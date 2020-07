Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern perfekt - Vertrag bis 2025

MÜNCHEN: Der lange angebahnte Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern München ist perfekt. Der 24 Jahre alte Fußball-Nationalspieler unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2025 und wird sich von kommender Woche an in München auf die anstehende Saison vorbereiten. Zur Ablösesumme machten die Bayern am Freitag keine Angaben. Der 21-malige Nationalspieler Sané dürfte aber weit weniger gekostet haben, als es vor einem Jahr der Fall gewesen wäre. Damals war über eine Ablöse von 100 Millionen Euro oder mehr spekuliert worden, nach einem Kreuzbandriss kam der Wechsel aber zunächst nicht zustande. Jetzt soll der Offensivspieler laut Medien weniger als 50 Millionen Euro gekostet haben.

Hamilton Schnellster im ersten Formel-1-Training beim Neustart

SPIELBERG: Weltmeister Lewis Hamilton ist beim Neustart der Formel 1 die schnellste Runde im Auftakttraining gefahren. Im schwarz lackierten Silberpfeil verwies der 35-Jährige am Freitag im österreichischen Spielberg seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas mit deutlichen 0,356 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Dritter wurde Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der das Rennen in der Steiermark in den vergangenen beiden Jahren gewonnen hatte. Sebastian Vettel kam an seinem 33. Geburtstag im Ferrari nicht über Rang zwölf hinaus.

Vettel nach Ferrari-Ärger: Mercedes «wäre ein Option»

SPIELBERG: Sebastian Vettel kann sich einen Wechsel zu Mercedes in der kommenden Formel-1-Saison vorstellen. «Das wäre eine Option, aber ich weiß nicht, was die Pläne seitens Mercedes sind», sagte der 33-Jährige vor dem Auftakt der neuen Formel-1-Saison im österreichischen Spielberg im RTL-Interview. Vettel muss Ferrari am Jahresende verlassen, sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. «Der Mercedes ist das beste Auto im Feld und in gewisser Weise für jeden von uns Fahrern eine Garantie, dass er, wenn er einsteigt, um die WM mitfahren kann», sagte Vettel. Seit der Verkündung der Trennung von der Scuderia im Mai wird darüber spekuliert, ob der Hesse 2021 eine Chance im Silberpfeil erhält.

Fritz Kellers Wunsch: «Schrittweise Rückkehr in die Stadien»

BERLIN: Fritz Keller hat vor dem Pokalfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München am Samstag noch einmal den Wunsch bekräftigt, dass die Fans schrittweise in die Stadien zurückkehren können. Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes betonte in einem Statement auf der DFB-Homepage, dass Vernunft, Verantwortung und der bestmögliche Schutz der Gesundheit dabei unverändert im Vordergrund stünden. Der DFB-Präsident richtete Dank und Anerkennung an die Fans für deren Verantwortungsbewusstsein, Solidarität und Unterstützung in der Corona-Krise und dem Sonderspielbetrieb der vergangenen Wochen.

Ausschuss legt Verdienst von DFB-Spitze fest: 246.000 Euro für Keller

FRANKFURT/MAIN: Nach mehrmonatigen Beratungen hat der Vergütungsausschuss des Deutschen Fußball-Bundes die Zahlungen des Verbandes an Präsident Fritz Keller sowie vier weitere Spitzenfunktionäre festgelegt. Wie der DFB am Freitag mitteilte, bekommt Keller für seine Tätigkeit an der Verbandsspitze pro Jahr 246.000 Euro. Schatzmeister Stephan Osnabrügge wird für seine Arbeit mit 166.800 Euro pro Jahr entlohnt. Der für die Amateurbelange zuständige 1. Vizepräsident Rainer Koch erhält 144.000 Euro, sein Pendant für den Profibereich, Peter Peters, 78.000 Euro. Christian Seifert, der als DFL-Chef dem Präsidialausschuss des DFB angehört, bekommt 63.600 Euro im Jahr. Im Vergleich zu den im Profifußball gezahlten Beträgen für Vereins-Führungskräfte fallen die DFB-Zahlungen gering aus.

FIFA testet technisches Abseitssystem für Fußball-WM 2022

ZÜRICH: Der Weltverband FIFA hofft für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 auf den Einsatz eines technischen Hilfsmittels zur Bestimmung von Abseits. «Das Ziel ist, zur WM in Katar mit dem System arbeiten zu können», sagte Johannes Holzmüller, der bei der FIFA die Abteilung für Fußballtechnologie und -innovation leitet, der ARD-«Sportschau». Demnach hätten erste Tests bereits bei der Club-WM 2019 stattgefunden. Noch soll das System aber nicht einsatzbereit sein. Bei der geplanten Technik geht es darum, dass das System den Zeitpunkt der Ballabgabe exakt bestimmt und auch die entsprechenden Linien auf Höhe der Ballabgabe und des passannehmenden Spielers selbst zieht.

Sender berichtet: Messi will FC Barcelona im Sommer 2021 verlassen

BARCELONA: Lionel Messi erwägt einem Bericht des Senders Cadena Ser zufolge, den FC Barcelona im Sommer 2021 nach dem Ende seines aktuellen Vertrages zu verlassen. Der Radiosender gab dafür allerdings keine Quellen an. Messi soll die anfangs gut verlaufenen Verhandlungen über einen neuen Kontrakt gestoppt haben. Grund sollen die jüngste Ereignisse beim sportlich schwächelnden spanischen Meister gewesen sein, die auch Messi in ein schlechtes Licht rückten. Dabei ging es um angebliche interne Angelegenheiten, die an die Öffentlichkeit drangen, wie unter anderem die Trennung vom ehemaligen Trainer Ernesto Valverde, aber auch den Gehaltsverzicht in der Corona-Krise.

Christian Gentner bleibt bei Union Berlin: «Enorme Motivation»

BERLIN: Christian Gentner bleibt für mindestens eine weitere Saison beim 1. FC Union Berlin. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, habe man sich mit dem 34-Jährigen auf eine Verlängerung des am 30. Juni ausgelaufenen Vertrages geeinigt. Gentner war nach dem Bundesliga-Aufstieg vor einem Jahr vom Relegationsgegner VfB Stuttgart zu den Eisernen gewechselt. Zuvor hatte der «Kicker» über die Personalie berichtet.

Tennis-Organisator Weindorfer setzt Zverev unter Druck

BERLIN: Tennis-Veranstalter Edwin Weindorfer hat Alexander Zverev unter Druck gesetzt und Kurz-Turniere Mitte Juli in Berlin ohne den besten deutschen Tennisspieler nicht ausgeschlossen. Es gebe zwei Möglichkeiten, sagte Weindorfer der «Süddeutschen Zeitung» (Freitag): «Ich sage: Sascha, ich fasse dein Verhalten als Vertragsbruch auf. Dazu habe ich mich noch nicht entschieden», so der Österreicher. «Die zweite Möglichkeit ist, dass ich sage: Sascha, du bekommst von uns eine Chance, aber hier sind ganz klare Verhaltensregeln.» Zverev war für sein Verhalten in der Coronavirus-Krise erneut stark kritisiert worden, nachdem ein Party-Video mit ihm, ohne zeitliche Zuordnung, im Internet aufgetaucht war.

Bouwman wird gegen Kündigung als Eisschnelllauf-Bundestrainer klagen

BERLIN: Erik Bouwman wird gegen seine Kündigung als Bundestrainer der deutschen Eisschnellläufer rechtliche Schritte einleiten. Das sagte der Niederländer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Tags zuvor hatte Matthias Große, der kommissarische Präsident der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft, in Berlin verkündet, dass Bouwman schriftlich das Ende seines Arbeitsverhältnis zum 31. Juli mitgeteilt worden sei. Hintergrund ist das seit einem Jahr anhaltende Zerwürfnis zwischen Großes Lebensgefährtin Claudia Pechstein und Bouwman.