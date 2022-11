Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Formel-1-Fahrer erwarten Anpassung des Strafenreglements

SÃO PAULO: Die Formel-1-Piloten rechnen mit einer Änderung des Sündenregisters. «Wir führen eine Menge Diskussionen mit der Fia (Automobil-Weltverband), um eine Lösung zu finden», sagte Alpha-Tauri-Fahrer Pierre Gasly vor dem vorletzten Grand Prix des Jahres in São Paulo. Der Franzose steht aktuell bei zehn Strafpunkten über zwölf Monate, noch zwei mehr und er muss automatisch das nächste Rennen aussetzen. Seit der Einführung des aktuellen Strafenreglements 2014 wäre Gasly der erste Fahrer, der zuschauen muss.

«Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in den vergangenen zwölf Monaten besonders gefährlich gewesen bin, und das wäre eine harte Strafe», bemerkte er. «Selbst wenn es nicht immer mit gefährlichem Fahren zu tun hat, hat die Strafe auf jeden Fall massive Auswirkungen auf die Konstrukteurs- und die Fahrer-Weltmeisterschaft.»

Williams-Pilot Alex Albon führte an, dass er alleine drei Strafpunkte kassiert habe, weil er Streckenbegrenzungen überfahren hat. «Ich habe also eine Menge Punkte gesammelt, die ich meiner Meinung nach gar nicht verdiene. Wir diskutieren darüber, und ich denke, dass es eine Änderung geben wird», meinte Albon.

Formel-1-Star Hamilton sieht Vettel «als Verbündeten»

SÃO PAULO: Lewis Hamilton hat die Formel-1-Beziehung zu Sebastian Vettel als überraschende Freundschaft beschrieben. «Es ist so schwierig, wenn man im Wettbewerb steht und beide um etwas kämpfen, für das man Leidenschaft aufbringt», sagte der Mercedes-Pilot vor dem Großen Preis von Brasilien an diesem Wochenende in São Paulo. «Es war eine unerwartete Beziehung und Freundschaft.»

Hamilton (37) erzählte unter anderem mit Blick auf den Kniefall als Protest gegen Rassismus: «Von allen Fahrern, mit denen ich zusammen gefahren bin, war Seb der erste, der zu mir stand und mit mir niederkniete. Er ist der erste, der sich für Dinge einsetzt, die ihm am Herzen liegen.»

Der englische Rekordweltmeister und der viermalige Champion aus Deutschland sind nach seiner eigenen Einschätzung Vorreiter, «nämlich die Plattform zu nutzen, offen zu sein und dieses Risiko einzugehen. Ich sehe ihn wirklich als Verbündeten.»

Vettel (35) beendet nach den letzten beiden Saisonrennen seine Formel-1-Karriere. «Es wird traurig sein, ihn gehen zu sehen», räumte Hamilton ein, der 2017 und 2018 den damaligen Ferrari-Piloten erst nach langem WM-Kampf schlagen konnte. Der Engländer selbst will noch weitere Jahre in der Formel 1 weiter fahren.

Wo das Formel-1-Rennen von Sao Paulo im TV zu sehen ist

BERLIN: Motorsport-Anhänger können den Großen Preis von Brasilien am Sonntag (19.00 Uhr) im frei empfangbaren Fernsehen schauen. Das Formel-1-Rennen in Sao Paulo wird von RTL übertragen. Nach dem Rennen zeigt der Free-TV-Sender ab 21.15 Uhr die Dokumentation «Schumacher». Ab 23.35 Uhr gibt es einen weiteren Film über den ehemaligen Formel-1-Weltmeister: «Sein schwerster Kampf.»

RTL darf insgesamt vier Rennen pro Saison zeigen, dieses ist das letzte des laufenden Jahres nach Imola, Silverstone und Zandvoort. Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt für seine Kunden aus Brasilien.

RTL hat für die Live-Übertragungen Sub-Lizenzen vom Bezahlsender Sky erworben, der wie im Vorjahr alle Rennen der Motorsport-Serie live zeigt. Zuletzt waren die Einschaltquoten im Free-TV stark rückläufig. Zu Gerüchten, dass die Übertragung am Sonntag die letzte bei RTL sei, sagte eine Sprecherin des Senders Mitte der Woche: «Über die Zukunft werden wir uns zu gegebener Zeit äußern.»