Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Virologe Schmidt-Chanasit warnt vor vielen Fans in Stadien

BERLIN: Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit macht Sportfans wenig Hoffung, dass sie in der kommenden Saison wieder massenhaft in die Stadien strömen können. Mit Blick auf ein großes Fußballstadion sagte Schmidt-Chanasit der Deutschen Presse-Agentur: «Wenn wir da 300 Fans reinlassen, das geht natürlich, die kann man auseinandersetzen, da kann man auch noch halbwegs einschreiten.» Bei größeren Zuschauermengen hingegen werde es schwierig, die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln zu gewährleisten.

Finalturnier in Champions League der Handball-Frauen abgesagt

WIEN: Anders als bei den Männern wird es in diesem Jahr bei den Handball-Frauen keinen Gewinner der Champions League geben. Das Exekutivkomitee der Europäischen Handball-Föderation hat am Freitag die vom 3. bis 6. September in Budapest geplante Endrunde wegen der anhaltenden Corona-Krise abgesagt. Bei dem Turnier, für das keine deutsche Mannschaft qualifiziert war, sollte der seit März unterbrochene Wettbewerb mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale zu Ende gespielt werden.

Lobeshymnen für Klopps Liverpool nach Titelgewinn

LIVERPOOL: Die Euphorie beim FC Liverpool ist nach dem Gewinn der Fußballmeisterschaft riesig. Ehemalige Profis und britische Medien überschlugen sich am Freitag mit Lobeshymnen. «Nach 30 Jahren ohne eine englische Meisterschaft sind die Reds wieder Champions, und nach einer Saison für die Ewigkeit könnte es nicht verdienter sein», befand die Zeitung «The Independent». Liverpool-Ikone «King» Kenny Dalglish schwärmte mit Tränen in den Augen: «Jürgen Klopp hat fantastische Arbeit geleistet.» Mit 19 Meistertiteln haben die Reds einen weniger als der Erzrivale und Rekordmeister Manchester United.

Werder-Coach Kohfeldt appelliert an Fans: «Bleibt zu Hause»

BREMEN: Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat vor dem entscheidenden Spiel im Abstiegskampf gegen den 1. FC Köln an die eigenen Anhänger appelliert, wegen der Corona-Beschränkungen nicht zum Weserstadion zu kommen. «Es ist in diesen Zeiten nicht möglich, deshalb bitte ich schweren Herzens, dass alle zu Hause bleiben», sagte Kohfeldt am Freitag. Vor vier Jahren hatten die Werder-Anhänger ihrem Team am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga einen begeisternden Empfang bereitet und die Spieler so noch einmal auf die wichtige Partie gegen Eintracht Frankfurt eingestimmt.

Basketball-Bundesliga: Saisonstart «allerspätestens» Mitte Oktober

MÜNCHEN: Die Basketball-Bundesliga setzt auf einen Saisonstart bis spätestens Mitte Oktober und hofft auf einen baldigen Spielbetrieb mit Fans. «Wir können wirtschaftlich nicht ohne Zuschauer spielen, oder wir bekommen staatliche Hilfen, um das zu kompensieren», sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz der Deutschen Presse-Agentur in München. «Wenn wir den Modus nicht anfassen, müssen wir allerspätestens Mitte Oktober starten. Nur so können wir die Saison wie geplant am 15. Juni vor dem Olympia- Qualifikationsturnier beenden und die Länderspielfenster der Fiba respektieren.»

Nascar veröffentlicht Foto von Galgenstrick in Wallace-Garage

LINCOLN: Der Fund eines Galgenstricks in der Garage des einzigen schwarzen Nascar-Fahrers Bubba Wallace sorgt in den USA weiter für Gesprächsstoff. Zwei Tage nachdem die US-Bundespolizei FBI erklärt hatte, dass Wallace kein Opfer eines Hassverbrechens geworden war, veröffentlichte die Motorsport-Rennserie Nascar am Donnerstag (Ortszeit) ein Foto des Stricks. «Wie Sie sehen können, war die Schlinge echt, genauso wie unsere Sorge um Bubba», sagte der Präsident von Amerikas beliebtester Rennserie, Steve Phelps.

American Football: US-Trainingscamps sollen Ende Juli starten

NEW YORK: Die US-Football-Liga NFL rechnet weiter mit einem Trainingsstart Ende Juli. «Den Clubs wurde mitgeteilt, dass sie die Trainingslager voraussichtlich nach dem normalen Zeitplan öffnen können», sagte NFL-General-Manager Jeff Pash am Donnerstag. Pash verwies auf den im Tarifvertrag festgelegten Start-Termin am 28. Juli. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Die Liga führe «aktive Diskussionen, was nach diesem Zeitpunkt passieren wird», sagte Pash. Die National Football League will ihre Saison unter strengen Hygienevorschriften am 10. September beginnen.

Bestätigt: Basketball-Trainer Calles wechselt von Vechta nach Hamburg

HAMBURG: Der spanische Erfolgstrainer Pedro Calles verlässt nach fünf Jahren den Basketball-Bundesligisten Rasta Vechta und wechselt zum Ligarivalen Hamburg Towers. Die Niedersachsen bestätigten am Freitag einen entsprechenden Bericht der «Hamburger Morgenpost». «Ich habe hier die besten fünf Jahre meines Lebens verbracht und bin sehr stolz darauf, wie wir gemeinsam daran gearbeitet haben, die Teams und den Club weiter zu entwickeln», wird der 36-Jährige in einer Mitteilung des Clubs zitiert.

Kruse: Überraschender Stuttgart-Besuch war PR für guten Zweck

STUTTGART: Ex-Nationalspieler Max Kruse hat die Verwirrung um seinen geheimnisvollen Besuch beim Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart aufgelöst: Die Aktion sei ein PR-Gag gewesen, um auf ein Projekt des gemeinnützigen Vereins Viva con Aqua aufmerksam zu machen, der sich für weltweiten Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt, erklärte Kruse auf seinem Instagram-Account. Der 32-Jährige ist laut eigenen Angaben Hauptsponsor einer Kunstaustellung des Vereins, die am Freitag in Stuttgart eröffnet werden sollte.