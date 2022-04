Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Eintracht überrascht Barcelona: Nach 3:2 im Europa-League-Halbfinale

BARCELONA: Eintracht Frankfurt hat überraschend das Halbfinale der Europa League erreicht. Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Donnerstagabend beim favorisierten FC Barcelona mit 3:2 (2:0) durch. Schon beim 1:1 gegen das katalanische Starensemble im Viertelfinal-Hinspiel hatten die Hessen überzeugt. Im Camp Nou in Barcelona trafen vor 90.000 Zuschauern - darunter 30.000 Eintracht-Fans - Filip Kostic (4. Minute) und Rafael Borré (36.) schon vor der Pause. In der zweiten Halbzeit legte Kostic (67.) noch einmal nach, Sergio Busquets (90.+1) und Memphis Depay (90.+10) per Foulelfmeter verkürzten in der Nachspielzeit. Im Halbfinale treffen die Frankfurter am 28. April und 5. Mai auf West Ham United.

RB Leipzig erstmals im Halbfinale der Europa League - 2:0 in Bergamo

BERGAMO: RB Leipzig hat erstmals das Halbfinale der Europa League erreicht. Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Donnerstag mit 2:0 (1:0) bei Atalanta Bergamo durch. Das Hinspiel gegen den italienischen Club in Leipzig war 1:1 ausgegangen. Die Tore für die Gäste erzielte Christopher Nkunku in der 18. und der 87. Minute per Foulelfmeter. Die Halbfinalspiele finden am 28. April und 5. Mai statt, Leipzig spielt dann gegen die Glasgow Rangers. Das Endspiel wird am 18. Mai in Sevilla ausgetragen.

West Ham und Rangers Europa-League-Gegner von Leipzig und Frankfurt

BERLIN: West Ham United ist im Halbfinale der Europa League Gegner von Eintracht Frankfurt, RB Leipzig trifft dann auf die Glasgow Rangers. Der Londoner Premier-League-Club West Ham siegte nach dem 1:1 im Hinspiel 3:0 (2:0) bei Olympique Lyon, die Glasgow Rangers schafften gegen Sporting Braga nach dem 0:1 in Portugal mit einem 3:1 (2:1, 2:0) nach Verlängerung noch die Wende. Die Halbfinalspiele finden am 28. April und 5. Mai statt, das Endspiel steigt am 18. Mai in Sevilla.

Starker Götze mit Eindhoven in Conference League ausgeschieden

EINDHOVEN: Auch ein starker Mario Götze hat das Aus der PSV Eindhoven im Viertelfinale der Fußball-Conference League nicht verhindern können. Der Weltmeister von 2014 bereitete am Donnerstag beim 1:2 gegen den Premier-League-Verein Leicester City den Führungstreffer durch Era Zahavi in der 27. Minute vor. Dank der Treffer durch James Maddison (77.) und Ricardo Pereira (88.) schafften die Engländer aber noch die Wende. Im Hinspiel in Leicester hatten sich die beiden Teams 0:0 getrennt.

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Maradonas Ärzte und Pfleger

SAN ISIDRO: Fast eineinhalb Jahre nach dem Tod der argentinischen Fußball-Legende Diego Maradona hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen das medizinische Team des einstigen Weltklassespielers erhoben. Maradona sei von den Ärzten und Pflegern falsch behandelt und seinem Schicksal überlassen worden, hieß es in der am Mittwoch (Ortszeit) eingereichten Klageschrift. Den acht Angeklagten wird Totschlag vorgeworfen. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen Freiheitsstrafen von bis zu 25 Jahren. Maradona war am 25. November 2020 in einer privaten Wohnanlage nördlich von Buenos Aires im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Wenige Wochen zuvor hatte er sich einer Gehirnoperation unterzogen.

Zverev erreicht Tennis-Viertelfinale in Monte Carlo

MONTE CARLO: Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Monte Carlo das Viertelfinale erreicht. Trotz Break-Rückstands in beiden Sätzen setzte sich der 24 Jahre alte Olympiasieger am Donnerstag insgesamt souverän mit 6:2, 7:5 gegen den Spanier Pablo Carreño Busta durch. Im Match um den Halbfinaleinzug bei dem mit rund 5,2 Millionen Euro dotierten Masters-1000-Sandplatzturnier bekommt es Zverev nun mit dem Südtiroler Jannik Sinner zu tun.

Frodeno verletzt - Titelverteidiger nicht bei Ironman-WM in Utah

GIRONA: Triathlon-Star Jan Frodeno kann zum zweiten Mal in seiner Karriere verletzungsbedingt nicht bei einer Ironman-Weltmeisterschaft starten. Der 40 Jahre alte dreimalige Champion gab am Donnerstag bekannt, dass bei ihm jüngst ein Teilanriss der Achillessehne diagnostiziert wurde. Ein Start und eine Titelverteidigung am 7. Mai in Utah ist damit nicht möglich. Damit fehlt bei dem Rennen über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer der nächste Top-Athlet. Zuvor musste auch schon der zweimalige Weltmeister Patrick Lange nach einem Radsturz und einer Schulterverletzung seine Teilnahme absagen.

Eisbären ziehen ins DEL-Halbfinale ein - Entscheidungen vertagt

BERLIN: Topfavorit Eisbären Berlin ist als einziger Club nach nur drei Viertelfinalspielen ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga eingezogen. Der Vorjahresmeister gewann am Donnerstagabend 4:0 gegen die Kölner Haie und holte damit den notwendigen dritten Sieg. Die Adler Mannheim und die Grizzlys Wolfsburg verpassten dagegen das mögliche vorzeitige Erreichen der Vorschlussrunde. Mannheim unterlag bei den Straubing Tigers 1:4. Die Grizzlys Wolfsburg verloren gegen Bremerhaven 1:3. Mannheim und Wolfsburg hatten die ersten beiden Begegnungen jeweils gewonnen. Mitfavorit EHC Red Bull München besiegte die Düsseldorfer EG 3:1 und hat nun ebenfalls zwei Siege geholt.

Gaugisch neuer Handball-Bundestrainer der Frauen

DORTMUND: Markus Gaugisch ist neuer Handball-Bundestrainer der Frauen. Der 47-Jährige erhält einen Vertrag bis 2024, wie der Deutsche Handballbund am Donnerstag mitteilte. Sollte die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 gelingen, verlängert sich der Kontrakt bis April 2026 und würde damit auch die Weltmeisterschaft im Dezember 2025 beinhalten. Die WM findet in Deutschland und den Niederlanden statt. Gaugisch tritt die Nachfolge von Henk Groener an. Der DHB hatte sich mit dem Niederländer nicht auf eine Vertragsverlängerung geeinigt und im März die Zusammenarbeit beendet.

An Söderholms Geburtstag: Klare WM-Testniederlage für Eishockey-Team

CHOMUTOV: Eine notgedrungen stark ersatzgeschwächte Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer klaren Niederlage in die WM-Vorbereitung gestartet. Am 44. Geburtstag von Bundestrainer Toni Söderholm verlor die Auswahl in Chomutov mit 2:6 gegen Gastgeber Tschechien. Erst nach einem 0:5-Rückstand gelangen den Deutschen im letzten Drittel die Tore durch den Ingolstädter Olympia-Teilnehmer Fabio Wagner und den Nürnberger Daniel Schmölz. Noch fehlen zahlreiche Nationalspieler, die mit ihren Clubs in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga vertreten oder bei ihren Teams in Schweden oder Nordamerika gebunden sind.

Deutsche Hockey-Herren verlieren erstes Pro-League-Spiel in Indien

BHUBANESWAR: Die deutschen Hockey-Herren haben ihr erstes von zwei Pro-League-Spielen gegen Indien verloren. In Bhubaneswar unterlag die verjüngte DHB-Auswahl mit zwölf Neulingen im Kader den Gastgebern in der Weltliga am Donnerstag mit 0:3. Auch die zweite Begegnung findet am Karfreitag im Kalinga Hockey Stadium der ostindischen 850.000-Einwohner-Stadt Bhubaneswar statt. Ursprünglich hätten die beiden Duelle schon Mitte März stattfinden sollen. Mehrere Corona-Fälle im deutschen Team hatten allerdings die Reise nach Indien verhindert.