Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Bericht: Damentennis-Organisation erwägt Sanktionen gegen Wimbledon

BERLIN: Die Damentennis-Organisation WTA erwägt laut der französischen Sportzeitung «L'Equipe» Sanktionen gegen Wimbledon, weil die Turnier-Organisatoren russische und belarussische Profis in diesem Jahr ausschließen wollen. Dies berichtete die Zeitung am Donnerstagabend unter Berufung auf eine entsprechende E-Mail von WTA-Chef Steve Simon, die ihr nach eigenen Angaben vorliegt. Darin verurteile der Amerikaner zwar den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Simon verweise aber auch darauf, dass noch nie einer Spielerin die Teilnahme an einem Turnier aufgrund der Handlungen ihrer jeweiligen Regierung verwehrt worden sei.

Leclerc und Verstappen: Früher «gehasst», heute viel Respekt

IMOLA: Herausforderer Charles Leclerc und Titelverteidiger Max Verstappen blicken mittlerweile entspannt auf ihre Rivalität zu Kartzeiten zurück. «Wir können jetzt darüber lachen», sagte Verstappen am Freitag im Fahrerlager des Großen Preises der Emilia Romagna. Beide Formel-1-Piloten sind 24 Jahre alt, seit ihrem 12. Lebensjahr seien sie im Kart gegeneinander gefahren, berichtete Verstappen. Zu der Zeit hätten sie jeweils davon geträumt, Formel-1-Fahrer zu werden, sagte Leclerc in Imola. «Es war entweder: Er oder ich. An einem bestimmten Punkt haben wir uns deswegen gehasst.» Das habe sich geändert, es gebe viel Respekt füreinander.

Fina sperrt russischen Schwimmer wegen Teilnahme an Putin-Kundgebung

LAUSANNE: Der Schwimm-Weltverband Fina hat den russischen Olympiasieger Jewgeni Rylow wegen seiner Teilnahme an einer Pro-Kriegs-Kundgebung für neun Monate für alle Wettkämpfe gesperrt. In einer Erklärung heißt es, man habe die Entscheidung eines Disziplinarausschusses zur Kenntnis genommen, wonach Rylow aufgrund seiner Anwesenheit und seines Verhaltens bei einer Veranstaltung im Luschniki-Stadion in Moskau gesperrt wurde. An der Veranstaltung hatte auch der russische Präsident Wladimir Putin teilgenommen. Putin will sich am kommenden Dienstag mit Olympia-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern treffen.

Bericht: Transfer von Adeyemi nach Dortmund kurz vor Abschluss

DORTMUND: Die Verhandlungen über einen Wechsel von Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund sollen nach Informationen von Sport1 kurz vor dem Abschluss stehen. Demnach hätten sich beide Clubs auf eine Basis-Ablösesumme von 38 Millionen Euro geeinigt. Sie könne durch Bonuszahlungen noch bis auf 41 Millionen Euro steigen. Dem 20-Jährigen liege ein Fünfjahresvertrag vor, berichtete Sport1 weiter. Es seien nur noch Details zu klären, mit einem Vollzug sei zeitnah zu rechnen. Adeyemis Vertrag in Salzburg läuft noch bis zum Sommer 2024. Seit Monaten wird über einen Wechsel nach dieser Saison spekuliert.

Arminia: Kostmann nimmt Team in die Pflicht - Zukunft mit Henke?

BIELEFELD: Mit Zuversicht, einem Routinier an der Seite und einem Appell an die Mannschaft will Marco Kostmann bei Arminia Bielefeld die Trendwende im Abstiegskampf schaffen. «Jeder Spieler muss wieder zeigen, warum er hier einen Arbeitsvertrag bekommen hat - und den haben sie alle zurecht. Jeder muss sein Können wiederbeleben», fordert der als Interimscoach eingesetzte Nachfolger des freigestellten Frank Kramer am Freitag. Nach zuletzt sechs Niederlagen in sieben sieglosen Spielen müssen die Ostwestfalen als Tabellen-17. am Samstag beim 1. FC Köln dringend punkten, um den Klassenverbleib noch zu schaffen.

Ronaldo dankt für Unterstützung und zeigt neugeborene Tochter

MANCHESTER: Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo und Partnerin Georgina Rodriguez haben erstmals nach dem Tod ihres Sohns ein gemeinsames Bild mit der neugeborenen Tochter veröffentlicht. «Home sweet home. Gio und unser Baby-Mädchen sind endlich bei uns», schrieb Ronaldo zu einem Foto bei Instagram, das das Paar mit den insgesamt fünf Kindern zeigt. «Wir wollen allen danken für die netten Worte und Gesten. Eure Unterstützung ist sehr wichtig und wir alle haben die Liebe und Respekt gespürt, die ihr für unsere Familie habt.» Der 37 Jahre alte Ronaldo trauert mit seiner Partnerin um den gemeinsamen Sohn. Die Formulierung in einer Erklärung von Montag ließ darauf schließen, dass dieser eine Zwillingsgeburt nicht überlebt hat.

Hamilton zu Chelsea-Investment: «Einer der größten Clubs der Welt.»

LONDON: Lewis Hamilton hat seine Beteiligung an einer möglichen Übernahme des FC Chelsea auch mit seiner früheren Fußball-Leidenschaft erklärt. Als er jung gewesen sei, habe er mit den Jungs um die Ecke Fußball gespielt, erzählte der 37 Jahre alte Formel-1-Rekordweltmeister am Freitag in Imola. Er sei Fußball-Fan seit seiner Kindheit, betonte der Brite, der sich als Investor an einem Konsortium beteiligt, das den englischen Fußballclub übernehmen will. Hamilton bestätigte dies noch einmal. «Als ich davon gehört habe, dachte ich: Wow, das ist eine der größten Gelegenheiten, Teil von etwas Großem zu sein.» Zahlen nannte er nicht, betonte aber: «Chelsea ist einer der größten Clubs der Welt.»

Barça-Trainer Xavi lobt ter Stegen: «Einer der besten der Welt»

SAN SEBASTIÁN: Der Trainer des FC Barcelona, Xavi Hernández, hat Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen in den höchsten Tönen gelobt. Nach dem mühsamen 1:0-Auswärtssieg gegen Real Sociedad San Sebastián am Donnerstagabend sagte Xavi vor Journalisten, ter Stegen gebe der Mannschaft ein großes Gefühl der Sicherheit. «Er ist ein Torwart, der mich begeistert. Für mich ist er einer der besten der Welt», betonte der Trainer. Ter Stegen hatte mit zwei Glanzparaden in der zweiten Spielhälfte dafür gesorgt, dass die Katalanen ihre durch den Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang in der elften Spielminute erzielte Führung bis zum Schluss halten konnten.

Medien: Fußball-Legende Pelé hat Krankenhaus wieder verlassen

SÃO PAULO: Die brasilianische Fußball-Legende Pelé hat die Klinik nach der weiteren Behandlung eines vor mehr als einem halben Jahr entdeckten Tumors Berichten zufolge wieder verlassen. Der Patient befinde sich in gutem und stabilen Zustand, berichtete etwa das brasilianische Nachrichtenportal «G1» unter Berufung auf das Albert Einstein-Hospital in São Paulo am Donnerstag (Ortszeit). Pelé war seit Montag im Krankenhaus gewesen. Dem 81-Jährigen war Anfang September ein Tumor am Dickdarm entfernt worden, den Ärzte in einer Klinik in São Paulo bei einer Routineuntersuchung entdeckt hatten. Nach der Operation wurde Pelé zunächst auf der Intensivstation behandelt. Rund einen Monat musste er nach dem Eingriff insgesamt im Krankenhaus bleiben.