Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 18.04.20 | Aktualisiert um: 04:05 | Überblick

Bericht: Werder-Profi Rashica vor Wechsel nach Leipzig

BREMEN: Stürmer Milot Rashica steht einem Medienbericht zufolge unmittelbar vor einem Wechsel von Werder Bremen zu Bundesliga-Rivale RB Leipzig. Die Gespräche zwischen den Beteiligten seien weit fortgeschritten, berichtete der «Weser-Kurier» am Freitag unter Berufung auf eine Quelle im Umfeld von Werder Bremen. Der Transfer des 22-Jährigen innerhalb der Fußball-Bundesliga könnte demnach noch in diesem Monat offiziell verkündet werden.

BVB-Trainer Favre: Geisterspiele werden «ganz anders»

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre rechnet damit, dass die angestrebten Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga «ganz anders für alle» werden. «Wir müssen das wie Profis machen», sagte der 62-Jährige im offiziellen BVB-Podcast. «In Dortmund, wenn du vor 81.000 Zuschauern spielst, die pushen ohne Ende die Mannschaft. Wir müssen uns daran gewöhnen.» Die Mannschaft müsse «sehr, sehr gut» vorbereitet werden.

Belgischer Virologe erwägt Fußballspiele mit Schutzmasken

BRÜSSEL: Fußballer könnten in der Corona-Krise nach Ansicht eines führenden belgischen Virologen mit Schutzmasken spielen. «Eine Möglichkeit wäre das Tragen von Masken, um Fußball zu spielen», sagte der Experte Marc Van Ranst der belgischen Zeitung «Le Soir». Dabei gehe es nicht um chirurgische Masken, die völlig ungeeignet wären. Man finde im Internet jedoch Masken gegen Luftverschmutzung, die von Radfahrern oder American-Football-Spielern getragen würden.

Bericht: Moskau verzichtet auf Kaufoption für Schürrle

Moskau (dpa) - Ex-Weltmeister André Schürrle (29) kehrt von Spartak Moskau zu Borussia Dortmund zurück. Der russische Fußball-Erstligist werde die Kaufoption für den BVB-Leihspieler nicht ziehen, schrieb die «Bild»-Zeitung am Freitag auf ihrer Internetseite. «Es ist korrekt. Wir sind mit André einvernehmlich übereingekommen, die vertraglich vereinbarte Kaufoption nicht zu ziehen», wurde Spartak-Sportdirektor Tomas Zorn (33) zitiert. «Aber André ist ein herausragender Fußballer, der unser junges Team mit seiner Erfahrung bereichert hat.»

Früherer Barça-Profi Pellegrino neuer Trainer bei Heimatclub Vélez

BUENOS AIRES: Der argentinische Erstligist Vélez Sarsfield hat den früheren Barça-Profi Mauricio Pellegrino als Trainer verpflichtet. «Mauricio Pellegrino kommt nach Hause», teilte der Verein aus Buenos Aires am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Pellegrino hatte als Innenverteidiger in den 1990er Jahren seine Karriere bei Vélez Sarsfield begonnen. Als Trainer erhielt der 48-Jährige nun einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

Deutsche Eishockey Liga hofft weiterhin auf Saisonstart im September

HANNOVER: Die Deutsche Eishockey Liga DEL hofft weiterhin auf den 18. September als Starttermin für die neue Saison 2020/21. «Alle Planungen gehen erstmal dahin», sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke gegenüber «Sport1.de». Die aktuelle Spielzeit hatte der Ligaverband gemeinsam mit den Clubs aufgrund der Coronavirus-Pandemie direkt vor dem Playoff-Start abgebrochen.

Medizinerin Sridhar: Olympia in Tokio nur mit Impfstoff

LONDON: Der britischen Medizinerin Devi Sridhar zufolge ist die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das neuartige Coronavirus die Grundvoraussetzung für die Ausrichtung der in den Sommer 2021 verschobenen Olympischen Spiele in Tokio. Die Eröffnungsfeier ist für den 23. Juli 2021 geplant, am 8. August sollen die Spiele enden. «Wenn wir innerhalb des nächsten Jahres einen Impfstoff bekommen, halte ich das für realistisch», sagte die Professorin der Universität Edinburgh, die zur weltweiten öffentlichen Gesundheit forscht, der BBC.

Acht Drittliga-Vereine fordern Saison-Abbruch

LEIPZIG: Acht Vereine haben am Freitag in einem gemeinsamen Positionspapier den Saison-Abbruch in der 3. Fußball-Liga gefordert. Der SV Waldhof Mannheim, der Hallesche FC, der 1. FC Magdeburg, der FC Carl Zeiss Jena, der Chemnitzer FC, Preußen Münster, der FSV Zwickau und die SG Sonnenhof Großaspach sehen keine Alternative zum Stopp der Saison. «Dies ist aus unserer Sicht der sportlich bittere, aber auch der einzig mögliche Weg, bei dem die gesellschaftlichen Realitäten, der Schutz der Gesundheit und die wirtschaftlichen Notwendigkeiten in Einklang zu bringen sind», heißt es in dem Schreiben.

Österreich-Radrundfahrt wegen Coronavirus-Pandemie abgesagt

WIEN : Auch die Österreich-Rundfahrt der Radprofis kann in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden. Das für 27. Juni bis 3. Juli angesetzte Rennen wurde am Freitag nach einer Videokonferenz des Österreichischen Radsportverbandes abgesagt. Man sehe aufgrund unsicherer Prognosen keine Möglichkeiten, die Rundfahrt 2020 «risikolos durchzuführen», hieß es in einer Erklärung. Die 72. Auflage des Rennens soll nun 2021 stattfinden.

Premier-League-Clubs wollen Saison abschließen - keine Frist

LONDON: Die 20 Fußballvereine der englischen Premier League wollen die Saison 2019/20 in jedem Fall abschließen. Darauf einigten sich die Clubs am Freitag während einer gemeinsamen Videokonferenz. Eine Frist dafür wurde - anders als erwartet - aber nicht gesetzt. Britische Medien hatten zuvor berichtet, dass mehrere Clubs planen, die laufende Spielzeit bis zum 30. Juni zu Ende zu spielen. Beim Meeting am Freitag soll dieser Vorschlag allerdings nicht zur Sprache gekommen sein. Es sei nicht der richtige Zeitpunkt dafür, hieß es.

Leichtathletik-Verband sagt auch Mehrkampf-Meeting in Ratingen ab

RATINGEN: Die deutschen Mehrkämpfer um Weltmeister Niklas Kaul müssen in der Corona-Krise auch auf das Meeting am 20./21. Juni in Ratingen verzichten. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband am Freitag mitteilte, ist die 24. Auflage des Sportfests abgesagt. Ursprünglich galt die Veranstaltung zusammen mit dem ebenfalls gestrichenen Mehrkampf-Meeting in Götzis/Österreich Ende Mai als Olympia-Qualifikation. Die Sommerspiele in Tokio sind auf 2021 verschoben.

Bielefelds Geschäftsführer Arabi hofft auf Voglsammer-Rückkehr

DÜSSELDORF: Zehn Wochen nach seinem Mittelfußbruch ist Arminia Bielefelds Torjäger Andreas Voglsammer auf dem Weg der Besserung. «Die Reha läuft gut. Ich werde Gas geben, damit ich der Mannschaft so schnell wie möglich helfen kann», sagte der 28-Jährige am Freitag dem TV-Sender Sky. Voglsammer hatte bis zu seiner Verletzung in 20 Zweitliga-Spielen zehn Tore erzielt und war neben Stürmer Fabian Klos Garant für den Tabellenersten, der nach elf Jahren vor der Bundesliga-Rückkehr steht - so die Saison noch beendet wird.

Corona-Test beim FC Bayern - Warten auf Task-Force-Entscheidung

MÜNCHEN: Der FC Bayern München hat seine Stars offenbar bislang einmal auf das Corona-Virus getestet. Nach dpa-Informationen vom Freitag prüft der deutsche Fußball-Rekordmeister die Möglichkeit einer Ausdehnung der Tests, wie sie bei einer erhofften Saisonfortsetzung mit Geisterspielen der Fall sein dürfte. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte zuvor in einem Interview der italienischen Tageszeitung «Corriere della Sera» berichtet, dass die medizinische Task Force der Liga fortwährend in Kontakt mit der Politik stehe und auf ein korrektes Verhalten achte.

Prognosen: Basketballerin Sabally könnte in Dallas landen

NEW YORK: Superstar LeBron James drückt der deutschen Nationalspielerin Satou Sabally vor dem Draft in der amerikanischen WNBA die Daumen. «Viel Glück», schrieb der Basketball-Profi der Los Angeles Lakers am Donnerstag (Ortszeit) in seiner Instagram-Story. Experten sehen die in Berlin aufgewachsene 21-Jährige auf Rang zwei bei der Spielerinnenauswahl für die stärkste Damen-Basketball-Liga der Welt. Das würde auch bedeuten, dass Sabally zukünftig für die Dallas Wings spielt und damit in der gleichen Stadt lebt wie Ex-Profi Dirk Nowitzki und NBA-Spieler Maxi Kleber von den Mavericks. Die Entscheidung fällt in der Nacht zum Samstag (ab 1.00 Uhr MEZ).

Früherer Leeds-Profi Norman Hunter stirbt nach Corona-Infektion

LONDON: Der frühere englische Fußballprofi Norman Hunter von Leeds United ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus im Alter von 76 Jahren gestorben. Wie sein ehemaliger Verein am Freitag mitteilte, war Hunter bereits vergangene Woche nach der Diagnose mit Covid-19 in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Trotz höchster Anstrengungen des Gesundheitspersonals habe er den Kampf am frühen Freitagmorgen verloren, teilte Leeds United mit.

DFL zur Zahlung der letzten TV-Rate: Keine vertragliche Vereinbarung

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga hat nach eigenen Angaben noch keine verbindliche Einigung über die Zahlung der vierten und letzten Rate der Fernsehgelder an die Bundesligaclubs erzielt. «Die #DFL befindet sich in Gesprächen mit allen Medienpartnern», twitterte die DFL am Freitag. Mit dem Pay-TV-Sender Sky gebe es noch keine vertraglich fixierte Vereinbarung», hieß es. Die «Bild» hatte über eine Einigung zwischen DFL und Sky berichtet, wonach etwas weniger Geld fließen solle, dafür aber früher als vereinbart.

Vettel zu Vertragsgesprächen: Noch genug Zeit, es zu Ende zu bringen

KEMMENTAL: Sebastian Vettel sieht keine unmittelbare Dringlichkeit bei seinen Vertragsgespräche mit Ferrari und hat ein Ergebnis bis zu einem möglichen Saisonstart in ein paar Wochen in Aussicht gestellt. Wie alles andere, seien auch die Verhandlungen durch die Coronavirus-Pandemie angehalten worden. «Wir haben aber noch genug Zeit, wenn das erste Rennen erst im Juni oder Juli ist - ich will nicht sagen, es aus dem Weg zu räumen, aber zu Ende zu besprechen», sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister am Freitag.

BBC: Formel 1 will am 5. Juli in Österreich starten

SPIELBERG: Die Formel 1 steuert nach der Corona-Zwangspause angeblich einen Saisonstart ohne Zuschauer in Österreich an. Auf das Rennen in Spielberg am 5. Juli könnten dann zwei WM-Läufe vor leeren Rängen in Silverstone folgen, berichtete die BBC unter Berufung auf einen vorläufigen Plan der Rennserie. Die Formel-1-Spitzen hatten am Donnerstag in einer Video-Schalte über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten, Beschlüsse aber zunächst vertagt.

Schalker Verletzungssorgen werden kleiner - Hoffnung bei Mascarell

GELSENKIRCHEN: Beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat sich nach dem Wiederbeginn mit Training in Kleingruppen die Personalsituation etwas verbessert. Omar Mascarell könnte nach seiner Adduktorenverletzung in dieser Sasion - sollte gespielt werden - noch zum Einsatz kommen. Ozan Kabak, der eine Wirbelverletzung erlitten hatte, sei auch auf dem Weg der Besserung und stehe wie Benjamin Stambouli (Fußverletzung) wieder im Lauftraining.

Imke Wübbenhorst wird Trainerin bei Viertligist Lotte

Lotte (dpa) - Imke Wübbenhorst wird Trainerin bei den Sportfreunden Lotte und damit die zweite Frau als Chefcoach bei einem Fußball-Viertligisten. Sie erhielt am Freitag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Die 31-Jährige war von Sommer 2018 bis zum Rücktritt im März 2019 bereits beim BV Cloppenburg tätig und damals die erste Frau in dieser Position einer solch hohen Männer-Liga. Im April 2019 hatte Inka Grings den Viertligisten SV Straelen übernommen.

1. FC Köln «nicht in Existenznöten» - Bitte um Rückzahlungsverzicht

Köln (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln befindet sich nach eigener Aussage trotz der Corona-Krise nicht in einem bedrohlichen Finanzzustand. «Der 1. FC Köln ist aktuell nicht in Existenznöten», versicherte Vizepräsident Eckhard Sauren am Donnerstagabend in einem «virtuellen Mitglieder-Stammtisch», aus dem die Kölner Medien zitieren. Gleichzeitig bat der FC aber nach Vorbild einiger Bundesliga-Rivalen die Fans, auf die Rückerstattung des Geldes für erworbene Tickets oder Anteile des Dauerkartenwerts zu verzichten.

Wegen Corona: DBB sagt Basketball-Supercup und Länderspiel ab

HAMBURG: Wegen des Verbots von Großveranstaltungen bis Ende August im Zuge der Coronavirus-Pandemie hat der Deutsche Basketball Bund am Freitag den Supercup in Hamburg und das Länderspiel gegen Puerto Rico in Bremen abgesagt. Das Traditionsturnier in Hamburg hatte eigentlich am 13./14. Juni stattfinden sollen, der Vergleich mit Puerto Rico am 17. Juni. Beide Veranstaltungen waren als Vorbereitung auf das Olympia-Qualifikationsturnier Ende Juni geplant.

Verband: Aktuelle Tabelle könnte bei Saisonabbruch in Spanien gelten

MADRID: Falls die Saison in der spanischen Primera División wegen der Corona-Krise nicht zu Ende gespielt werden kann, könnte der derzeitige Tabellenstand über die Teilnehmer an der Champions und der Europa League entscheiden. Dies schlug der spanische Fußball-Verband RFEF vor. Die Liga war im besonders schwer von dem Virus betroffenen Spanien am 12. März ausgesetzt worden. Ob sie für die laufende Spielzeit überhaupt wiederaufgenommen wird - notfalls komplett ohne Zuschauer -, wird derzeit noch diskutiert.

Virologe zur Fußball-Probematik: «Glaskasten wäre optimal»

LEIPZIG: Der Leipziger Virologe Uwe G. Liebert sieht umfassende Tests in der Fußball-Bundesliga und auch eine nötige Isolation der Profis und Betreuer vor den Spielen als realistisch an. «Wenn alle in einer Art Glaskasten sitzen und zwar getrennt voneinander, dann wäre das optimal», sagte der Leiter des Instituts für Virologie der Universität Leipzig in einem Bericht der «Mitteldeutschen Zeitung» (Freitag). Demnach könne man mit Antikörpertests die Spieler bestimmen, die eine asymptomatische Corona-Infektion hinter sich haben und immun sind.

FC St. Pauli verlängert Vertrag mit Hauptsponsor

HAMBURG: Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den Vertrag mit seinem Hauptsponsor Congstar verlängert. Die Zusammenarbeit mit dem Mobilfunkanbieter läuft nunmehr um weitere zwei Jahre bis Sommer 2022, teilte der Verein am Freitag mit. Es gebe keine finanziellen Einbußen, versicherte der Clubchef. Pro Saison soll der Vertrag dem Club rund 1,8 Millionen Euro einbringen.

Gehaltsverzicht bei Bayern-Basketballern

München (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern verzichten in der Coronavirus-Pandemie auf 30 Prozent ihres Gehalts. Die Mitarbeiter des Bundesligisten befinden sich in Kurzarbeit. Dies teilten die Münchner am Freitag mit. Die Kurzarbeit gelte rückwirkend zum 1. April. Die Spieler haben demnach ihre Unterstützung ebenfalls mit dem Monat April zugesagt. Sie verzichten bis Ende Juni auf knapp ein Drittel des Salärs.

Rugby-Weltverband richtet Hilfsfonds von 100 Millionen Dollar ein

DUBLIN: Mit einem Hilfsfonds von rund 100 Millionen US-Dollar (92 Millionen Euro) will der Rugby-Weltverband die nationalen Verbände bei der Bewältigung der Corona-Krise unterstützen. Wie World Rugby betonte, soll das Geld den Verbänden zur Verfügung stehen, die eine sofortige Notfinanzierung benötigen, sofern entsprechende Kriterien erfüllt sind. Während der Rugby-Zwangspause sollen möglichst viele Verbände über einen maximalen Zeitraum unterstützt werden.