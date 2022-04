Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Vettel über Ukraine-Krieg: «Es ist absolut schrecklich»

MELBOURNE: Ex-Weltmeister Sebastian Vettel hat die Formel 1 zu mehr Engagement für die Menschen in der Ukraine aufgerufen. «Wir sollten etwas machen und Geld sammeln. Die Formel 1 setzt eine Menge Geld um. Man kann den Leuten nicht helfen, indem man langsamer oder schneller auf der Strecke fährt», sagte der Hesse am Freitag bei einer Pressekonferenz im Rahmen des Großen Preises von Australien in Melbourne: «Aber wir können helfen, in dem wir etwas starten, mit dem Geld gesammelt wird. Das sollten wir tun.»

Unterstützung und Solidarität bedeute, «nicht nur zu sagen, dass man mit den Menschen fühlt, sondern auch etwas macht und hilft», sagte Vettel, der vom russischen Angriffskrieg «schockiert» ist. «Wenn ich von den Menschen höre, die aus der Ukraine fliehen und welche Strapazen sie bei der Flucht auf sich nehmen müssen, dann ist es unglaublich», sagte der 34-Jährige vor seinem ersten Rennen in diesem Jahr: «Ich kann mir nicht vorstellen, wie so etwas passieren kann. Der Rest der Welt muss alles tun, um das zu beenden.»

Aston-Martin-Fahrer Vettel wählte bei der Medienrunde drastische Worte und wurde emotional. «Unschuldige Menschen werden getötet, Frauen und Kinder werden getötet. Es ist absolut schrecklich, was passiert», sagte der Hesse. Es gebe «sehr viele Menschen, die bereit sind zu helfen. In den Nachbarländern oder in anderen Ländern in Europa», sagte Vettel: «Viele Dinge, die benötigt werden, sind sehr einfach. Essen, Decken - was auch immer. Um diese Dinge zu liefern, braucht man Geld.» Die Formel 1 könne helfen, dieses zu beschaffen.

Die Motorsport-Königsklasse arbeitet im Rahmen einer Hilfsaktion für die Menschen in der Ukraine bereits mit Unicef zusammen.

Sainz im ersten Formel-1-Training vorn - Defekt bei Vettel

MELBOURNE: Der Spanier Carlos Sainz hat im ersten Training vor dem Großen Preis von Australien die Bestzeit gesetzt. Zum Auftakt am Freitag in Melbourne fuhr der Ferrari-Pilot in 1:19,806 Minuten die schnellste Runde und verdrängte seinen Formel-1-Teamkollegen Charles Leclerc mit 0,571 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Hinter dem Drittplatzierten Sergio Perez wurde Weltmeister Max Verstappen aus den Niederlanden im zweiten Red Bull Vierter. Ex-Champion Lewis Hamilton kam im Mercedes nur auf Platz sieben.

Nach überstandener Coronavirus-Infektion steuerte Sebastian Vettel seinen Aston Martin mit 1,855 Sekunden Rückstand auf Platz 13, musste die Übungseinheit allerdings vorzeitig beenden. «Ich habe Probleme mit dem Motor», funkte der Hesse an die Box, ehe er seinen Aston Martin rund 15 Minuten vor Ende abstellen musste. Vettel griff dann selbst zum Feuerlöscher, da es an seinem Wagen Rauchentwicklung gegeben hatte. Mit einem Motorroller fuhr er unter dem Jubel der Fans zurück in die Garage. Die Session musste unterbrochen werden, bis das Auto des 34-Jährigen von der Strecke geschoben wurde.

Vettel hatte die ersten beiden Saisonläufe wegen eines positiven Coronatests verpasst und steigt in Down Under verspätet in die Saison ein. Auch Mick Schumacher verpasste nach einem heftigen Unfall vor knapp zwei Wochen das Rennen in Saudi-Arabien. Der 23-Jährige landete zum Auftakt auf dem Albert Park Circuit auf dem letzten Rang.

Vor dem dritten Saisonlauf an diesem Sonntag (7.00 Uhr MESZ/Sky) führt Leclerc (45 Punkte) vor Sainz (33) und Verstappen (25). Rekordweltmeister Lewis Hamilton (16) ist Fünfter. Schumacher hofft in Australien im Haas-Auto auf die ersten WM-Zähler seiner Laufbahn.