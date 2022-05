Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Drittrunden-Aus für Angelique Kerber bei French Open

PARIS: Angelique Kerber ist bei den French Open in der dritten Runde ausgeschieden. Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin verlor am Freitag in Paris gegen Alexandra Sasnowitsch aus Belarus mit 4:6, 6:7 (5:7). Nach 1:29 Stunden verwandelte Sasnowitsch, gegen die Kerber in der vergangenen Woche in Straßburg noch in drei Sätzen gewonnen hatte, ihren zweiten Matchball.

Damit bleiben die French Open das einzige Grand-Slam-Turnier, das Kerber in ihrer Tennis-Karriere bislang nicht gewinnen konnte. Der Sandplatz-Klassiker im Stade Roland Garros geht nun bei den Damen ohne deutsche Beteiligung weiter. Bei den Herren hat Alexander Zverev am späten Freitagnachmittag gegen den Amerikaner Brandon Nakashima noch die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.

Defekt-Pech für Mick Schumacher beim Auftakttraining in Monaco

MONTE CARLO: Mick Schumacher ist beim ersten Freien Training zum Großen Preis von Monaco von einem Defekt an seinem Haas-Rennwagen gestoppt worden. Der 23-Jährige schaffte es am Freitagnachmittag noch, sein Formel-1-Auto um die enge und legendäre Rascasse zu steuern, danach blieb er stehen und blockierte die Einfahrt in die Boxengasse. Er habe wohl ein Problem mit dem Getriebe, funkte der Deutsche an den Kommandostand.

Eine Reihe Helfer kam fix herbei und hievte den Wagen auf einen Trolley, auf dem er dann zusammen mit Mick Schumacher in die Box des amerikanischen Rennstalls geschoben wurde. Das Training wurde nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt.

Eishockey-WM 2023 in Tampere und Riga statt in Russland

HELSINKI: Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 findet im kommenden Mai in Tampere und Riga statt. Dies beschloss der Kongress des Eishockey-Weltverbandes am Freitag am Rande der WM in Finnland. Die beiden Städte springen damit für Russland ein. Der Weltverband hatte Russland das Turnier zuvor wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine entzogen. Im finnischen Tampere finden an diesem Wochenende die entscheidenden Spiele der laufenden WM statt, die lettische Hauptstadt Riga war im vergangenen Jahr Ausrichter.

Trainer Capretti verlässt Dynamo Dresden - Sportchef Becker bleibt

DRESDEN: Nach dem Abstieg in die 3. Fußball-Liga wird Dynamo Dresden die Zusammenarbeit mit Trainer Guerino Capretti nicht fortsetzen. Das teilte der Club am Freitag mit. Der Vertrag des 40-Jährigen galt nur für die 2. Bundesliga. Den Neuaufbau in der 3. Liga möchte Dynamo mit «einem neuen Trainer gestalten». In zwölf Spielen unter Caprettis Führung gewann Dresden kein einziges Spiel, errang sieben Unentschieden. Sportchef Ralf Becker bleibt dagegen bei Dynamo.

Hinteregger: Frankfurt wollte, dass ich im Sommer gehe

FRANKFURT/MAIN: Bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und Abwehrspieler Martin Hinteregger standen die Zeichen nach Aussagen des Österreichers mehrere Male auf Trennung. «In diesem Jahr ist sehr viel in die Brüche gegangen. Mir wurde im Spätherbst und zwischen den Viertelfinal-Spielen gegen Barcelona gesagt, dass ich im Sommer gehen soll», sagte der 29 Jahre alte Hinteregger der österreichischen «Kronen-Zeitung» (Freitag). Eine Verlängerung des bis 2024 gültigen Vertrags sei demnach «Blödsinn». Inzwischen sollen sich die Vorzeichen zwischen Club und Spieler aber geändert haben.

Tennis-Turnier in Wimbledon will auf «Miss» und «Mrs.» verzichten

LONDON: Die Organisatoren des Tennis-Turniers in Wimbledon wollen künftig in den Listen einstiger Siegerinnen nicht mehr den Zusatz Fräulein oder Frau benutzen. Nach einem entsprechenden Bericht der britischen Zeitung «Times» hieß es in einer Stellungnahme, den Namen solle nicht mehr ein «Miss» (Fräulein) oder «Mrs.» (Frau) vorangestellt werden. Die Änderung soll demnach noch vor der kommenden Auflage des Rasen-Klassikers umgesetzt werden, die am 27. Juni in London beginnt.

Lisicki bekommt Qualifikations-Wildcard für Turnier in Berlin

BERLIN: Lokalmatadorin Sabine Lisicki ist beim Tennis-Turnier in Berlin dabei. Die nach einer schweren Knieverletzung bis auf Weltranglisten-Platz 1127 abgerutschte Berlinerin erhält für das topbesetzte Turnier eine Wildcard für die Qualifikation. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

Trennung vom VfB Stuttgart: Didavis Vertrag wird nicht verlängert

STUTTGART: Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart plant nicht mehr mit Spielmacher Daniel Didavi. «Wir haben nach dem Ende der Saison mit Dida unsere gemeinsame Situation besprochen und sind zu dem Schluss gekommen, den auslaufenden Vertrag nicht über den Sommer hinaus zu verlängern», sagte Sportdirektor Sven Mislintat am Freitag in einer Vereinsmitteilung.

Draisaitl und McDavid führen Edmonton ins Playoff-Halbfinale der NHL

CALGARY: Der deutsche Eishockey-Profi Leon Draisaitl hat sich mit den Edmonton Oilers für das Playoff-Halbfinale der NHL qualifiziert. Die Oilers bezwangen am Donnerstag (Ortszeit) im fünften Spiel der zweite Runde die Calgary Flames mit 5:4 (0:1, 4:3, 0:0) nach Verlängerung und entschieden die Serie mit 4:1 für sich. Damit stehen die Oilers zum ersten Mal seit der Saison 2005/06 wieder im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga. Connor McDavid erzielte nach fünf Minuten in der Verlängerung den Siegtreffer für Edmonton - auf Vorlage von Draisaitl.

Warriors bezwingen Mavericks und stehen in den NBA-Finals

SAN FRANCISCO: Die Golden State Warriors haben sich für die NBA-Finals 2022 qualifiziert und den Titeltraum der Dallas Mavericks und Nationalspieler Maxi Kleber beendet. Das Team aus San Francisco gewann am Donnerstag (Ortszeit) das fünfte Spiel der Western Conference Finals gegen die Texaner mit 120:110 (69:52) und schaltete die Texaner in der Serie mit 4:1 aus. Die Warriors stehen zum ersten Mal seit 2019 wieder in der Endspielserie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga.

Frankfurts Hellmann rechnet nicht mit schnellem Glasner-Abgang

FRANKFURT/MAIN: Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt rechnet nicht mit einem schnellen Abgang von Cheftrainer Oliver Glasner. Dies sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann der «Bild-Zeitung» (Freitag). «Es wird ein Stück weit davon abhängen, was ihn reizt und was er will. Falls er irgendwann mal geht, ist es seine Entscheidung. Glaube ich, dass das schnell passiert? Nein! Obwohl: Das habe ich bei Kovac 2018 auch gedacht...», sagte Hellmann. In den vergangenen Tagen war berichtet worden, dass sich selbst Real Madrid mit dem Österreicher beschäftige. Niko Kovac wechselte 2018 von der Eintracht zum FC Bayern München.

Torhüter Meyer wechselt zum BVB - Interesse an Braaf

DORTMUND: Der Wechsel von Torhüter Alexander Meyer aus Regensburg zu Borussia Dortmund ist perfekt. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, unterschrieb der 31-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Medienberichten zufolge steht eine weitere Verpflichtung kurz bevor. Demnach soll Flügelspieler Jayden Braaf von Manchester City künftig für den Bundesliga-Zweiten auflaufen. Der 19 Jahre alte Niederländer wäre nach dem im vergangenen Sommer zu Manchester United gewechselten Jadon Sancho und Jamie Bynoe-Gittens der dritte Jungprofi, den der BVB aus der Talentschmiede der Skyblues verpflichtet.

Ex-Formel-1-Boss Ecclestone dementiert Festnahme in Brasilien

CAMPINAS: Der frühere Formel-1-Chefvermarkter Bernie Ecclestone (91) hat bestritten, dass er wegen illegalen Waffenbesitzes an einem Flughafen in Brasilien festgenommen wurde. «Nein, ich wurde nicht festgenommen, ich wurde befragt», sagte er am Freitag der britischen Nachrichtenagentur PA. «Das Vergehen war nicht, die Waffe zu besitzen, sondern, dass sie nicht registriert war.»

Die Kleinpistole vom Typ LWS-32 des US-Herstellers Seecamp sei nicht geladen gewesen und versehentlich in seinen Koffer gepackt worden. Er habe 6000 Brasilianische Real (1175 Euro) Strafe zahlen müssen, und die Waffe sei beschlagnahmt worden.

«Ich hatte eine kleine, winzige Handwaffe, wie sie eine Frau in ihrer Handtasche trägt für den Fall, dass jemand sie anfällt», sagte Ecclestone. Er habe sie vor Jahren von einem Mechaniker bei der Formel 1 bekommen, der ihm gesagt habe, dass es gut sei, in Brasilien eine Waffe dabeizuhaben. «Sie war nicht geladen und es ist nur zur Show», sagte Ecclestone. «Ich hatte sie nur im Haus und bin nie damit herumgelaufen.» Er habe dort aus Spaß mit der Pistole herumgefuchtelt und die Waffe dann auf ein T-Shirt gelegt - später seien beide Sachen zusammen eingepackt worden. An der Flughafenkontrolle sei die Pistole entdeckt worden.

Er habe mehrere Stunden bei der Polizei verbracht und deshalb erst am nächsten Morgen um 5.00 Uhr abfliegen können, sagte Ecclestone. «Aber es war alles sehr freundlich, sehr nett, und es gab viele Formel-1-Fans, mit denen ich sprechen konnte.» Es sei sehr peinlich gewesen für alle - «viel Ärger um nichts». Ecclestone war mit seiner brasilianischen Frau Fabiana seit rund einem Monat in Brasilien und hatte dort mehrere Motorsport-Veranstaltungen besucht.

Vettel über Diebstahl in Barcelona: «Kein guter Deal»

MONTE CARLO: Sebastian Vettel nimmt den Diebstahl seiner Tasche in Barcelona auch mit Humor. «Wer auch immer sie geklaut hat, es war kein guter Deal», sagte der 34 Jahre alte gebürtige Heppenheimer am Freitag im Formel-1-Fahrerlager des Großen Preises von Monaco. «Das Wertvollste waren die Kopfhörer», berichtete Vettel über den einzigen Gegenstand aus der Tasche, den er wieder gefunden hatte. «Aber ich mochte die Tasche.»

Vettel war am Montag in der katalanischen Metropole bestohlen worden. Als er im Hotel ausgecheckt habe, sei seine Tasche noch im Auto gewesen, schilderte Vettel, kurze Zeit später zurück im Wagen, sei die Tasche weg gewesen.

Weil sich in der Tasche aber unter anderem seine Kopfhörer befanden, die er orten konnte, machte sich Vettel auf die Verfolgung mit einem Scooter und fand zumindest die Kopfhörer. «In einem Blumentopf», erzählte er. «Ich denke, die Person, die sie gestohlen hatte, wusste, dass man sie tracken kann.» Eine richtige Jagd nach dem Dieb sei es nicht gewesen, berichtete er weiter. Geld sei keines in der Tasche gewesen, sein Reisepass ebenfalls nicht. Dafür anderes «langweiliges Zeug, das viel Zeit kostet, es wieder zu besorgen» wie zum Beispiel Versicherungskarten, sagte Vettel.

Hamiltons WM-Aussichten: Hoffe, dass es kein Auf und Ab ist

MONTE CARLO: Lewis Hamilton wagt noch keine echte Prognose für die Formel-1-WM. «Ich weiß es nicht, es ist zu früh, um das zu sagen», antwortete der siebenmalige Weltmeister am Freitag in Monte Carlo auf die Frage, ob er mit dem offensichtlich wiedererstarkten Mercedes nun um die WM mitfahren kann. «Ich hoffe, dass es kein Auf und Ab von Wochenende zu Wochenende ist», betonte Hamilton. Auf einen weiteren Sieg wartet der 103-malige Grand-Prix-Gewinner schon ungewohnt lange. In diesem Jahr kam er als Dritter beim Auftakt in Bahrain nur einmal aufs Podest.

Rumänische Tennisspielerin entschuldigt sich für Schlägerwurf

PARIS: Die rumänische Tennisspielerin Irina-Camelia Begu hat sich für ihren Schlägerwurf bei den French Open entschuldigt. Begu hatte bei ihrem Drittrundensieg gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa am Donnerstag Anfang des dritten Satzes ihren Schläger auf den Boden geworfen. Von dort flog er im hohen Bogen auf die kleine Zuschauertribüne des Court 13 und traf ein dort sitzendes Kind leicht.

«Es war ein unangenehmer Moment für mich, deshalb möchte ich nicht so viel dazu sagen. Ich möchte mich einfach entschuldigen», sagte Begu. Nach der Partie posierte sie mit der Familie für ein Foto. «In meiner ganzen Karriere ist mir so etwas noch nicht passiert, von daher kann ich nur sorry sagen.»

Begu erhielt eine Verwarnung, disqualifiziert wurde sie aber nicht. Der serbische Weltranglisten-Erste Novak Djokovic war bei den US Open 2020 ausgeschlossen worden, nachdem er mit einem Ball unabsichtlich eine Linienrichterin getroffen hatte. «Der Grand Slam Supervisor hat mit den Eltern gesprochen. Die Eltern haben bestätigt, dass es dem Kind gut geht und es nicht verletzt ist», begründete Turnier-Schiedsrichter Remy Azemar in einem Statement die Entscheidung.

Ex-Weltranglisten-Erste Halep erlebt «Panikattacke» in Paris

PARIS: Die frühere Weltranglisten-Erste Simona Halep hat nach ihrer Zweitrunden-Niederlage bei den French Open über eine Panikattacke berichtet. Im zweiten Satz sei «etwas passiert», sagte die 30 Jahre alte rumänische Tennisspielerin nach dem 6:2, 2:6, 1:6 gegen die Chinesin Zheng Qinwen. Sie habe eine «Panikattacke» erlebt. «Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich diese nicht oft habe.» Halep berichtete, dass sie sich womöglich zu sehr unter Druck gesetzt habe.

Formel 1 und die Inflation: Haas-Teamchef gegen Ausgabenerhöhung

MONTE CARLO: Mick Schumacher muss sich keine Sorgen um die letzten Rennen in dieser Saison im Haas machen. In der Debatte um die Auswirkungen der hohen Inflation auf die Formel 1 stellte sein Teamchef Günther Steiner im Fahrerlager von Monte Carlo klar: «Ich habe keine Option, meinem Boss zu sagen, dass ich es nicht bis zum Saisonende schaffe.»

Man müsse jetzt bereits anfangen, Geld zu sparen, betonte der 57-Jährige vor dem Großen Preis von Monaco und widersprach auch den Prophezeiungen von Red Bulls Teamchef Christian Horner. Dieser hatte jüngst gesagt, dass sieben der zehn Teams wahrscheinlich die letzten vier Rennen auslassen müssten, um das Budgetlimit einzuhalten, das derzeit bei umgerechnet rund 130 Millionen Euro liegt.

Deutlich höhere Energiekosten, der Unterhalt der Rennfabriken und vor allem die drastisch gestiegenen Ausgaben für den Transport führte Horner dabei als Gründe für eine aus seiner Sicht notwendige Anhebung der Budgetobergrenze an. «Als Geschäftsmann musst du es bis zum Ende des Jahres einfach schaffen», betonte Steiner wiederum: «Du musst es einfach managen.» Auch Alpines Teamchef Otmar Szafnauer hatte sich bereits gegen eine Erhöhung des Ausgabenlimits gestellt und betont, dass sie wegen der anderen gestiegen Kosten das Geld bei der Entwicklung des aktuellen Autos einsparen wollen.