Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

«Riesenblamage»: Vaduz schießt Rapid Wien aus dem Europapokal

VADUZ: Jubel in Liechtenstein, Trauerstimmung in Österreich. «Viele Fragezeichen nach der Riesenblamage», schrieb die Boulevardzeitung «Krone» am Tag nach der historischen Niederlage von Rapid Wien gegen den FC Vaduz, der dadurch erstmals die Gruppenphase der Conference League erreicht hat. Das Liechtensteiner «Volksblatt» schrieb von der «Sensation».

Nach dem 1:1 im Hinspiel reichte der Treffer von Tunahan Cicek in der 22. Minute, um den Liechtensteiner Traum wahr zu machen und die Hütteldorfer in Depressionen zu stürzen. «Wenn wir gesagt haben, Gruppenphase wäre schon cool, da haben alle immer nur gelacht. Wir haben es jetzt echt geschafft und sind verdient dort. Das ist das Schöne am Fußball. Es gibt Wunder, dass sich der Außenseiter durchsetzt und das war bei uns der Fall», sagte Vaduz-Stürmer Manuel Sutter.

Die Wiener Leistung «über 180 Minuten hat nicht gepasst», sagte der ehemalige Bundesligaprofi Guido Burgstaller der «Krone». Rapid musste nach einer Roten Karte gegen den Ex-Kölner Kevin Wimmer (35.) in Unterzahl spielen. Der ehemalige Rapid-Spieler Kristijan Dobras hofft auf einen positiven Effekt für den FC Vaduz: «Vielleicht haben wir mit dem Einzug in die Conference League ein paar Leute geweckt und vielleicht kommen dann nächsten Sonntag zum Heimspiel 20, 30 Leute mehr.»

Die Rapid-Blamage ist nicht die erste im österreichischen Fußball. Die Nationalmannschaft unterlag 1990 den Färöer mit 0:1. Und vor zehn Jahren scheiterte der damalige Meister RB Salzburg in der Qualifikation zur Champions League an F91 Düdelingen aus Luxemburg.

Haas-Teamchef: «Keine Eile» im Poker mit Mick Schumacher

SPA-FRANCORCHAMPS: Das Haas-Team spielt im Vertragspoker mit Formel-1-Jungstar Mick Schumacher weiter auf Zeit. «Wir haben keine Eile, eine Entscheidung zu treffen», sagte Teamchef Günther Steiner vor dem Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps am Sonntag. In der Frage nach der Vergabe des zweiten Cockpits bei dem Rennstall für das kommende Jahr sei weiterhin alles offen. «Wir haben keinen Druck, einen Beschluss zu fällen. Es läuft ja niemand weg», sagte Steiner.

Schumacher müsse sich weiter beweisen. «In diesem Geschäft geht es um Leistung. Er weiß das, er ist ein Rennfahrer», sagte der Italiener. Persönlich würde er die Fahrerfrage zwar lieber schnell klären. «Aber wir sind noch nicht bereit», erklärte der 57-Jährige.

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher begann seine Formel-1-Karriere im vergangenen Jahr beim Haas-Team. In diesem Jahr sammelte er seine ersten zwölf WM-Punkte, sorgte aber auch mit zwei schweren Unfällen für Aufsehen. «So war es schon meine ganze Karriere, dass ich dafür arbeiten musste, um weiter Rennen fahren zu können», sagte der 23-Jährige.

Teamchef Steiner betonte, er wolle sich alle Optionen offen halten. Auch Gespräche mit Daniel Ricciardo, der bei McLaren zum Saisonende gehen muss, schloss er nicht aus. Dabei gehe es nicht darum, dass ein Fahrer Geld mitbringen müsse. «Wir sind finanziell stabil, haben alle unsere Rechnungen bezahlt», beteuerte Steiner.