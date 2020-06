Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

DFB verlängert Verträge mit fünf Junioren-Nationaltrainern

BERLIN: Der Deutsche Fußball-Bund setzt im Nachwuchsbereich auf Kontinuität und bindet fünf Junioren-Nationaltrainer langfristig. Die Verträge von Manuel Baum (U20), Christian Wörns (U18), Christian Wück (U17), Michael Prus (U16) und Marc-Patrick Meister (U15) wurden verlängert, wie der DFB am Freitag mitteilte. Es gehe darum, «eine gewisse Kontinuität aufzubauen und an den Themen weiterzuarbeiten», sagte Meikel Schönweitz, Cheftrainer U-Nationalmannschaften des DFB.

DFB-Pokalfinale der Frauen findet bis 2023 in Köln statt

FRANKFURT/MAIN: Das DFB-Pokalfinale der Frauen bleibt bis mindestens 2023 in Köln. Diese Entscheidung traf das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag, wie der Verband mitteilte. Der DFB und die Stadt Köln handelten demnach auch eine optionale Verlängerung bis 2025 aus. Verbandspräsident Fritz Keller betonte, die vergangenen zehn Jahre seit 2010 hätten eindrucksvoll gezeigt, «warum der Standort Köln optimal für die Austragung des DFB-Pokalfinales der Frauen ist: ein tolles Stadion, eine eindrucksvolle Atmosphäre, ein attraktives Rahmenprogramm für die ganze Familie und der sportliche Reiz eines Endspiels.»

HSV-Idol Seeler nach Hüft-Operation wieder zu Hause

HAMBURG: Fußball-Idol Uwe Seeler ist 28 Tage nach seiner Hüftoperation wieder zu Hause. Er habe sich gut erholt «und konnte heute aus der Klinik entlassen werden», teilte die Immanuel Albertinen Diakonie am Freitag mit. Der 83-jährige Seeler hatte am 21. Mai bei einem Sturz in seinem Haus in Norderstedt bei Hamburg einen Schenkelhalsbruch erlitten und wurde am folgenden Tag im Albertinen-Krankenhaus in Hamburg-Schnelsen operiert.

Handball-Bundesliga entscheidet nächste Woche über Saisonstart

STUTTGART: Das Präsidium der Handball-Bundesliga (HBL) wird am kommenden Dienstag einen Starttermin für die kommende Saison beschließen. Darauf verständigten sich die Vertreter der Bundesliga-Clubs sowie Geschäftsführung und Präsidium der HBL im Rahmen einer virtuellen Konferenz am Freitag, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte. Eine Mehrheit der Vereine tendiert nach dpa-Informationen zu einem Wiederbeginn des Bundesliga-Spielbetriebs im Oktober. Formal wird die Entscheidung darüber vom HBL-Präsidium bei der nächsten Präsidiumssitzung am Dienstag (17.00 Uhr) getroffen.

Djokovic will vor Entscheidung über US Open Entwicklung abwarten

NEW YORK: Die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste will vor einer Zusage für die US Open erst mal die Entwicklungen abwarten. «Derzeit kann ich nicht ja oder nein sagen. Ich wäre gerne dabei, selbstverständlich. Aber ich muss erst mal sehen, wie die Regeln sein werden», sagte der Serbe Novak Djokovic in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Video-Ausschnitt dem Tennischannel der Sinclair-Mediengruppe. Der Grand Slam in New York soll trotz der Corona-Krise wie geplant am 31. August beginnen. Das hatten die Veranstalter am Mittwoch bekanntgegeben.

Julius Hirsch Preis: DFB-Präsident Keller übernimmt Jury-Vorsitz

FRANKFURT/MAIN: DFB-Präsident Fritz Keller übernimmt den Jury-Vorsitz für den Julius Hirsch Preis. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Nach dem Rücktritt von Ex-Präsident Reinhard Grindel im April 2019 hatte zunächst Eberhard Schulz kommissarisch den Vorsitz übernommen. Mit dem Preis werden seit 2005 Personen, Initiativen und Vereine ausgezeichnet, die sich beispielsweise gegen Rassismus und Antisemitismus engagieren und sich für Vielfalt einsetzen.

Hamburgs Bürgermeister hält Bundesliga mit Zuschauern für «denkbar»

HAMBURG: Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hält Bundesligaspiele mit Zuschauern durchaus für möglich. «Es ist denkbar, dass man auch Sport-Großveranstaltungen organisiert[..]», sagte er der «Bild». Es müsse aber weiterhin möglich sein Kontakt zu vermeiden, eventuell nachzuverfolgen und die Infektionsgefahr für die Spieler gering zu halten, so Tschentscher.

EHF benennt Ersatzstarter für Handball-Champions-League

HAMBURG: Die Europäische Handball-Föderation (EHF) hat auf mögliche Folgen der Corona-Pandemie reagiert und am Freitag jeweils zwei Ersatzteams für die kommende Champions-League-Saison der Männer und Frauen benannt. Wisla Plock aus Polen und Dynamo Bukarest aus Rumänien bei den Männern sowie Banik Most aus Tschechien sowie Storhamar HB aus Norwegen bei den Frauen könnten in der europäischen Königsklasse an den Start gehen, falls Clubs coronabedingt auf eine Teilnahme verzichten müssen.

Deutscher Eishockey-Bund rechnet weiter mit Saisonstart im September

STUTTGART: Der Deutsche Eishockey-Bund setzt weiter auf einen Start der neuen DEL-Saison Mitte September. Das von der Politik beschlossene Großveranstaltungsverbot mit möglichen Ausnahmen bis Ende Oktober wertet DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel als «ermutigendes Signal». «Es liegt jetzt an allen Beteiligten im deutschen Eishockey, auf dieser Grundlage einen tragbaren Plan zu präsentieren, der überzeugt», sagte Schaidnagel am Freitag.

DTM-Meister Rast startet beim Finale der Formel E in Berlin

INGOLSTADT: Audi schickt seinen zweimaligen DTM-Champion zum Finale der Formel E nach Berlin. Der Autobauer gab am Freitag bekannt, dass der 33 Jahre alte René Rast in den sechs Rennen vom 5. bis 13. August auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof antreten wird. Rast übernimmt den Platz von Daniel Abt, der suspendiert wurde, weil er einen E-Sportler für sich ein virtuelles Rennen bestreiten ließ.

Konzept steht: Beach-Meisterschaft mit Fans - Ja der Behörden fehlt

BERLIN: Timmendorfer Strand sieht sich als Gastgeber der Beachvolleyball-Meisterschaften vom 3. bis 6. September unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie gerüstet. Das Ja der Behörden fehlt aber noch. «Wir ziehen das durch - mit Zuschauern, die Eckpfeiler stehen», erklärte Timmendorfs Tourismusdirektor Joachim Nitz den «Lübecker Nachrichten» (Freitag). Das Hygiene- und Veranstaltungskonzept liegt dem Gesundheitsamt Ostholstein vor.