Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 10.04.20 | Überblick

FIFA unterstützt Mitgliedsverbände in Corona-Krise

ZÜRICH: Der Fußball-Weltverband FIFA will seinen 211 Mitgliedsverbänden in der Corona-Krise finanziell helfen. Das kündigte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer am Freitag veröffentlichen Videobotschaft an. So soll die Auszahlung einer zweiten Rate aus dem sogenannten Forward-Programm der FIFA vorzeitig an die nationalen Verbände ausgezahlt werden. Auf dem FIFA-Kongress im Juni 2019 in Paris war angekündigt worden, dass bis 2022 1,75 Milliarden US-Dollar durch das Forward-Programm an die Mitgliedsverbände und sechs Konföderationen fließen.

Rangnick erwartet mehr «Augenmaß und Zurückhaltung» im Profifußball

LEIPZIG: Der frühere Bundesliga-Trainer Ralf Rangnick rechnet mit weitreichenden Folgen für den Profifußball durch die Coronavirus-Pandemie. «Die jetzige Situation wird sich auf die Höhe der Ablösesummen, die Beraterhonorare und die neu zu verhandelnden Gehälter auswirken. Der Transfermarkt wird nach der Krise ein anderer sein», sagte Rangnick am Freitag bei «Sport im Osten» des MDR. Die Vereine müssten sich überlegen, ob sie Geld ausgeben wollen und können. «Es wird in Zukunft mehr mit Augenmaß und Zurückhaltung zugehen», sagte der 61-Jährige.

FC Augsburgs Boss kritisiert Finanzverhalten von Bundesliga-Rivalen

Augsburg (dpa) - FC Augsburgs Vereinspräsident Klaus Hofmann hat das Finanzverhalten anderer Proficlubs kritisiert und Änderungen nach der Coronavirus-Krise angemahnt. «Wenn es Profivereine gibt, die Ende Mai nicht mehr liquide und daher im Grunde nur einen Monat durchfinanziert sind, dann ist das nicht mehr akzeptabel. Wenn man liest, dass der eine oder andere Klub schon seine künftigen Fernseheinnahmen abgetreten, also verpfändet hat, dann kann man schon ein Stück weit von Wettbewerbsverzerrung sprechen», sagte Hofmann der «Augsburger Allgemeinen» (Samstag) im Interview. «Es muss im Finanzgebaren einschneidende Änderungen geben.»

Hertha BSC stellt Labbadia am Montag bei Pressekonferenz vor

BERLIN: Fußball-Bundesligist Hertha BSC stellt den neuen Cheftrainer Bruno Labbadia am Ostermontag bei einer Pressekonferenz offiziell vor. Beginn der Veranstaltung, die aufgrund der aktuellen Beschränkungen während der Coronavirus-Pandemie unter ganz besonderen Bedingungen stattfinden muss, ist um 10.30 Uhr im Medienraum des Vereins auf dem Berliner Olympiagelände. Die Personenanzahl der teilnehmenden Pressevertreter werde deutlich reduziert, hieß es in der Einladung des Clubs am Freitag.

Mittelstädt über Coronavirus-Infektion: «Geht mir wieder gut»

BERLIN: Der mit dem Coronavirus infizierte Fußballprofi Maximilian Mittelstädt vom Bundesligisten Hertha BSC hat sich erstmals zu seiner überstandenen Erkrankung geäußert. «Mir ging es in der Zeit ganz gut. Es waren zwei, drei Tage, an denen ich mich nicht so gut gefühlt habe. Es waren die typischen Symptome, ich hatte zum Beispiel keinen Geruchssinn», sagte Mittelstädt laut Fachmagazin «Kicker» in einer Skype-Schalte am Freitag: «Jetzt geht es mir wieder gut, ich fühl' mich wieder sehr gut.» Was gut ist, ist, dass ich keinen in meiner Umgebung angesteckt habe.»

«Schisma in der Barça-Führung»: Sechs Vereindirektoren zurückgetreten

BARCELONA: Showdown im Machtkampf beim spanischen Topclub FC Barcelona: In einem Massenprotest gegen den umstrittenen Präsidenten Josep Bartomeu sind gleich sechs Direktoren des amtierenden Meisters zurückgetreten, darunter die beiden Vizepräsidenten Emili Rousaud und Enrique Tombas. In einem am Karfreitag in verschiedenen Medien abgedruckten Brief forderten sie unter anderem Neuwahlen. Die Zeitung «Sport» sprach von einem «Schisma in der Barça-Führung».

Formel E verschiebt Einführung neuer Auto-Generation

LONDON: Angesichts der Coronavirus-Pandemie verschiebt die Formel E die Einführung der neuen Auto-Generation. Die sogenannten Gen2-EVO-Modelle hätten ab der nächsten Saison zum Einsatz kommen sollen. Wie die vollelektrische Rennserie und der Motorsport-Weltverband Fia mitteilten, wird die Einführung nun auf die Saison 2021/22 verschoben. Damit sollen die Kosten für die Teams erstmal niedrig gehalten werden. Die Formel E hat angesichts der Coronavirus-Krise ihre Saison 2019/2020 vorerst ausgesetzt.

Französischer Verband hilft Profis und Clubs mit 35 Millionen Euro

STUTTGART: Mit einem millionenschweren Hilfsprogramm will der französische Tennisverband in der Coronavirus-Krise Profis mit finanziellen Problemen helfen. Das Programm umfasse insgesamt 35 Millionen Euro und solle neben Tennisprofis auch Clubs, Trainern, Offiziellen und Turnierdirektoren zugutekommen, teilte der Verband am Freitag mit. Details sollen am 15. Mai bekanntgegeben werden. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind alle WTA- und ATP-Turniere bis mindestens 13. Juli ausgesetzt.