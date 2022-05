Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Hoffenheim in der Sommervorbereitung für eine Woche in Kitzbühel

ZUZENHAUSEN: Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim bereitet sich in Österreich auf die kommende Spielzeit vor.

Die Kraichgauer planen von 11. bis 17. Juli ein einwöchiges Trainingslager in Kitzbühel in Tirol, wie die TSG am Freitag mitteilte. Zuvor gibt es am 9. Juli (15.30 Uhr) ein Testspiel gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim. Der öffentliche Trainingsauftakt des Clubs steigt am 26. Juni um 15.00 Uhr. Hoffenheim lag in dieser Spielzeit lange auf Europapokal-Kurs, fiel dann aber wegen einer Sieglos-Serie aus den vorderen Rängen und wird 2022/23 nicht international spielen.