADEN-BADEN: Marathon-Europameister Richard Ringer kann sich die Rückendeckung der Bundesbürger für eine Olympia-Bewerbung nur schwer vorstellen. «Ich habe den Eindruck, dass die aktuelle Stimmungslage im Land nicht geeignet ist, um so eine Geschichte nachhaltig zu verfolgen», sagte Ringer.

«Die Leute haben aktuell andere Probleme, als sich um Olympische Spiele zu kümmern. Es ist sehr schwierig.» Dabei spiele es keine Rolle, ob sich Deutschland für die Spiele im Sommer oder Winter bewerben würde, sagte Ringer. Selbst würde er sich über das Großereignis im eigenen Land freuen, nachdem er in diesem Jahr bei der Europameisterschaft in München vor heimischer Kulisse triumphiert hatte.

Bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) am vergangenen Wochenende war eine «Strategie für eine mögliche Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele» beschlossen worden. Der DOSB ist nun beauftragt, 2023 eine qualifizierte Grundsatzentscheidung vorzubereiten, ob es eine Bewerbung geben soll.

Springreiter Deußer winkt eine Million Euro

GENF: Der Springreiter Daniel Deußer kann am Wochenende beim Turnier in Genf mehr als eine Million Euro gewinnen. Der 41-Jährige würde bei einem Sieg im Großen Preis, der mit 1,2 Millionen Franken dotiert ist, 33 Prozent des Preisgeldes erhalten. Neben diesen rund 400.000 Euro winkt Deußer ein Bonus aus der Grand-Slam-Serie: Als Gewinner des Großen Preises von Spruce Meadows würde der in Belgien lebende Profi zusätzlich die Prämie von einer halben Million Euro erhalten. Dazu gibt es weitere gut dotierte Prüfungen in Genf.

Zum Grand Slam des Springsports gehören die Turniere in Aachen, Spruce Meadows, 's-Hertogenbosch und Genf. Wer drei dieser Turniere hintereinander gewinnt, erhält sogar eine Prämie von einer Million Euro.

Bei zwei von vier Siegen mit Unterbrechung gibt es immerhin noch einen Bonus von 250.000 Euro. Diese Prämie könnte in Genf Gerrit Nieberg kassieren. Der Sohn des früheren Weltklasse-Reiters Lars Nieberg hatte im Sommer den Großen Preises von Aachen gewonnen.