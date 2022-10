Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Sturm Graz schließt Wechsel von Trainer Ilzer zu Schalke aus

GELSENKIRCHEN/GRAZ: Nach den Spekulationen über ein Interesse des FC Schalke 04 an Trainer Christian Ilzer von Sturm Graz hat der österreichische Club einen Weggang seines Chefcoaches kategorisch ausgeschlossen. «Bei uns hat sich niemand gemeldet - auch nicht von Schalke. Und wir müssen auch klar festhalten, dass wir auf keinen Fall darüber nachdenken, Christian Ilzer abzugeben», sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker der «Kleinen Zeitung». Auch bei Sport1 hatte Schicker sich ähnlich geäußert.

Wie die «Bild»-Zeitung zuvor berichtete, soll Ilzer ein heißer Kandidat auf die Nachfolge von Frank Kramer bei dem Fußball-Bundesligisten sein. Die Trainersuche des FC Schalke 04 dauert an. Vorerst soll Assistenz-Coach Matthias Kreutzer den Bundesliga-Vorletzten betreuen und auch am Sonntag bei Hertha BSC (17.30 Uhr/DAZN) auf der Bank sitzen. Kramer war am Mittwoch nach dem enttäuschenden Saisonstart beurlaubt worden.

Mick Schumachers Überraschung für Gina: «Stolzer kleiner Bruder»

AUSTIN: Mick Schumacher zählte auch ein bisschen beeindruckt die Reining-Titel seiner Schwester Gina auf. «Sie ist elfmalige Europameisterin, viermalige Weltmeisterin, eine Millionen-Dollar-Reiterin», sagte er in einem Video bei Instagram. «Sie ist immer eine große Unterstützung und ich bin der stolze kleine Bruder.» Als Dank zieren nun auch Bilder der zwei Jahre älteren Schwester beim Reining den Helm, den der 23 Jahre alte Formel-1-Pilot an diesem Wochenende beim Großen Preis der USA tragen wird.

«Ich dachte, warum nicht auf den Helm hier in Austin», betonte Mick Schumacher, der vor dem viertletzten Grand Prix in diesem Jahr Zeit auf der familieneigenen Ranch in Texas auch mit Schwester Gina verbracht hatte. Dass er mit ihr auf dem Helm im Haas-Rennwagen antreten würde, hatte er ihr dabei aber nicht verraten. «Das ist eine Überraschung für meine Schwester Gina», sagte er in dem Video: «Ich hoffe, sie mag es.»

Konstanter Skifahren: Neureuther traut Straßer «Bomben-Saison» zu

MÜNCHEN/ SÖLDEN: Für Deutschlands ehemaligen Skistar Felix Neureuther gehört Slalom-Spezialist Linus Straßer im bevorstehenden Weltcup-Winter wieder zu den Mitfavoriten für die Top-Platzierungen. «Dass der Linus Skifahren kann, weiß man seit zehn Jahren. Wenn er sich dieses Jahr in Sachen Konstanz noch weiter verbessert, wird er eine Bomben-Saison haben», sagte Neureuther der Deutschen Presse-Agentur vor dem Weltcup-Auftakt an diesem Wochenende in Sölden.

Mit einem Sieg in Schladming und zwei dritten Plätzen in Adelboden und Garmisch-Partenkirchen erlebte Straßer zuletzt den erfolgreichsten Winter seiner Karriere. Eine Einzelmedaille bei den Olympischen Spielen verpasste der 29 Jahre alte Athlet vom TSV 1860 München knapp. Zwischen herausragenden Torläufen leistete sich der Deutsche aber auch immer wieder Patzer, die ihn weitere Podestplätze kosteten.

Beim Riesenslalom am Sonntag gehört Straßer zum sechsköpfigen Aufgebot des Deutschen Skiverbands, startet in seiner schwächeren Technik-Disziplin allerdings mit Außenseiterchancen. Alexander Schmid, der sich nach herausragenden Trainingszeiten schon in Sölden berechtigte Hoffnungen auf eine Top-Platzierung machen darf, führt die Herren-Riege an. «Ich hoffe, dass der Kopf mitmacht und der Alex seine starken Trainingszeiten auch im Rennen runterbringt», sagte Neureuther.