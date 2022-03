Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Paralympics: Sonne blendet sehbehinderte Athleten

PEKING: Die ungewöhnlichen Lichtverhältnisse bei den Paralympics in Peking beschäftigen vor den am Samstag beginnenden Wettkämpfen vor allem die sehbehinderten Athleten. «Es ist sehr grell. Damit komme ich noch überhaupt nicht zurecht», sagte Biathlet Nico Messinger, der zwei Prozent Sehkraft hat, nach dem Training: «Ich bin sowieso sehr stark lichtempfindlich, wenn die Sonne scheint und im Schnee reflektiert. Und ich habe das Gefühl, dass die Blendung hier noch mal stärker ist als an anderen Wettkampforten.»

Das könne daran liegen, «dass man hier im Stadion gar keine Bäume hat, die Licht filtern können», sagte der 27 Jahre alte Freiburger: «Ich habe auch schon mit anderen, nicht sehbehinderten Athleten gesprochen, die auch sagen, dass es hier sehr grell ist.»

Ein Lob mit etwas Sarkasmus gab es derweil von Alpin-Bundestrainer Justus Wolf für die Bedingungen rund um die Rennstrecke. Die seien «wie erwartet» super, sagte Wolf: «Wenn man keine Grenzen vom Naturschutz und Budget hat, dann geht sowas. Wenngleich man sich in puncto Nachhaltigkeit fragen muss: Braucht es das?»

DBS-Chef Beucher: Positive Putin-Posts von russischen Para-Athleten

PEKING: Präsident Friedhelm Julius Beucher vom Deutschen Behindertensportverband sieht in dem Ausschluss von Russland und Belarus von den Paralympics in Peking vor allem ein Zeichen, hat aber auch das Verhalten einzelner Sportler kritisiert. «Natürlich werden da auch Sportlerinnen und Sportler dabei sein, die nichts für den Krieg können oder auch den Krieg ablehnen», sagte Beucher im Interview des Bayerischen Rundfunks: «Aber leider haben wir auch sehr viele umgekehrte Beispiele, wo es Posts [...] gibt, auch aus dem Parasport, die glühend Putin gratuliert haben.»

Ganz allgemein gehe es aber «nicht um den Ausschluss, sondern um ein Zeichen zu setzen, dass dieser schlimme Krieg beendet wird», führte der frühere Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag weiter aus.

Weltverband schließt russische und belarussische Gewichtheber aus

BERLIN: Der Gewichtheber-Weltverband IWF schließt wegen der russischen Invasion in die Ukraine bis auf Weiteres russische und belarussische Athleten und Offiziellen von internationalen sowie kontinentalen Veranstaltungen aus. Zudem finden vorerst keine IWF-Wettbewerbe in beiden Ländern mehr statt.

«Diese außergewöhnlichen Maßnahmen wurden angesichts der außergewöhnlichen Umstände in der Ukraine beschlossen und erlassen», teilte der Verband mit. «Die IWF ist bestrebt, das Gewichtheben im Geiste der olympischen Charta zu entwickeln und zu fördern und orientiert sich an den olympischen Werten. Daher unterstützen wir nachdrücklich die Empfehlungen des Internationalen Olympischen Komitees als Reaktion auf die aktuelle Krise», hieß es in der Mitteilung.

Zudem genehmigte der IWF-Vorstand weitere Mittel zur Unterstützung ukrainischer Athleten. Auch will der Weltverband dabei helfen, alle möglicherweise betroffenen Einrichtungen wieder aufzubauen. Die IWF verpflichte sich, «jede erforderliche zusätzliche humanitäre Hilfe zu leisten. Im Namen der Gewichthebergemeinschaft hofft die IWF, dass der Frieden so schnell wie möglich wiederhergestellt wird.»

Rekord-Zahl an Frauen bei Paralympics - Drei Debüt-Nationen

PEKING: Bei den Winter-Paralympics in Peking nehmen mehr Frauen als je zuvor teil. 138 der 564 Starter in China seien Frauen, teilte das IPC wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier mit. Das sind zwar immer noch weniger als ein Viertel, aber fünf mehr als 2018 in Pyeongchang, obwohl die Zahl der Athleten gleich blieb. Bei den Medaillen-Events gibt es bei den Frauen vier weniger als bei den Männern (35:39). «Bis zur Geschlechter-Gleichheit ist es noch ein weiter Weg, aber der signifikante Anstieg an weiblichen Teilnehmern zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind», sagte IPC-Präsident Andrew Parsons.

Unter anderem wegen des Ausschlusses von Russland und Belarus sank die Zahl der teilnehmenden Nationen von 49 auf 46. Ihr Debüt geben Israel, Puerto Rico und Aserbaidschan, alle mit jeweils einem Starter. Die größte Delegation stellt Gastgeber China mit 96 Athleten, fast einem Viertel der Gesamtstarter. Die USA folgen mit 65. Deutschland ist mit 17 Sportlern in China dabei.

Im nordischen Bereich stellt der Deutsche Behindertensportverband mit der 15-Jährigen Linn Kazmeier und dem 52 Jahre alten Alexander Ehler die jüngste und den ältesten Starter. Insgesamt ist Curlerin Pam Wilson aus den USA mit 66 die Älteste, die Jüngste ist die österreichische Skifahrerin Elina Stary, die ebenfalls 15 Jahre alt, aber nochmal 44 Tage jünger als Kazmeier ist.

Neuer Aston-Martin-Teamchef Krack lobt Vettel als «Topmann»

SILVERSTONE: Sebastian Vettels neuer Formel-1-Teamchef Mike Krack will den viermaligen Weltmeister langfristig bei Aston Martin halten. «Unsere Aufgabe besteht darin, ihm eine leistungsfähige Struktur zu liefern», sagte der Luxemburger Krack bei einer Medienrunde. Dann bestehe die Chance, «ihn für länger zu behalten». Vettel hatte im September 2020 seinen Wechsel von Ferrari zum englischen Werksteam verkündet. Der Vertrag gilt der Mitteilung zufolge für «2021 und darüber hinaus».

Den 34-jährigen Heppenheimer kennt Krack seit den gemeinsamen Zeiten bei BMW-Sauber. Vettel drehte Ende August 2006 in Istanbul an einem Freitag seine ersten Trainingsrunden in der Königsklasse des Motorsports, Krack war damals Chefingenieur. «Wir waren früher sehr eng und ich habe den Eindruck, dass wir wieder sehr eng sein werden», sagte Krack, der von einer «besonderen Verbindung» zum zweiten Fahrer neben dem Kanadier Lance Stroll sprach.

Vettel habe eine «riesige Erfahrung» und sei ein cleverer Typ. «Wir haben fahrerisch einen Topmann», betonte Krack, der den zu Alpine gewechselten Otmar Szafnauer ablöste. «Er weiß genau, was er braucht, um schneller zu werden.» Vettel könne auch die Entwicklung des Rennstalls steuern.

Beucher: Respekt für nachträglichen Paralympics-Ausschluss Russlands

PEKING: Das Internationale Paralympics Komitee hat nach Ansicht von Friedhelm Julius Beucher mit dem nachträglichen Ausschluss von Russland und Belarus die Winter-Paralympics in Peking gerettet. Das Governing Board des IPC habe der erdrückenden Mehrheit der Nationalen Paralympics Komitees nachgegeben, sagte der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes im Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Freitag). «Alle fanden, die Spiele müssen gerettet werden, indem man diese unmögliche Entscheidung zurücknimmt, die Moral und Werte der Paralympischen Bewegung im Mark getroffen hat», sagte Beucher.

Die Exekutive des IPC hatte am Donnerstag die nur einen Tag zuvor getroffene Entscheidung rückgängig gemacht, dass Sportler aus Russland und Belarus als neutrale Athleten in China starten dürfen. «Ich zolle dem Governing Board Respekt dafür, einen Beschluss innerhalb von 14 Stunden auf den Kopf zu stellen», sagte der deutsche Verbandschef. Die ganze Welt habe ihr Unverständnis für die Entscheidung des IPC ausgedrückt und auf allen Kommunikationskanälen Druck gemacht. «Das ist nichts, was man beklagen sollte, sondern gelebte Demokratie. Insofern bin ich stolz, Teil dieser Bewegung gewesen zu sein», betonte er.

Beucher kritisierte zugleich das Internationale Olympische Komitee für die Vergabe der Olympischen Winterspiele und der an diesem Freitag beginnenden Paralympics an Peking. Dies sei ein Ort, an den Olympische und Paralympische Spiele nicht gehörten. «Das Internationale Olympische Komitee hat die verdammte Pflicht, Menschenrechtsverletzungen und den Zustand demokratischer Freiheiten in einem Gastgeberland nicht auszublenden», sagte er. Das lasse sich nicht trennen, und deshalb sei es zwingend notwendig, dass das IOC die Vergabe von Olympischen und Paralympischen Spielen mit Menschen- und Freiheitsrechten vor allem mit Nachhaltigkeit verknüpfe.