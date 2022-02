Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Wirbel um abgesagte Medaillen-Übergabe: Bach trifft US-Team

PEKING: Im Wirbel um die abgesagte Medaillenzeremonie im olympischen Eiskunstlauf-Teamwettbewerb hat IOC-Chef Thomas Bach die verärgerte US-Mannschaft zu einer Aussprache getroffen. Details zu dem Gespräch infolge der Doping-Affäre um die Russin Kamila Walijewa wollte Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, am Donnerstag in Peking nicht nennen. Die Nachrichtenagentur AP berichtete, Bach habe dem US-Team anstelle ihrer Silbermedaillen vorläufig olympische Fackeln als Geschenk bis zur Klärung des Dopingfalls angeboten.

Hintergrund ist der positive Doping-Test der 15 Jahre alten Walijewa, die das russische Team zu Gold geführt hatte. Das Dopingvergehen aus dem Dezember war erst nach dem Team-Finale bekannt geworden. Die Medaillenübergabe für die Mannschaften wurde deshalb abgesagt. Der Internationale Sportgerichtshof Cas hatte der Europameisterin in einem Eilverfahren danach erlaubt, auch am Damen-Einzel teilzunehmen. Das IOC beschloss daraufhin, dass es auch für den Fall eines weiteren Medaillengewinns von Walijewa keine Siegerehrung geben wird.

Die Athletenvertretung des Olympischen Komitees der USA hatte dies scharf kritisiert. Nun kam es zum Treffen mit Bach. «Die Einzelheiten sollten unter den Beteiligten bleiben», sagte IOC-Sprecher Adams. Bach habe mit dem US-Team sprechen wollen, «um zu erfahren, was sie wirklich wollen, wie sie sich wirklich fühlen», sagte Adams.

Auch mit dem Bronze-Gewinner Japan habe das IOC in der Sache Kontakt aufgenommen. Das japanische Team habe aber signalisiert, den Beschluss des Dachverbands zur Absage der Medaillenzeremonien «voll und ganz zu respektieren» und kein Treffen gewünscht, sagte Adams.

Skicrosserin Maier mit drittbester Zeit im Olympia-Vorlauf

ZHANGJIAKOU: Die deutsche Skicrosserin Daniela Maier hat sich bei den Olympischen Winterspielen von China eine gute Ausgangsposition für die K.o.-Runde verschafft.

Die 25-Jährige aus Vöhrenbach belegte im Vorlauf am Donnerstag Platz drei und fährt im Achtelfinale (7.00 Uhr MEZ) somit zunächst gegen zwei vermeintlich schwächere Gegnerinnen. Teamkollegin Johanna Holzmann kam als 20. ins Ziel. Gold-Favoritin Sandra Näslund aus Schweden geht mit der Bestzeit in die Medaillenkämpfe. Die besten zwei der Achtelfinals kommen eine Runde weiter.

«Fly Mika, you can»: Goggia rührt Ski-Star Shiffrin fast zu Tränen

YANQING: Große Gefühle einmal mehr bei Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin: Kurz vor der alpinen Kombination am Donnerstag hätte die Amerikanerin, die bei den Olympischen Winterspielen in China bislang große Enttäuschungen erlebt hat, beinahe wieder Tränen vergossen. Diesmal aber nicht aus Frust, sondern aus Freude. Für die Abfahrt hatte Shiffrin die Ski der Olympia-Zweiten Sofia Goggia zur Verfügung gestellt bekommen. Und die Italienerin gab ihr gleich noch eine rührende Botschaft mit. «Fly Mika, you can» stand auf einem kleinen Zettel, der auf die Ski geklebt war. «Ich sah es am Start und hätte beinahe angefangen zu weinen», sagte Shiffrin dem TV-Sender NBC.

Die Ski trugen sie auf Platz fünf. Eine gute Ausgangsposition für den entscheidenden Slalom, der Shiffrins Paradedisziplin ist. «Ich bin dankbar, dass ich ein Gefühl auf denen bekommen konnte und so gut fliegen wie ich nur konnte», sagte der US-Star. Bislang waren die Spiele in China für Shiffrin ein Debakel. Sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom galt sie als Favoritin und schied jeweils früh aus.

Bayerns 1:1 nicht mehr so viel wert: Auswärtstorregel abgeschafft

SALZBURG: Das späte 1:1 des FC Bayern bei RB Salzburg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League fühlte sich für den deutschen Fußball-Meister ein wenig wie ein Sieg an. Aber Vorsicht! Das Ergebnis vom Mittwochabend ist nicht mehr so viel wert wie in der Vergangenheit. Denn die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat mit Beginn der Saison nach langer Beratung die Auswärtstorregel gekippt.

Nun wird nicht mehr zwischen erzielten Treffern im eigenen und im Auswärtsstadion unterschieden. Die Europapokal-Regel besagte bislang, dass bei Torgleichheit nach Hin- und Rückspiel in der K.o.-Runde die Mannschaft weiterkommt, die auswärts mehr Treffer erzielt hat. Nach früherem Modus hätte den Münchnern im Rückspiel nun schon ein 0:0 gereicht - das gilt nun nicht mehr.

Paarungen, in denen die Teams in den zwei Partien gleich viele Tore erzielen, werden künftig stets in der Verlängerung oder spätestens im Elfmeterschießen entschieden. Das galt ohnehin schon, wenn die Auswärtstorregel keine Entscheidung brachte.

Maßnahmen wirken: Keine neuen Corona-Fälle bei Winterspielen

PEKING: Die strengen Schutzmaßnahmen bei den Winterspielen in Peking erweisen sich weiterhin als wirksam. Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche wurden keine neuen Corona-Infektionen in der abgeschlossenen Olympia-Blase entdeckt. Wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten, fielen alle der am Vortag durchgeführten 68.970 Corona-Test innerhalb der Blase negativ aus. Auch am Pekinger Flughafen wurden bei Olympia-Beteiligten keine neuen Fälle nachgewiesen.

Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Anreise zu den Winterspielen am 23. Januar lag damit weiterhin bei insgesamt 435. Während zum Beginn der Spiele zeitweise über 30 Infektionen pro Tag registriert wurden, lag die Zahl neuer Fälle zuletzt in der Regel im niedrigen einstelligen Bereich. Die geringe Zahl von Infektionen zeige, «dass die Schutzmaßnahmen innerhalb des geschlossenen Kreislaufs effektiv sind», sagte Huang Chun, der für die Vorbeugung gegen die Corona-Pandemie verantwortliche Vizedirektor des chinesischen Organisationskomitees, am Donnerstag.

Seinen Angaben zufolge sei während der gesamten Olympia-Zeit keiner der tausenden freiwilligen Helfern innerhalb der Corona-Blase positiv auf das Virus getestet worden. «Dies ist ein erfolgreiches Modell für Winterspiele vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie», sagte Huang Chun.

Bei den Winterspielen gelten strenge Vorsichtsmaßnahmen. Alle Teilnehmer, von Athleten über Betreuer bis hin zu Journalisten, dürfen sich nur innerhalb der Olympia-Blase bewegen und sind vom Rest des Landes komplett abgetrennt. Wer sich mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert.

Freestyle-Skifahrerin Cakmakli steht im Halfpipe-Finale - Gu souverän

ZHANGJIAKOU: Die deutsche Freestyle-Skifahrerin Sabrina Cakmakli hat das Halfpipe-Finale bei den Olympischen Winterspielen von China erreicht. Die 27-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen wurde in der Qualifikation am Donnerstag Zwölfte und sicherte sich den letzten Platz für die Endrunde an diesem Freitag (2.30 Uhr MEZ). Vor vier Jahren in Pyeongchang war die Sportsoldatin Achte geworden.

«Ich bin unglaublich erleichtert. Ich war so unfassbar aufgeregt vor dem Wettkampf», sagte Cakmakli und sprach von einem ihrer «besten Läufe» in den vergangenen Jahren. Ihr Motto für das Finale: «Einfach nochmal Vollgas geben und Spaß haben».

Chinas Topfavoritin Eileen Gu, die die Qualifikation am Donnerstag gewann, greift in der eisigen Schneeröhre von Zhangjiakou bereits nach ihrer dritten Medaille bei diesen Spielen. In der Disziplin Big Air hatte die 18-Jährige Gold geholt, im Slopestyle Silber. Die gebürtige Amerikanerin, die für das Gastgeberland startet, ist eine der schillerndsten Figuren bei Olympia.