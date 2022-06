Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Nicht geimpft: Rosberg darf nicht mehr ins Fahrerlager

BAKU: Wegen einer fehlenden Corona-Impfung darf der frühere Weltmeister Nico Rosberg nicht mehr ins Fahrerlager der Formel 1. Daher kann der 36-Jährige derzeit auch seinen Job als TV-Experte nur noch eingeschränkt abseits der Rennstrecken ausüben. «Ich habe eine Corona-Erkrankung gut überstanden und dementsprechend Monster-Antikörper in mir. Außerdem lasse ich mich regelmäßig auf meine Antikörper testen», begründete Rosberg bei Sport1 seinen Verzicht auf eine Impfung gegen das Coronavirus. Sein Arzt habe ihm geraten, «dass eine Impfung absolut keinen Sinn machen würde».

Die Formel 1 hat in dieser Saison die Zugangsregeln für das Fahrerlager noch einmal verschärft. Während in der Vorsaison noch ein negativer PCR-Test genügte, ist inzwischen eine vollständige Impfung Pflicht. Andernfalls müssen die Betroffenen eine medizinische Ausnahmegenehmigung vorlegen. Diese kann Rosberg aber offenbar nicht nachweisen.

Als der ehemalige Mercedes-Pilot zuletzt in seiner Wahlheimat Monaco versuchte, das Fahrerlager zu betreten, wurde er laut Sport1 abgewiesen. Der britische Fernsehsender Sky Sports musste den Weltmeister von 2016 daher erneut aus seiner Wohnung in die TV-Übertragung zuschalten.

Lewis Hamilton zum Ehrenbürger Brasiliens ernannt

BRASILIA: Lewis Hamilton hat offiziell eine weitere Heimat. Brasiliens Kongress verlieh dem Formel-1-Superstar die Ehrenbürgerschaft des Landes. «Ich bin sprachlos», schrieb der 37-Jährige bei Instagram und bezeichnete Brasilien als «einer meiner liebsten Plätze in der Welt». Die brasilianische Formel-1-Ikone Ayrton Senna ist Hamiltons Vorbild. Den ersten seiner sieben WM-Titel gewann der Rekordchampion 2008 in Sao Paulo.

Nach seinem Sieg in Interlagos in der Vorsaison feierte Hamilton mit einer brasilianischen Fahne auf dem Podium. Daraufhin schlug der Kongressabgeordnete Andre Figueiredo vor, den Briten zum Ehrenbürger zu machen. «Danke, Brasilien, ich liebe dich, ich kann es nicht erwarten, dich wiederzusehen», schrieb Hamilton nach dem Votum am Donnerstagabend.

Seit Ende des Vorjahres darf sich der Rennfahrer bereits Sir Lewis nennen. Damals war er auf Schloss Windsor von Thronfolger Prinz Charles zum Ritter geschlagen worden.

Schlaglichter zum Baku City Circuit

BAKU:

Die Strecke: Für die Teams ist es eine echte Herausforderung, ihre Autos punktgenau abzustimmen. Die ultralange Zielgerade testet die Motorstärke. In der engen Altstadt sind Fahrkunst und gute Kurvenlage gefragt. Mit 6,003 Kilometern gehört der Baku City Circuit zu den längsten Kursen im Kalender. Das Design stammt aus der Feder des deutschen Formel-1-Baumeisters Hermann Tilke.

Die Lage: Fahrerlager und Start liegen direkt an der Promenade am Kaspischen Meer. Mithilfe der Streckenführung sollen die Kameras möglichst viele Sehenswürdigkeiten Bakus wie die mittelalterliche Festungsanlage und die drei Flammentürme einfangen. Das erdölreiche Aserbaidschan will auch durch sportliche Top-Ereignisse wie die Formel 1 und zuletzt Spiele der Fußball-EM spektakuläre Bilder zu Werbezwecken erzeugen. Die schlechte Menschenrechtsbilanz des autoritär regierten Staats kann sich indes nicht sehen lassen.

So lief es beim letzten Mal: Es krachte mächtig, als die Formel 1 nach einem Jahr Corona-Pause nach Baku zurückkehrte. Schon in der Qualifikation gab es mehrere Unfälle. Im Rennen fuhr Max Verstappen einem scheinbar sicheren Sieg entgegen, als kurz vor Schluss ein Reifen platzte. So holte sich Teamgefährte Sergio Perez seinen ersten Rennsieg für Red Bull. Sebastian Vettel belegte überraschend Platz zwei im Aston Martin. In den fünf Auflagen des Rennens von Baku gab es fünf verschiedene Gewinner.

Ausgaben, Beruf, US-Votum - das war sonst im Blatter/Platini-Prozess

BELLINZONA: Bei der Vernehmung von Joseph Blatter im Prozess wegen des Verdachts des Betrugs und weiterer Delikte ist am Rande auch die skandalumtoste Vergabe der Fußball-WM 2022 thematisiert worden. In der letzten Frage der Vorsitzenden Richterin sollte Blatter beantworten, für wen er 2010 gestimmt habe. Dies sei eine geheime Abstimmung gewesen, sagte 86 Jahre alte frühere FIFA-Präsident augenzwinkernd, antwortete dann aber schnell: «Ich habe für die USA gestimmt.»

So hatte sich Blatter auch in der Vergangenheit geäußert. Die Weltmeisterschaft, die in gut einem halben Jahr stattfindet, ging jedoch nicht an nach Amerika, sondern an Katar. Für das Emirat hatte Michel Platini gestimmt. In dem Prozess vor dem Bundesstrafgericht im schweizerischen Bellinzona wurde abseits des Vorwurfs einer unrechtmäßigen Zahlung in Höhe von zwei Millionen Schweizer Franken an Platini, den beide bestreiten, auch noch gesprochen über...

...die aktuelle berufliche Tätigkeit von Blatter und Platini: Ihre Zeit als Spitzenfunktionäre im Fußball ist vorbei. Er sei noch nicht pensioniert, betonte der 86 Jahre alte Blatter allerdings. Er sei immer noch gefragt, Reden zu halten oder Diskussionen zu führen. Eine «einträgliche Arbeit» habe er aber nicht mehr. Platini (66) gab an, keine Tätigkeit auszuüben.

...ihre Vermögensverhältnisse: Beide verwiesen bei der Frage nach ihren Einkünften jeweils auf ihre Steuerunterlagen. Zumindest Blatter machte bei den monatlichen Ausgaben aber eine konkrete Angabe: 25.000 Euro seien dies, schätzte er. Darunter sei auch die Miete für ein Appartement an seinem Arbeits- und Steuersitz Zürich.

Mick Schumacher: Druck «motiviert mich»

BAKU: Mick Schumacher stört sich nach seinen jüngsten Unfällen in der Formel 1 nicht am erhöhten Leistungsdruck. «Vielleicht hilft das auch manchmal dabei, schneller zu werden», sagte der Haas-Pilot vor dem achten Saisonlauf in Baku. Er bemühe sich, den Druck für sich zu nutzen. «Das motiviert mich und gibt dem Ganzen eine andere Dynamik», erklärte der 23-Jährige. Zuletzt in Monaco und einige Wochen davor in Saudi-Arabien hatte Schumacher bei schweren Unfällen seinen Rennwagen komplett zerstört.

«So kann es unmöglich weitergehen», bekräftigte Haas-Teamchef Günther Steiner vor dem Großen Preis von Aserbaidschan. Wenn Schumacher Punkte holen wolle, dürfe er nicht in die Mauern fahren. «Das weiß er auch. Wenn er irgendwo in eine Mauer fährt, ist das ja auch nicht gesund», sagte Steiner. Er werde aber Schumacher nicht immer wieder auffordern, Unfälle zu vermeiden. «Das macht es nur schlimmer. Das erzeugt nur eine Abwehrhaltung», erklärte der Italiener.

Schumacher beteuerte, es sei «nur eine Frage der Zeit», bis er und sein Team für ihre Bemühungen belohnt würden. Allerdings räumte Teamchef Steiner ein, dass durch die Kosten für Reparaturen und neue Teile das für Schadensfälle eingeplante Budget bereits überzogen sei. Zudem sei es schwierig, von den Zulieferern immer wieder rechtzeitig genug Ersatzteile zu bekommen, um den Rennbetrieb nicht zu gefährden.