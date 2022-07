Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Schlaglichter zum Red-Bull-Ring

SPIELBERG:

Die Strecke: Kurz, wenige Kurven, schnell. 4,318 Kilometer misst der Red-Bull-Ring lediglich. Zehn Kurven sind auch nicht viel. Die Folge: Eine Runde schaffen die Fahrer in einer guten Minute. Mitte der 1990er Jahre wurde der damalige Österreich-Ring, einst ein Flughafen-Kurs in Zeltweg, vom deutschen Formel-1-Architekten Hermann Tilke überarbeitet und verkürzt, Name: A1-Ring. Seit 2011 und erneuten Umbauten heißt die Strecke Red-Bull-Ring.

Die Lage: Malerisch. Der Kurs ist eingebettet in die Berglandschaft der Steiermark. Natur pur. Nach Graz sind es knapp 80 Kilometer, nach Wien 200. Auch noch erwähnenswert: Der Kurs liegt rund 670 Meter über dem Meeresspiegel.

So lief es beim letzten Mal: Es wurde zur Show von Max Verstappen. Seine Fans auf den Rängen machten das Rennen zur großen Oranje-Party - und der Niederländer lieferte in seinem Red Bull. Wie schon eine Woche zuvor an gleicher Stelle fuhr er einen mühelosen Start-Ziel-Sieg heraus. Zweiter wurde der damalige Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas vor Lando Norris im McLaren. Sebastian Vettel kam im Aston Martin auf Rang 17., Mick Schumacher einen Platz danach im Haas ins Ziel.