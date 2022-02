Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Formel-1-Rennen in Russland: Konsequenzen nach Angriff noch unklar

SOTSCHI: Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sind die Folgen auch für das im Herbst geplante Formel-1-Rennen in Sotschi noch nicht absehbar. «Die Formel 1 beobachtet die sehr fließenden Entwicklungen wie viele andere genau und hat zum jetzigen Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar zu dem für September geplanten Rennen», hieß es am Donnerstag in einer ersten Stellungnahme der Rennserie: «Wir werden die Situation weiterhin sehr genau beobachten.»

Am 25. September ist in diesem Jahr der Grand Prix von Russland in Sotschi vorgesehen. Seit 2014 wird in dem Schwarzmeerort, in dem im gleichen Jahr auch die Olympischen Winterspiele stattfanden, gefahren. Eigentlich soll 2022 zum letzten Mal ein Rennen der Formel 1 in dem beliebten Urlaubsort stattfinden. Ab 2023 ist ein neuer Großer Preis vor den Toren von St. Petersburg geplant.

Boxtrainer Wegner nach Sturz in Reha: «Muss wieder Laufen lernen»

BERLIN: Boxtrainer Ulli Wegner hat nach seinem schweren Sturz am Jahreswechsel nach eigener Aussage eine Reha angefangen. «Die Physiotherapie hat begonnen. Alle, ob Ärzte, Pflegerinnen, Pfleger und die Physios kümmern sich sehr um mich», sagte der 79-Jährige der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). «Ein großer Nagel hält den Knochen zusammen. Ich muss jetzt wieder Laufen lernen.» Dem Bericht zufolge ist Wegner seit einer Woche in einer Reha-Klinik im Berliner Umland. Wegen der Corona-Maßnahmen dürfe er aktuell keinen Besuch empfangen, sagte der Weltmeistertrainer.

Wegner war am Neujahrsmorgen in seinem Berliner Haus gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. «Ich wollte im Dunkeln zur Toilette und verhakte mich mit meinem linken Bein an der Heizung. So kam es zum Sturz», sagte Wegner der «Bild»-Zeitung damals.

Angriff auf die Ukraine: IPC verweist auf Waffenstillstandsresolution

PEKING: Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hat nach Russlands Angriff auf die Ukraine mit Blick auf die am 4. März beginnenden Winter-Paralmpics in Peking auf die Olympische Waffenstillstandsresolution verwiesen. «Die Paralympischen Winterspiele fallen unter die Olympische Waffenstillstandsresolution mit dem Titel «Aufbau einer friedlichen und besseren Welt durch Sport und das Olympische Ideal», die von 193 Mitgliedstaaten auf der 76. UN-Generalversammlung einvernehmlich angenommen wurde», teilte das IPC auf Anfrage mit: «Sie fordert die Einhaltung des Olympischen Waffenstillstands sieben Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele am 4. Februar 2022, bis sieben Tage nach Ende der Paralympischen Winterspiele am 21. März.»

Ob es sportliche Auswirkungen auf die Spiele gibt, scheint noch unklar. «Das IPC steht im Vorfeld sowohl mit dem ukrainischen als auch dem russischen Paralympischen Komitee im Dialog», erklärte der Weltverband: «Als politisch neutrale Organisation liegt der Fokus des IPC weiterhin eher auf den bevorstehenden Spielen als auf der aktuellen Situation.»