Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

LAKE LOUISE: Deutschlands beste Abfahrerin Kira Weidle startet mit hohen Erwartungen in ihre neue Weltcup-Saison. «Der erste Sieg steht immer noch an. Das ist immer noch das große Ziel», sagte die 26 Jahre alte Starnbergerin vor der ersten Abfahrt des Winters in Lake Louise am Freitag (20.00 Uhr/Sportschau.de und Eurosport). Viermal fuhr die Speed-Spezialistin in ihrer Karriere bislang auf einen Podestplatz. Platz zwei im vergangenen Winter in Zauchensee war das beste Ergebnis.

In diesem Winter soll endgültig der große Coup gelingen. Den nötigen Feinschliff holte sich die Olympia-Vierte im Sommer-Trainingslager in Chile. «Was wir dieses Jahr noch mehr gemacht haben, ist Riesenslalom-Training. Das bringt viel für den Super-G», sagte Weidle. In ihrer schwächeren Speed-Disziplin fehlt der Deutschen noch eine Fahrt unter die besten fünf.

In Südamerika trainierte Weidle auch zusammen mit der deutschen Herren-Riege. «Das hat mir viel gebracht. Wie sie Übergänge angehen, wie sie Sprünge angehen - da gibt es viele Elemente, die ich mir abschauen kann», sagte Weidle. Die gebürtige Stuttgarterin ist im deutschen Speed-Team mal wieder die einzige Hoffnungsträgerin. Roni Remme, die seit diesem Jahr für den DSV startet, fällt nach einem Kreuz- und Innenbandriss für den Rest der Saison aus.

Ex-Stuttgarter Kuzmanovic hofft auf Serbien-Sieg gegen die Schweiz

DOHA: Ex-Bundesligaprofi Zdravko Kuzmanovic hält es im brisanten Duell zwischen Serbien und der Schweiz bei der Fußball-WM am Freitag (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) mit den Serben. «Serbien schießt in der 96. Minute das Siegestor. Das ist mein Traum», sagte der frühere Spieler des VfB Stuttgart, der sowohl die serbische als auch die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt, der Zeitung «Blick».

«Ich bin in der Schweiz geboren und lebe noch hier», sagte Kuzmanovic, der in seiner Karriere 51 Länderspiele für Serbien bestritten hat. «Gegen jeden anderen Gegner wünschte ich mir, dass die Schweiz gewinnt. Aber nicht gegen Serbien.»

Die Partie in der Gruppe G, in der beide Teams noch um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen, ist auch wegen ihrer Vorgeschichte heikel. Im Vorrundenduell bei der WM 2018 in Russland hatten die Schweizer Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri, die kosovarische Wurzeln haben, ihre Tore mit einer speziellen Geste gefeiert: Mit ihren Händen formten sie den doppelköpfigen Adler, der die Flagge Albaniens ziert - ein Symbol der Abgrenzung des Kosovos gegen Serbien. Die Serben betrachten die seit 2008 unabhängige Republik noch immer als Teil ihres Territoriums.

«Die Doppeladler-Gesten waren eine Schande, kein Serbe hat sie vergessen», sagte Kuzmanovic. Allerdings sollen Xhaka und Shaqiri damals vor der Partie von Serben provoziert worden sein. «Beide Seiten haben sich nicht korrekt verhalten», räumte Kuzmanovic ein. Er hoffe, dass sich solche Szenen nicht wiederholen. «Es gäbe einen Riesenskandal. Sollte etwas passieren, egal von welcher Seite, muss die FIFA reagieren und Sperren verhängen», so der 35-Jährige. «Politische Statements und Provokationen dürfen keinen Platz haben.»

Sturm sorgt sich um Boxsport in Deutschland: «Lage ist nicht einfach»

STUTTGART: Der fünffache Weltmeister Felix Sturm sorgt sich um die Zukunft des deutschen Boxsports. «Die Lage ist nicht einfach», sagte er am Donnerstag bei der Verkündung seines nächsten Kampfes, der am 18. Februar ausgetragen werden soll. «Das Hauptproblem ist, dass es an den Strukturen, die es früher gab, fehlt.»

Sender, die sich in der Vergangenheit die TV-Rechte gesichert hatten, verzichten inzwischen auf Investitionen in das Boxen. «Stattdessen gibt es Streaming-Dienste, die Geld kosten. Aber die Gelder fließen dann nach England oder Amerika», sagte Sturm. Um das Problem zu beheben, müssten «finanzielle Möglichkeiten geschaffen werden», sagte der 43-Jährige. «Wenn man Geduld hat und weiß, wohin der Weg führen soll, dann kann man auch die Vorrangstellung für solche Abende zurückgewinnen.»

Es mangle an deutschen Stars in der Szene, sagte Sturm. «Wir brauchen Helden, die das boxerische Potenzial haben. Wir brauchen Jungs und Mädchen, für die es sich lohnt, eine Karte zu kaufen, weil man sie sich gerne im Ring anschaut», sagte der Supermittelgewichtler. «Es gibt Ansatzpunkte. Wichtig ist aber ein Fundament. Ich bin mir sicher, dass wir es schaffen können, Boxen wieder salonfähig zu machen.»

Bei seinem Kampf in Stuttgart will er gegen Istvan Szili antreten. Der Ungar hat einem Rückkampf nach dem Sieg im März jedoch noch nicht zugestimmt.