Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Tina Hermann und Felix Keisinger deutsche Skeleton-Meister

ALTENBERG: Weltmeisterin Tina Hermann und Felix Keisinger haben beim Saisonauftakt der Skeletonis in Altenberg die deutschen Meistertitel geholt. Die 30-jährige Hermann setzte sich am Freitag mit fast einer Sekunde Vorsprung nach zwei Läufen vor Jacqueline Lölling durch. Dritte wurde Susanne Kreher. Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise ließ den zweiten Lauf aus gesundheitlichen Gründen aus. Bei den Männern holte der erst 24-jährige Keisinger seinen ersten Meistertitel. Er gewann vor Routinier Alexander Gassner mit 0,19 Sekunden Vorsprung. Platz drei ging an Lukas Nydegger. Der Olympia-Zweite Axel Jungk verzichtete auf seinen zweiten Lauf. Olympiasieger Christopher Grotheer ließ das Rennen aus gesundheitlichen Gründen aus.

DEUTSCHES SPRING-DERBY KÜNFTIG OHNE MILLIONEN-SERIE HAMBURG: Das traditionsreiche deutsche Spring- und Dressur-Derby in Hamburg muss künftig ohne die Global Champions Tour auskommen. Veranstalter Volker Wulff teilte am Freitag mit, dass der Vertrag mit der lukrativsten Springsport-Serie nicht verlängert worden sei. Es sei an nach 15 Jahren an der Zeit, getrennte Wege zu gehen. Insgesamt hatte die Global Champions Tour seit 2008 14 Mal in Hamburg Station gemacht. 2020 fand in der Hansestadt wegen der Corona-Pandemie kein Derby statt. Auch 2021 fiel der Turnierklassiker aus. Stattdessen wurde einige Monate später ein kleineres Turnier mit dem Springen der Millionen-Serie als Höhepunkt ausgetragen. Die nächste Derby-Woche läuft vom 17. bis 21. Mai 2023.

Nach Stadion-Panik: Rücktritt von Funktionären gefordert

JAKARTA: Knapp zwei Wochen nach der Massenpanik in einem indonesischen Fußballstadion mit mehr als 130 Toten hat ein Untersuchungsteam den Vorstand des nationalen Fußballverbands (PSSI) zum Rücktritt aufgerufen. Die Regierung könne sich nicht in dessen Angelegenheiten einmischen, «aber als eine Nation, die Moral, Ethik und Kultur wertschätzt, wäre es angemessen, wenn der Verbandsvorsitzende und das gesamte Führungsgremium zurücktreten», sagte der Leiter des Untersuchungsteams, Mohammad Mahfud, am Freitag. PSSI-Chef Mochamad Iriawan lehnt einen Rücktritt bislang ab und verweist darauf, dass er keine Schuld an der Katastrophe trage.

BVB-Kapitän Reus vor Comeback gegen Union Berlin

DORTMUND: Marco Reus steht vor einem Comeback beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Nach vierwöchiger Zwangspause könnte der von einer Außenbandverletzung im Sprunggelenk genesene Kapitän für die Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Spitzenreiter 1. FC Union Berlin in den Kader des Tabellenvierten zurückkehren. «Marco hat am Mittwoch große Teile des Trainings absolvieren können. Wenn sich alles gut entwickelt, wäre er einsatzbereit für Sonntag», sagte BVB-Trainer Edin Terzic am Freitag.

Bears um St. Brown verlieren NFL-Heimspiel gegen Commanders

CHICAGO: Die Chicago Bears um den Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown haben ihr NFL-Heimspiel gegen die Washington Commanders verloren. Beim 7:12 am Donnerstagabend (Ortszeit) wurde der 26-Jährige in der ersten Halbzeit meist als blockender Passempfänger eingesetzt und bekam den Ball nur bei einer Gelegenheit übergeben. Die Offensivaktionen der Bears fanden in der zweiten Hälfte ohne ihn statt, weil er wegen Kopfschmerzen nicht weiterspielte - so auch die letzte Aktion, als Darnell Mooney den Ball im letzten Versuch erst Zentimeter außerhalb der Endzone unter Kontrolle hatte und damit die vierte Niederlage der Saison besiegelte.

Schiedsrichter Ittrich muss verletzt bis Jahresende pausieren

BERLIN: Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich wird wohl in diesem Jahr keine Spiele mehr leiten können. Wegen einer Verletzung am Mittelfuß muss der Referee vorerst pausieren. «Das Jahr 2022 hat sich für mich auf dem Platz wohl erledigt», twitterte der 43-Jährige aus Hamburg am Freitag und stellte ein Bild von einem Fuß mit Bandage und Schiene dazu.

Auch Olympia-Dritter Kudla beendet internationale Ringer-Karriere

STUTTGART: Der deutsche Top-Ringer Denis Kudla beendet zum kommenden Jahr seine internationale Karriere. «Die Entscheidung fällt mir nicht leicht», sagte der 27-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. «Aber ich habe nach reiflicher Überlegung festgestellt, dass das Feuer in mir nicht mehr so brennt, wie es sollte.» Der Deutsche Ringer-Bund (DRB) verliert nach Aline Rotter-Focken und Frank Stäbler, die ihre Laufbahnen bereits beendet haben, damit den nächsten Vorzeigeathleten.

Kerber in Babypause - Maria und Niemeier führen Tennis-Damen an

HAMBURG: Die beiden Wimbledon-Überraschungen Tatjana Maria und Jule Niemeier sollen die deutschen Tennis-Damen in der Billie-Jean-King-Cup-Relegation in Kroatien vor dem Abstieg aus der Weltgruppe bewahren. Aufgrund der Babypause der dreimaligen Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber und dem Karriereende von Andrea Petkovic führen Wimbledon-Halbfinalistin Maria (Weltranglisten-71.) und Wimbledon-Viertelfinalistin Niemeier (74.) das deutsche Aufgebot an. Zudem nominierte Teamchef Rainer Schüttler für die Partie am 11. und 12. November in Rijeka Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam und erstmals auch Nachwuchshoffnung Eva Lys.

Handballer ohne Drux nach Spanien - Ernst kommt für Stutzke

MANNHEIM: Deutschlands Handballer müssen im Länderspiel gegen Spanien auf Paul Drux verzichten. Der Rückraumspieler von den Füchsen Berlin erwartet mit seiner Frau zum ersten Mal Nachwuchs und reiste nach dem 33:37 der DHB-Auswahl gegen Europameister Schweden am Donnerstagabend in Mannheim vorzeitig ab. Ebenfalls nicht dabei sein wird im Duell mit dem EM-Zweiten am Samstag (20.15 Uhr) in Jaén der verletzte Lukas Stutzke, der schon gegen Schweden gefehlt hatte. Für ihn nominierte Bundestrainer Alfred Gislason den Leipziger Simon Ernst nach.

Olympiasiegerin Kemme gegen Montagsspiele in der Frauen-Bundesliga

BERLIN: Olympiasiegerin Tabea Kemme hat das von der Saison 2023/24 an geplante Montagsspiel in der Fußball-Bundesliga der Frauen kritisiert. «Im Fußball der Frauen können wir in Deutschland nicht von Profitum reden, setzen aber Montagsspiele an - inklusive Dienstag als Reisetag», sagte die 30 Jahre alte frühere Nationalspieler dem Nachrichtenportal «t-online». Das heiße, «dass Spielerinnen, die ihr Haupteinkommen durch einen anderen Arbeitgeber bekommen, hier Urlaubstage nehmen müssen», meinte die heutige TV-Expertin Kemme. «Das passt vorne und hinten nicht!»

Kahn vor Hauptversammlung: Präsident Hainer «wertvoller Impulsgeber»

MÜNCHEN: Kurz vor der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München hat Vorstandschef Oliver Kahn die Verdienste von Präsident Herbert Hainer für den deutschen Fußball-Rekordmeister hervorgehoben. «In den drei schwierigen, von der Pandemie geprägten Jahren hat er als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender immer seinen Kurs gehalten. Der Austausch mit ihm ist unschätzbar wichtig, seine Erfahrung und sein strukturiertes Vorgehen machen ihn zu einem wertvollen Impulsgeber», twitterte Kahn am Freitag.

Bayern-Quartett um Müller vor Rückkehr - Fragezeichen um Neuer

MÜNCHEN: Ein Quartett um Thomas Müller hat sich am trainingsfreien Tag auf das Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen den SC Freiburg eingestimmt. Müller, der beim 4:2-Erfolg in der Champions League in Pilsen wegen Rückenproblemen angeschlagen ausgewechselt werden musste, drehte am Freitag einige Laufrunden. Matthijs de Ligt (muskuläre Probleme an der Hüfte), Serge Gnabry (Kapselverletzung am Knie), Alphonso Davies (Schädelprellung), die gegen Pilsen fehlten, trainierten unter der Leitung von Trainer Julian Nagelsmann. Die Münchner erwarten am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) den Tabellenzweiten aus Freiburg. Ob Jamal Musiala nach seiner Corona-Infektion auch schon wieder eine Kader-Option sein kann, ist offen. In seiner Mitteilung vom Freitag machte der Verein keine Angaben zu Kapitän Manuel Neuer. Der Torhüter fehlte gegen Pilsen wegen einer Prellung am Schultereckgelenk und wurde von Sven Ulreich vertreten. Der dritte Torhüter Johannes Schenk trainierte am Freitag wie Müller & Co.

Knieverletzung: Eintracht mehrere Wochen ohne Abwehrchef Hasebe

FRANKFURT/MAIN: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss mehrere Wochen auf Abwehrchef Makoto Hasebe verzichten. Der 38 Jahre alte Japaner habe sich im Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen, teilten die Hessen am Freitag mit. Hasebe fehlt den Frankfurtern damit nicht nur im Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky), sondern wahrscheinlich in allen bis zur WM-Pause Mitte November ausstehenden Pflichtspielen.

Lineker fordert schwule Fußballer zu Coming-out während Katar-WM auf

LONDON: Der englische Ex-Stürmerstar Gary Lineker hat schwule Fußballer zum Coming-out während der Weltmeisterschaft in Katar aufgefordert. Er kenne schwule Premier-League-Spieler, die kurz davor gestanden hätten, ihre Homosexualität öffentlich zu machen, sagte Lineker der Zeitung «Daily Mirror» (Freitag). «Es wäre großartig, wenn einer oder zwei von ihnen während der WM ihr Coming-out hätten», sagte der 61-Jährige. In Katar ist Homosexualität gesetzlich verboten und wird mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft. Turnierchef Nasser Al Khater sagte dem britischen Sender Sky News, Besucher würden nicht diskriminiert werden. Homosexuelle Fans dürften Hände halten. «Alles, worum wir die Leute bitten, ist, Respekt für unsere Kultur zu zeigen», sagte Al Khater. Solange man nichts tue, was andere Menschen verletze, seien alle willkommen. Die WM beginnt am 20. November und dauert bis zum 18. Dezember.

50 Jahre Olympiastadion: FC Bayern mit Sondertrikot

MÜNCHEN: Der FC Bayern München hat anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Olympiastadions ein Sondertrikot präsentiert. Das Design sei vom Zeltdach des weltberühmten Stadions inspiriert und greife bunte Farbakzente aus dem Umfeld der Traditionsspielstätte auf, hieß es in der Mitteilung des Clubs vom Freitag. Von 1972 bis 2005 feierte der FC Bayern im Olympiastadion viele Erfolge, ehe er in die Allianz Arena umzog.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums findet am 23. Oktober ein Freundschaftsspiel im Olympiastadion statt. Dann treffen der FC Bayern und der TSV 1860 München mit ihren Fußball-Legenden aufeinander.