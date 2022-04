Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

«NZZ»: Finanzieller Erfolg der FIFA nutzt Infantino

ZÜRICH: FIFA-Präsident Gianni Infantino hat Pläne für eine Fußball-Weltmeisterschaft alle zwei Jahre nicht durchsetzen können. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Die europäischen Fußballverbände bekämpften die Verdopplung des WM-Rhythmus praktisch geschlossen. Auch große Vereine und aktive Spieler sprachen sich dagegen aus. (...) In seiner Ansprache vor den Delegierten (des 72. FIFA-Kongresses in Katar) distanzierte sich Infantino kleinlaut von der eigenen Idee. Man wolle sich nun viel Zeit lassen für weitere Diskussionen über mögliche Änderungen des Turnierkalenders, sagte er. Außerdem wies er darauf hin, dass die Fifa gar keinen Antrag gestellt habe, die WM alle zwei Jahre auszutragen. Formell ist das korrekt. Die Initiative ging am 71. Kongress vom Verband Saudi-Arabiens aus, dessen Chefs Infantino nahestehen.

Ein Konzernchef sähe sich nach solchen Kapriolen womöglich mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Dass es Infantino besser ergeht, hat er nicht zuletzt dem finanziellen Erfolg der Fifa zu verdanken. Unter ihm haben sich die Zuwendungen an die Mitgliedsverbände vervielfacht. (...) Der Fifa-Präsident teilte in Katar mit, er kandidiere 2023 für eine weitere Amtszeit. Der Applaus für die Ankündigung fiel kurz aus, von Euphorie im Saal keine Spur. Infantino wird als Fifa-Präsident nicht verehrt, sondern nur geduldet.»

DOSB-Chef Weikert hofft auf «Weg zurück» für Russen und Belarussen

RUST: DOSB-Präsident Thomas Weikert hofft auch mit Blick auf den Sport auf ein baldiges Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und die Rückkehr russischer und belarussischer Athleten zu internationalen Wettkämpfen. «Eigentlich ist es im Sport ja so, dass wir verbinden. Und jetzt grenzen wir aus. Wir grenzen russische Athleten aus, die vermutlich zum Großteil gegen den Krieg sind», sagte der 60-Jährige bei einem Medientag des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) im Europa-Park in Rust.

«Es muss irgendwann einen Weg zurück geben. Wir können ja nicht ohne russische Sportlerinnen und Sportler in den nächsten Jahren Sport betreiben», sagte Weikert. «Wir haben sicher zum Teil auch die Falschen getroffen, das ist uns völlig klar. Deshalb ist es umso mehr wichtig, dass auch die Offiziellen davon nicht profitieren, sondern auch suspendiert werden», sagte der Chef des Dachverbands.

Dies sei eine «klare Forderung oder Bitte» an die Verbände. «Wenn die sich klar gegen den Krieg positionieren, ist das etwas anderes. Aber dass man das einfach so weiterlaufen lässt, das kann man nicht machen», sagte Weikert. Er hoffe sehr, «dass es irgendwann in absehbarer Zeit ein Zurück gibt».

Aktuell sind russische und belarussische Athletinnen und Athleten in etlichen Sportarten von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen.