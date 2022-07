Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Schlaglichter zum Silverstone Circuit

SILVERSTONE:

Die Strecke: Der einstige Flugplatz der britischen Luftwaffe ist die Wiege der Formel 1. Im Mai 1950 wurde in Silverstone der erste Grand Prix ausgetragen. Seither gehört das «Home of British Motor Racing» zu den schnellsten Strecken im Kalender. Viele rasante Kurven und der hohe Vollgasanteil fordern reichlich Mut von den Piloten. Passagen wie «Copse», «Maggotts», «Becketts» oder «Chapel» sind längst Legende. Das englische Wetter kann zu einer weiteren Herausforderung werden.

Die Lage: Rund um Silverstone schlägt das Motorsportherz des Landes. Sechs von zehn Rennställen haben ihren Teamsitz auf der Insel und betrachten den Grand Prix daher als Heimspiel. Für Sebastian Vettel ist es von der Aston-Martin-Rennfabrik sogar nur ein kurzer Fußmarsch bis zum Eingang der Rennstrecke. Von der Stadtmitte Londons dauert es über die Autobahn Richtung Norden gut zwei Stunden. Neben vielen Mitarbeitern der Teams und ihren Familien werden diesmal rund 400.000 Fans am Grand-Prix-Wochenende erwartet - das wäre Rekord.

So lief es beim letzten Mal: Lewis Hamilton holte sich im Vorjahr seinen achten Sieg in Silverstone. Öfter hat kein anderer Fahrer hier gewonnen. Die Umstände allerdings waren kontrovers. Nach einer aufregenden ersten Runde berührten sich Verfolger Hamilton und der führende Max Verstappen mit ihren Autos. Der Niederländer crashte mit hohem Tempo in die Barrieren. Hamilton erhielt zwar eine Zeitstrafe für den Vorfall, gewann aber trotzdem. Das Titelrennen zwischen ihm und Verstappen war damit endgültig vergiftet.

Hindernisläuferin Krause zu Saisoneinstand: «Schlag ins Gesicht»

STOCKHOLM: Die zweimalige Europameisterin Gesa Krause hat sich nach ihrem ersten Saisonrennen über 3000 Meter Hindernis enttäuscht gezeigt und hofft auf Besserung noch bis zur Leichtathletik-WM in zwei Wochen. Krause hatte beim Diamond-League-Meeting am Donnerstagabend in Stockholm in 9:44,44 Minuten nur den achten Platz belegt. «Das ist schon ein kleiner Schlag ins Gesicht», sagte die WM-Dritte von 2019 danach im Interview des TV-Senders Sky.

«Das sind nicht die Zeiten, für die ich trainiere», fügte die 29 Jahre alte Olympia-Fünfte hinzu. Ihre persönliche Bestzeit steht bei 9:03,30 Minuten. Krause hatte zuletzt zwei Wochen unter einer starken Erkältung gelitten. Daher war sie am vergangenen Wochenende auch nicht bei den deutschen Meisterschaften in Berlin gestartet.

«Ich hoffe, dass ich schnell wieder zu Kräften komme», sagte Krause und zeigte sich zumindest froh, in dieser Saison nun ein Rennen bestritten zu haben. «Schade, dass ich nicht an die Resultate anknüpfen kann, die ich im Training gezeigt. Ich hoffe, dass das noch in mir schlummert», betonte sie.

Die am 15. Juli beginnenden Weltmeisterschaften in Eugene in den USA kommen aus Krauses Sicht für sie sehr früh. «So schnell, wie es bergab gehen kann, kann es wieder bergauf gehen», sagte sie aber auch. Mit den Heim-Europameisterschaften ab dem 15. August in München gibt es einen weiteren Saisonhöhepunkt. «Da will ich die Gesa sein, die man kennt», betonte Krause. Der Deutsche Leichtathletik-Verband wird an diesem Freitag sein WM-Aufgebot bekanntgeben.

Weltmeister Verstappen vor Rückkehr in Netflix-Serie

SILVERSTONE: Weltmeister Max Verstappen könnte seinen Boykott der beliebten Formel-1-Dokuserie «Drive to survive» bald aufgeben. Nach einem Gespräch mit den Machern von Netflix zeigt sich der 24-Jährige offen dafür, wieder in künftigen Folgen aufzutreten. «Ich habe mich mit ihnen zusammengesetzt und ihnen erklärt, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist», sagte der Red-Bull-Pilot vor dem Rennen in Silverstone am Sonntag (16.00 Uhr/RTL und Sky). Es sei «ein gutes, schnelles Gespräch» gewesen.

Verstappen hatte zu Beginn des Vorjahres angekündigt, er wolle nicht mehr bei der Netflix-Serie mitmachen, weil er sich und andere Fahrer falsch dargestellt sah. Die Ereignisse würden aus seiner Sicht zu sehr dramatisiert und Rivalitäten überzeichnet, erklärte der Niederländer. «Drive to survive» zeigt in jeder Staffel Szenen aus einer Saison der Rennserie. Vier Staffeln sind bereits erschienen, zwei weitere schon angekündigt.

Die Serie hat der Formel 1 weltweit, insbesondere aber auf dem wichtigen US-Markt, einen enormen Schub bei Fans und Sponsoren verliehen. «Es macht mir nichts aus, dabei eine Rolle zu spielen. Aber es muss gut für uns beide sein», sagte Verstappen. Er wolle mehr Mitsprache dabei, wie er dargestellt wird. «Mehr verlange ich nicht», sagte er.

Deshalb wünscht er sich, das Material über ihn vor der Ausstrahlung ansehen zu dürfen. «Du solltest sagen können: Tut mir leid, Leute, das lässt mich nicht gut aussehen», sagte Verstappen. Von dieser Forderung werde er nicht abrücken. «Wenn sie mich dabei haben wollen, dann muss es zu meinen Bedingungen sein», sagte der WM-Spitzenreiter.