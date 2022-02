Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Wieder Corona-Fall bei der ARD: Moderator Antwerpes fällt aus

BERLIN: Sportschau-Moderator Michael Antwerpes ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und kann deshalb nicht zu den Olympischen Winterspielen nach Peking fliegen. Das teilte der Fernsehsender ARD am Donnerstagabend mit. Antwerpes war an einer gemeinsamen Außenposition von ARD und ZDF im Internationalen Broadcastcenter (IBC) in den Bergen als Hauptmoderator vorgesehen. Für ihn springt laut Mitteilung nun Markus Othmer ein.

Antwerpes ist nach Claus Lufen, Hajo Seppelt und Lea Wagner bereits das vierte Mitglied aus dem ARD-Team, das von Corona betroffen ist. Doping-Experte Seppelt ist zwar von seiner Infektion wieder genesen. Dennoch wird der Investigativjournalist vom kommenden Eröffnungswochenende an zunächst vom NBC der ARD und des ZDF in Mainz aus arbeiten und sich um sportpolitische Themen und Hintergründe kümmern.

Die 27 Jahre alte TV-Journalistin Wagner wurde noch vor ihrer Abreise nach China positiv auf das Coronavirus getestet. Auch ARD-Reporter Lufen war bei seiner Ankunft in der chinesischen Hauptstadt am vergangenen Freitag positiv getestet worden. Er befinde sich derzeit im Quarantänehotel, teilte die ARD mit.

Putin und Xi Jinping treffen sich zu Gipfel in Peking

PEKING: Vor dem Hintergrund der Spannungen im Ukraine-Konflikt kommt der russische Präsident Wladimir Putin an diesem Freitag in Peking mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammen. Es wurde erwartet, dass beide Staatsoberhäupter den Schulterschluss üben werden. China unterstützt Russland in der Krise, will auch die russischen Sicherheitsinteressen gewahrt sehen und lehnt eine Ausweitung militärischer Blöcke wie der Nato ab.

Kurz vor seiner Reise hob Putin in Interviews mit chinesischen Staatsmedien die große Einigkeit mit China und seine Freundschaft mit Xi Jinping hervor.

Der russische Präsident reist zur Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele nach Peking, die am Abend im «Vogelnest» genannten Nationalstadion stattfinden wird. Wegen der Spannungen mit China und der Menschenrechtsverletzungen im Land boykottieren hingegen Staaten wie die USA, Großbritannien, Kanada oder Australien die Feier, indem sie keine Politiker entsenden.

Bobic zum Zuschauer-Beschluss: «Kann nur der Anfang sein»

BERLIN: Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic geht der Beschluss der Chefs der Staats- und Senatskanzleien für mehr Zuschauer in Fußballstadien nicht weit genug. «Das kann nur der Anfang sein, es muss viel, viel schneller gehen», sagte der Geschäftsführer Sport des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag in Berlin. «10.000 Zuschauer: Okay», sagte Bobic mit einem Achselzucken. «Da bin ich ganz ehrlich nicht zufrieden mit.» Auch wenn er sich über jeden freue, der ins Stadion komme. Die Chefs der Staats- und Senatskanzleien hatten am Mittwoch den Beschluss gefasst, wieder bis zu 10.000 Zuschauer und Zuschauerinnen bei einer Auslastung von maximal 50 Prozent bei überregionalen Großveranstaltungen zuzulassen.

FC Augsburg verleiht Stürmer Cordova an Blitzer-Club Salt Lake City

AUGSBURG: Fußball-Bundesligist FC Augsburg verleiht seinen venezolanischen Stürmer Sergio Cordova für ein Jahr in die USA zu Real Salt Lake City. «Er wollte eine Veränderung», sagte Trainer Markus Weinzierl am Donnerstag. Die Saison in der Major League Soccer beginnt Ende Februar. Cordova war im Sommer 2017 aus seiner Heimat von Caracas FC nach Augsburg gewechselt, er wurde aber nie Stammspieler. In der vergangenen Saison war der Stürmer an Arminia Bielefeld ausgeliehen. Der 24-jährige Cordova besitzt in Augsburg noch einen Vertrag bis 30. Juni 2025.

Trainer Hütter: Eberl-Rücktritt «absoluter Nackenschlag»

MÖNCHENGLADBACH: Für Borussia Mönchengladbachs Trainer Adi Hütter war der Zeitpunkt des Rücktritts von Max Eberl keine Überraschung mehr, dennoch hat den Chefcoach die Entscheidung schwer getroffen. «Er hatte mich auch schon im Oktober informiert, aber da war es ein absoluter Nackenschlag für mich. Natürlich hat er hier eine sehr wichtige Rolle eingenommen. Max war sicher ein zusätzlicher Faktor, warum ich mich für Gladbach entschieden habe. Und darum musste ich das auch erst einmal verdauen», sagte der Chefcoach des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag bei seiner ersten öffentlichen Stellungnahme nach Eberls Rückzug.

Union-Trainer Fischer zeigt Verständnis für Kruse-Wechsel

BERLIN: Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin hat Verständnis für den überraschenden Wechsel von Stürmer Max Kruse zum Liga-Rivalen VfL Wolfsburg gezeigt. Man spielt nicht bis 40. Irgendwo ist das Alter begrenzt. Er hat noch mal ein tolles Angebot bekommen. Das darf man dann auch irgendwo ein bisschen nachvollziehen», sagte Fischer auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, zwei Tage vor dem Auswärtsspiel der Berliner beim FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky). «Auch ich war überrascht. So ist Fußball. Es geht weiter.»

Nagelsmann zu Müllers Bayern-Zukunft: Haben keinen Megastress

MÜNCHEN: Trainer Julian Nagelsmann reagiert bei Fragen nach der Zukunftsplanung des FC Bayern München mit Vereins-Urgestein Thomas Müller ganz entspannt. «Wir haben nicht den Megastress, heute oder morgen das Gespräch zu suchen», sagte Nagelsmann am Donnerstag mit Blick auf den noch bis Mitte 2023 laufenden Vertrag des 32 Jahre alten Fußball-Nationalspielers. Eigengewächs Müller hat seine gesamte Profi-Karriere beim deutschen Rekordmeister verbracht. «Er spielt jedes Spiel, er beginnt immer, er hat eine tragende Rolle und ist ein Gesicht von Bayern München über einen sehr langen Zeitraum», sagte Nagelsmann.

Stuttgart gegen Frankfurt nun doch vor bis zu 10.000 Zuschauern

STUTTGART: Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart darf sein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt nun doch vor bis zu 10.000 Zuschauern bestreiten. Das teilte der Verein am Donnerstagnachmittag mit. Zudem erklärte Sven Matis, Leiter der Pressestelle der Stadt: «Das Amt für öffentliche Ordnung hat eine dazu erforderliche Ausnahme von den derzeitigen Vorgaben der Coronaverordnung erteilt und damit einer Anfrage des VfB Stuttgart in Abstimmung mit dem Land stattgegeben.» Das Duell findet am Samstag statt (15.30 Uhr/Sky). Damit gehen 4000 zusätzliche Tickets in den freien Verkauf.

Top-Skispringer Geiger im ersten Olympia-Training deutlich hinterher

ZHANGJIAKOU: Deutschlands bester Skispringer Karl Geiger ist beim ersten Training auf der Olympia-Schanze in Zhangjiakou hinterhergesprungen. Nach Versuchen auf 95, 96 und 96 Meter kam der Gesamtweltcup-Führende nicht über die Ränge 20, 21 und 22 hinaus. Die Siege in den drei Durchgängen gingen an Manuel Fettner aus Österreich, den Norweger Halvor Egner Granerud und den Russen Jewgeni Klimow. Geiger gilt bei den Spielen in Peking als einer der großen Favoriten, muss sich aber bis zum Einzel am Sonntag noch deutlich steigern.

«Springerisch lief es noch nicht so gut. Eine genaue Ursache kann ich nicht festmachen. Es hat ein bisschen das Feingefühl gefehlt. Ich habe einfach noch nicht reingefunden. Das ist jetzt meine Aufgabe», sagte Geiger, der nach den ersten Versuchen auf der Anlage etwas konsterniert wirkte. Markus Eisenbichler mit zwei zehnten Plätzen und Constantin Schmid, der einmal Achter wurde, schnitten diesmal besser ab. Am Freitag wird erneut trainiert, am Samstag steht die Qualifikation für das Normalschanzeneinzel auf dem Programm.

Sechs Corona-Fälle im deutschen Olympia-Team

PEKING: Einen Tag vor der Eröffnungsfeier gibt es im deutschen Team bei den Olympischen Winterspielen in Peking sechs weitere Corona-Fälle.

Ob unter den Infizierten auch Athleten sind, teilte der Deutsche Olympische Sportbund am Donnerstag zunächst nicht mit.

US-Bobpilotin Meyers Taylor hofft: Erster negativer Corona-Test

PEKING: Die amerikanische Bobpilotin und Medaillen-Favoritin Elana Meyers Taylor hat den ersten Schritt aus ihrer Corona-Isolation geschafft. In einem von der Zeitung «USA Today» verbreiteten Video teilte die 37-Jährige am Donnerstag mit, dass ein PCR-Test vom Vortag negativ ausgefallen sei. Damit sie aus der Quarantäne kommt, muss an den ersten zehn Tagen ein zweiter Test von ihr innerhalb von 24 Stunden ebenfalls negativ sein. «Ein negativer Test zeigt, dass mein Körper das Virus beseitigt», sagte Meyers Taylor. «Es geht in die richtige Richtung.»

Die mehrmalige Weltmeisterin hatte am Dienstag in den sozialen Netzwerken von ihrer Infektion berichtet. Zwei Tage nach ihrer Ankunft in Peking am 27. Januar sei sie positiv auf das Virus getestet worden. Sie habe keine Symptome und sei in einem Quarantäne-Hotel. Auch ihr Ehemann und ihr Sohn sind infiziert.

Am Mittwoch war Meyers Taylor als Fahnenträgerin für das US-Olympia-Team ausgewählt worden. Wegen ihrer Infektion wird sie die Eröffnungsfeier am Freitag (13.00 Uhr MEZ) aber verpassen. Für sie wird nun Eisschnellläuferin Brittany Bowe mit dem Curler John Shuster das Team ins Olympiastadion führen.

Das erstmals bei diesen Spielen ausgetragene Monobob-Rennen ist für den 13./14. Februar terminiert, die Trainingsläufe dafür beginnen am 10. Februar. Im Zweierbob will Meyers Taylor am 18./19. Februar an den Start gehen. Nach einer Bronze- und zwei Silbermedaillen hofft sie auf ihr erstes olympisches Gold.

Wegen Fackelträger: Indiens Topdiplomat nimmt nicht an Olympia teil

NEU DELHI: Indiens derzeitiger Topdiplomat an der Botschaft in China wird bei der Eröffnungs- und der Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele in Peking nicht dabei sein. Es sei bedauerlich, dass China entschieden habe, einen Anlass wie die Olympischen Spiele zu politisieren, erklärte ein Sprecher des indischen Außenministeriums am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Er wurde einen Tag vor der Olympia-Eröffnung auf Chinas Entscheidung angesprochen, einen Offizier, der an einem tödlichen Grenzzwischenfall der beiden Nachbarländer beteiligt war, zum Fackelträger zu ernennen.

Dieser hatte bei der ersten tödlichen Auseinandersetzung zwischen Grenztruppen der zwei asiatischen Rivalen seit 45 Jahren schwere Kopfverletzungen erlitten. Der Zusammenstoß im Juni 2020 an der strittigen Grenze im Himalaya hatten zu heftigen Spannungen zwischen Indien und China geführt. Nach Angaben aus Neu Delhi kamen dabei 20 indische Soldaten ums Leben. Aus Peking hieß es, dass vier chinesische Soldaten getötet worden seien.

Sie wurden zu «kommunistischen Märtyrern» erhoben, der Kommandeur Qi Fabao und andere chinesische Beteiligte wurden als Helden geehrt. Seine Teilnahme am Fackellauf stieß in Indien auf Unverständnis. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, die Grenzlinie übertreten und den Zwischenfall ausgelöst zu haben.

Indien, das keine Wintersportnation ist, nimmt mit nur einem Sportler an den Spielen in Peking teil: dem 31-jährigen Skifahrer Arif Khan aus dem Kaschmir.

Innenministerin Faeser drückt Athleten die Daumen für Olympia

BERLIN: Vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking am Freitag hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser den deutschen Athletinnen und Athleten Glück gewünscht. «Alle deutschen Sportlerinnen und Sportler haben sehr hart trainiert, um jetzt topfit zu sein und die Leistung ihres Lebens zu bringen», erklärte Faeser am Donnerstag. «Genauso wie viele Millionen Menschen in unserem Land fiebere ich mit und drücke die Daumen. Wir stehen alle hinter unserem Team Deutschland.»

Zwar sei Olympia das «Fest des Sports», so Faeser, die als Innenministerin auch für Sport zuständig ist. Gleichzeitig stehe man mitten in einer Pandemie. «Und die Welt schaut nicht nur auf den Sport, sondern auch auf die Lage der Menschenrechte und insbesondere der Meinungsfreiheit. Olympia ist auch die Chance, den Blick zu öffnen. Die Welt schaut in diesen Tagen noch stärker als sonst nach China.»

Faeser reist nicht zu den Spielen nach China. Ein Ministeriumssprecher hatte im Dezember erklärt, sie tue dies «schon aus Pandemiegründen» nicht.

Ukraine: Sportler sollen bei Olympia russische Athleten meiden

KIEW: Ukrainische Athletinnen und Athleten sollen sich nach einer Empfehlung Kiews bei den Olympischen Winterspielen in Peking vom russischen Team fernhalten. In einer «patriotischen Online-Besprechung» sei auch den Trainern empfohlen worden, «dass sie nicht mit russischen Athleten zusammenstehen und keine Fotos machen», sagte Sportminister Wadym Hutzajt in einem in der Nacht zum Donnerstag veröffentlichten Interview für die Onlinezeitung «Tribuna.com». Die Sportler sollten ihre Emotionen kontrollieren. Die Ukraine befinde sich seit knapp acht Jahren im Krieg mit dem Nachbarstaat.

Zugleich machte der Minister mit Blick auf den Olympia-Beginn am Freitag deutlich: «Verbieten können wir es nicht.» Medienberichten zufolge sind Ukrainer auch angehalten, Interviews und Kommentare nicht auf Russisch zu geben. Dagegen wirft der Machtapparat in Moskau der Führung in Kiew eine russlandfeindliche Politik vor. Die Ukraine wird mit 45 Athleten in zwölf Disziplinen vertreten sein.

Bei den Sommerspielen in Tokio 2021 hatte sich die drittplatzierte Hochspringerin Jaroslawa Mahutschich aus der Ukraine nach gemeinsamen Fotos mit der russischen Olympiasiegerin Marija Lassizkene öffentlich rechtfertigen müssen. Seit der russischen Annexion der Halbinsel Krim 2014 und der Unterstützung ostukrainischer Separatisten durch den Kreml sieht sich Kiew im Krieg mit dem Nachbarn. Aktuell sorgen westliche Berichte über angebliche russische Angriffspläne auf die Ukraine für Unruhe. Russland weist solche Absichten zurück.

Althaus nach erstem Skisprung-Training zufrieden - Mitleid mit Kramer

ZHANGJIAKOU: Deutschlands beste Skispringerin Katharina Althaus ist mit einer guten Leistung in ihre Olympischen Winterspiele gestartet. Die Oberstdorferin sprang im ersten Training am Donnerstag in Zhangjiakou in drei Durchgängen auf die Plätze drei, fünf und fünf und war anschließend zufrieden. «Es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ich bin gut ins Training gestartet und fühle mich wohl», sagte die 25-Jährige. Die gigantische Schanzenanlage beschrieb Althaus so: «Das schaut mega aus. Das ist mega-beeindruckend, dieses ganze Stadion. Auch wenn man oben sitzt und drumrum die ganzen Lichter sieht: Es ist einfach Wahnsinn, richtig cool.»

Die Silbergewinnerin der Winterspiele von Pyeongchang 2018 zählt im Einzel am Samstag (11.45 Uhr/ARD und Eurosport) zu den Topfavoritinnen auf die Goldmedaille. Althaus ist Zweite im Gesamtweltcup, die dort führende Marita Kramer aus Österreich kann wegen einer Corona-Infektion nicht antreten. «Mir tut's unheimlich leid für sie, dass sie hier nicht mit uns springen kann», sagte Althaus. «Ich hoffe, sie bekommt ihre Chance in vier Jahren.»

Schottischer Fußballclub distanziert sich von umstrittenem Neuzugang

KIRKCALDY: Der schottische Fußballclub Raith Rovers hat sich nach massiver Kritik von seinem wegen Vergewaltigung schuldig gesprochenen Neuzugang David Goodwillie distanziert. Man habe sich entschieden, den Spieler doch nicht zu verpflichten und werde nun Gespräche mit ihm über seinen Vertrag beginnen, hieß es am Donnerstag in einem Statement des Zweitligisten. «Wir haben uns bei unserer ursprünglichen Entscheidung zu sehr auf den Fußball konzentriert und zu wenig darauf, was dies für den Club und die gesamte Gemeinschaft bedeuten würde.» Dafür entschuldige man sich.

Draisaitl und Grubauer mit Erfolgen vor All-Star-Pause in der NHL

WASHINGTON: Leon Draisaitl hat den Edmonton Oilers mit einem Tor und einer Vorlage zu einem Sieg vor der NHL-All-Star-Pause verholfen. Deutschlands bester Eishockey-Spieler traf beim 5:3 gegen die Washington Capitals am Mittwochabend (Ortszeit) zum 1:0 und bereitete den 23. Saisontreffer von Connor McDavid vor. Nationaltorwart Philipp Grubauer gewann mit den Seattle Kraken 3:0 gegen die New York Islanders.

40 Punkte von Luka Doncic zu wenig für Mavericks gegen Oklahoma City

DALLAS: 40 Punkte von Luka Doncic haben den Dallas Mavericks in der NBA nicht zum Sieg gegen die Oklahoma City Thunder gereicht. Das Team um Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber unterlag am Mittwochabend (Ortszeit) 114:120 nach Verlängerung. Kleber kam auf zehn Punkte und acht Rebounds. Die Orlando Magic holten gegen die Indiana Pacers unterdessen 17 Punkte Rückstand noch auf und gewannen 119:118. Franz Wagner kam auf 17 Punkte. Bruder Moritz Wagner beendete den Abend mit acht Zählern. Dennis Schröder gewann mit den Boston Celtics gegen die Charlotte Hornets mit 113:107.

OVG: Bundesligisten haben Klagen noch nicht zurückgezogen

DÜSSELDORF: Nach der Ankündigung des Landes Nordrhein-Westfalen, künftig bei überregionalen Großveranstaltungen im Freien wieder bis zu 10.000 Menschen zuzulassen, haben die Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln, Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld ihre Eilanträge beim Oberverwaltungsgericht in Münster bislang noch nicht zurückgezogen. Das sagte am Donnerstag eine Gerichtssprecherin der dpa. Die Vereine haben am Wochenende Heimspiele und hatten sich Anfang der Woche mit Anträgen zur Prüfung der bis zum 9. Februar geltenden Coronaschutzverordnung des Landes an das Gericht gewandt.

10.000 Dortmund-Tickets gegen Leverkusen in 15 Minuten vergriffen

DORTMUND: Die 10.000 Tickets für das West-Duell der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen am Sonntag waren innerhalb von einer Viertelstunde vergriffen. Der Verein hatte am Donnerstag um 10.00 Uhr den Vorverkauf eröffnet, nachdem das Land Nordrhein-Westfalen die Coronaschutzverordnung am Mittwoch so angepasst hatte, dass künftig 10.000 statt wie bisher 750 Besucher in die Arenen dürfen.

Bayern-Basketballer verlängern mit Geschäftsführer Pesic bis 2025

MÜNCHEN: Marko Pesic bleibt Geschäftsführer der Basketballer des FC Bayern München. Der fünfmalige deutsche Meister hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem 45-Jährigen bis Mitte 2025 verlängert.

Arminia Bielefeld behält sich auch zukünftig juristische Schritte vor

BIELEFELD: Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld schließt weiterhin juristische Mittel bei Zuschauerbeschränkungen während der Corona-Pandemie nicht aus. «Wir warten das jetzt erstmals ab und halten uns offen, in Zukunft ähnliche Schritte zu gehen, wenn wir glauben, dass die Verordnungen nicht mehr entsprechend gerecht sind verglichen mit anderen Regelungen», sagte Arminias Geschäftsführer Markus Rejek am Donnerstag.

Corona: DFL-Chefin befürchtet Minus von 1,3 Milliarden Euro

BERLIN: Die neue DFL-Chefin Donata Hopfen befürchtet weiter wachsende Finanzprobleme der Fußball-Bundesligisten durch die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. «Angesichts der Kapazitätsbeschränkungen könnten die Verluste nach der laufenden Saison bis zu 1,3 Milliarden Euro in drei Spielzeiten betragen», schrieb Hopfen in einem Beitrag für das «Handelsblatt». «Nimmt man die letzte Saison vor Corona (2018/19) zum Maßstab, dann haben allein die vergangenen beiden Spielzeiten den deutschen Profifußball fast 800 Millionen Euro an Ticket- und Cateringerlösen gekostet.»

Werder verbietet Karlsruhe-Leihe Goller Einsatz gegen Bremen

BREMEN/KARLSRUHE: Werder-Leihgabe Benjamin Goller darf wegen einer Abmachung beider Clubs am Samstag im Zweitliga-Spiel mit seinem derzeitigen Verein Karlsruher SC nicht gegen Bremen spielen. Der 23 Jahre alte Fußball-Profi sagte den «Badischen Neuesten Nachrichten», er finde es «ein bisschen schade, denn selbst wenn wir einen Punkt mitnehmen oder sogar gewinnen würden, würde das die Aufstiegschancen der Bremer nicht beeinflussen.» Wegen der Kurzfristigkeit des Wechsels sei so entschieden worden.

UEFA-Bericht: Sieben Milliarden Euro Einnahmeausfälle durch Pandemie

BERLIN: Die Corona-Pandemie hat den Spitzenvereinen im europäischen Fußball Einnahmeausfälle von rund sieben Milliarden Euro eingebrockt. Das ist das Ergebnis des UEFA Benchmarking Berichts, einer Studie von über 700 Vereinen aus den 54 Top-Ligen. Nach Verlusten in Höhe von rund drei Milliarden Euro im Jahr 2020 kamen weitere vier Milliarden in 2021 hinzu. Die zwei Berichtszeiträume bilden größtenteils die Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 ab. Die größten Verluste resultierten in Höhe von 4,4 Milliarden Euro aus den geringeren bzw. fehlenden Ticketeinnahmen während der Pandemie.

Roger Schmidt verlässt Eindhoven - Vertragsverlängerung abgelehnt

BERLIN: Roger Schmidt verlässt den niederländischen Spitzenclub PSV Eindhoven im Sommer. Der Fußballlehrer verlängert seinen auslaufenden Kontrakt beim Verein von Ex-Weltmeister Mario Götze nicht. «Ich bin stolz, Teil der PSV Eindhoven zu sein und möchte mit meiner Mannschaft in dieser Saison noch um weitere Titel kämpfen. Im Sommer möchte ich dann aber frei sein, um eine neue Entscheidung für mich treffen zu können», sagte Schmidt dem «Kicker».

Bach versichert: Treffen mit Peng Shuai während der Peking-Spiele

PEKING: IOC-Chef Thomas Bach hat kurz vor der Eröffnungsfeier seine Pläne für ein Treffen mit der Tennisspielerin Peng Shuai während der Winterspiele in Peking bekräftigt. «Ich bin sehr froh darüber und Peng Shuai auch dankbar dafür», versicherte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees am Donnerstag. Für das Treffen werde die 36-Jährige in die streng abgeschlossene Corona-Blase für die Olympia-Beteiligten kommen, sagte Bach. «Wenn alle Prozeduren dafür abgeschlossen sind, werden wir uns treffen», fügte der 68-Jährige hinzu.

Die frühere Weltranglisten-Erste im Tennis-Doppel hatte Anfang November im sozialen Netzwerk Weibo Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker veröffentlicht. Der Post wurde bald danach gelöscht. Seither äußerten Sportler, Politiker und Menschenrechtler Sorge um ihr Wohlergehen. Peng Shuai hatte später bestritten, die Vorwürfe erhoben zu haben. Das Interview wirkte jedoch gestellt.

Bach hatte im vergangenen Jahr in einer Video-Schalte mit Peng Shuai gesprochen. Seither habe es weitere Kontakte mit der Chinesin gegeben, hieß es zuletzt vom IOC. Der Dachverband war jedoch dafür kritisiert worden, die konkreten Vorwürfe von Peng Shuai nicht zu benennen und stattdessen auf eine «stille Diplomatie» zu setzen.

Bach wehrte sich gegen die Kritik. Man müsse Peng Shuai respektieren und herausfinden, wie sie selbst die Situation sehe. Ob es weitere Ermittlungen in der Sache geben solle, müsse die Entscheidung der Tennisspielerin sein.

Olympische Winterspiele in Peking werden eröffnet

PEKING: Die 24. Olympischen Winterspiele werden an diesem Freitag (13.00 Uhr/ZDF und Eurosport) in Peking offiziell eröffnet. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie werden rund 2900 Sportler aus 91 Nationen teilnehmen. Die deutsche Fahne werden bei der Zeremonie Eisschnellläuferin Claudia Pechstein und Bobpilot Francesco Friedrich tragen. Bis zum 20. Februar werden bei der Rekordzahl von 109 Entscheidungen Medaillen vergeben.

Peking war 2008 bereits Gastgeber der Sommerspiele und ist die erste Stadt, die zudem auch Winterspiele ausrichtet. Im Vorfeld gab es aus westlichen Ländern massive Kritik an Menschenrechtsverletzungen in China. Aus dem 149-köpfigen deutschen Team greifen als erste die Eiskunstläufer am Freitag beim Teamwettbewerb ein, obwohl Paarläufer Nolan Seegert coronabedingt nicht starten kann.

Nach Sturz bei Olympia: Snowboarder Vockensperger wieder im Training

ZHANGJIAKOU: Freestyle-Snowboarder Leon Vockensperger hat einen Tag nach seinem Sturz bei den Olympischen Spielen von Peking wieder trainieren können. «Die Physios und Ärzte haben alles getan, dass ich wieder fahren kann. Mit ein paar Schmerzmitteln war das schon auszuhalten», berichtete der Rosenheimer in einer Medienrunde am Donnerstag. Der 22-Jährige hält weiterhin an seinem Start in der Qualifikation für den Slopestyle-Wettbewerb am Sonntag fest.

Bei dem deutschen Hoffnungsträger war nach einem Sturz am Mittwoch eine alte Problematik am rechten Knie wieder aufgetaucht. «Das kann man nicht einfach so ausblenden», gestand Vockensperger mit Blick auf seine Läufe in den kommenden Tagen. Er sei «mental schon ein bisschen gehemmt». Vor allem bei der Landung fehle noch etwas Sicherheit.

Neuer Red-Bull-Rennwagen von Champion Verstappen am 9. Februar

MILTON KEYNES: Weltmeister Max Verstappen wird mit Red Bull auch bei den Präsentationen der neuen Formel-1-Autos der Erste sein. Der Rennstall wird den RB18 für die Saison in diesen Jahr am Mittwoch kommender Woche online vorstellen. Das gab das Team mit Sitz im englischen Milton Keynes am Donnerstag bekannt. Verstappens neuer Wagen wird nicht mehr seine persönliche Startnummer 33, sondern die Nummer 1 für den Titelverteidiger tragen. Einen Tag nach Red Bull wird Aston Martin mit dem viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel seinen Wagen für die neue Saison veröffentlichen. Mercedes hat die Vorstellung des neuen Silberpfeils für den 18. Februar angesetzt.

Ski-Traumpaar Shiffrin und Kilde: Nähe suchen und Abstand halten

YANQING: Sie sind sich so nah wie selten in dieser Saison - und doch so fern. Die Ski-Stars Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde, die im Weltcup meist an getrennten Orten fahren, leben aktuell beide im Olympischen Dorf in Yanqing. Doch auch bei den Spielen in China muss das alpine Traumpaar vorwiegend auf digitalen Wegen kommunizieren. «Du siehst sie, aber darfst sie nicht wirklich berühren oder mit ihr viel zusammen sein», wurde der Norweger Kilde nach dem Abfahrtstraining am Donnerstag von der österreichischen Nachrichtenagentur APA zitiert. Es sei aber «schön, sie um sich zu haben», so der 29-Jährige über seine Lebensgefährtin. Auch, wenn die strengen Corona-Maßnahmen dabei eine Herausforderung seien.

Immerhin waren gemeinsame Abendessen schon möglich - wenn auch mit Plastiktrennscheibe zwischen den Sitzplätzen. «Das genießen wir», sagte der Gesamtweltcupsieger der Saison 2019/2020. In den vergangenen Tagen hatten Shiffrin und Kilde bereits Bilder von ihren Begegnungen im Olympischen Dorf über die sozialen Medien verbreitet: Mal stand er unter dem Balkon ihres Hotelzimmers, mal bewusst eineinhalb Meter neben ihr. Kilde zählt in China zu den Favoriten in der Abfahrt am Sonntag. US-Ausnahmefahrerin Shiffrin rechnet sich vor wohl vor allem im Slalom und in der Kombination gute Chancen aus.

Weitere 55 Corona-Fälle vor Olympia in Peking

PEKING: Einen Tag vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking haben die Organisatoren 55 weitere Corona-Fälle festgestellt. Wie das Organisationskomitee am Donnerstag berichtete, wurden 29 Infektionen bei am Vortag angereisten Teilnehmern der Spiele gefunden. Hinzu kommen 26 Infektionen bei Personen, die schon zuvor nach Peking gereist waren und sich bereits in der geschlossenen Olympia-Blase befanden. Insgesamt wurden am Mittwoch 67.890 Tests bei Olympia-Beteiligten vorgenommen.

Unter den 55 Infizierten sind demnach auch 26 Athleten oder Teammitglieder. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle ist seit dem 23. Januar auf insgesamt 287 gestiegen.

Für die Olympischen Winterspiele in Peking gilt ein strenges Corona-Sicherheitskonzept. Alle Beteiligten - von Athleten bis hin zu Journalisten - sind vollständig vom Rest der chinesischen Bevölkerung getrennt. Wer sich mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert. Nur nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig.

Biathletin Hinz: «Ein bisschen Angst» vor kalten Fingern

ZHANGJIAKOU: Biathletin Vanessa Hinz fürchtet bei den Olympischen Winterspielen in Peking Probleme durch die enorme Kälte. «Ich merke schon, dass mir meine Finger einfrieren, wenn ich hier stehe. Der Rest geht, aber vor den Fingern habe ich ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst», sagte die dreimalige Staffel-Weltmeisterin am Donnerstag im Biathlonstadion von Zhangjiakou: «Wir üben es auch oft genug im Training, da hat man auch kalte Finger und es ist viel Gefühl gefragt.»

Vor allem am Schießstand sind die Skijäger darauf angewiesen, trotz Kälte noch genug in den Fingerspitzen zu spüren. «Ich habe mich bestmöglich versucht darauf vorzubereiten», sagte die 29 Jahre alte Hinz. Mehr könne sie gerade nicht tun, erklärte die Bayerin und ergänzte: «Ich darf mich nicht zu sehr mit der Kälte beschäftigen.»

An den ersten Trainingstagen gab es in 1700 Metern Höhe Temperaturen von minus zehn Grad und weniger. Eisiger Wind verschärfte in China die Situation zudem noch. Die olympischen Biathlon-Wettbewerbe beginnen an diesem Samstag (10.00 Uhr) mit der Mixedstaffel. Das Aufgebot dafür will der Deutsche Skiverband am Freitag benennen.

Eiskunstläuferin Hase darf auch als Corona-Kontaktperson trainieren

PEKING: Die Eiskunstläuferin Minerva Hase ist nach dem positiven Corona-Test ihres sportlichen Partners Nolan Seegert bei Olympia in Peking offiziell als Kontaktperson eingestuft worden. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund am Donnerstag mit. Die 22 Jahre alte Berlinerin wohne in einem separaten Zimmer im olympischen Dorf und dürfe trainieren. Hase muss sich nun zweimal am Tag einem PCR-Test unterziehen. Wenn die Ergebnisse sieben Tage lang negativ sind, werden die Einschränkungen danach wieder aufgehoben.

Zuvor hatte der DOSB mitgeteilt, dass es im Zusammenhang mit dem Corona-Fall Seegert einen sogenannten Close Contact mit einem weiteren Mitglied der Teilmannschaft Eiskunstlauf gebe, bei dem es sich nicht um Hase handele.

Der 29 Jahre alte Seegert war als erster deutscher Athlet in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in einem Isolations-Hotel. Nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig.

Sollte der Berliner diese Voraussetzungen erfüllen, könnte er mit Partnerin Hase wie geplant am 18. und 19. Februar im Paarlauf-Wettbewerb antreten. Die EM-Achten hatten sich bei ihrem russischen Trainer Dmitri Sawin in Sotschi auf Olympia vorbereitet.

«Bombastisches Bauwerk»: Skisprung-Coach Horngacher begeistert

ZHANGJIAKOU: Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat sich nach den ersten Eindrücken vor Beginn der Winterspiele in China begeistert geäußert. Zwischen der Ankunft seines Teams in Peking und dem ersten Training der Springer auf der Olympia-Schanze in Zhangjiakou sagte der Chefcoach am Donnerstag: «Wir haben die Schanze besichtigt. Es ist ein bombastisches Bauwerk. Tolle Sache. Ich glaube, jeder Springer freut sich schon, auf dieser Schanze zu springen.» In der ersten Woche stehen zunächst die Wettbewerbe auf der Normalschanze an.

Der 52 Jahre alte Österreicher war nicht nur von der Anlage bei den Winterspielen angetan. «Die Anreise hat wunderbar geklappt, es war überhaupt kein Problem. Am Flughafen ist alles sehr gut und schnell durchgegangen», sagte Horngacher. «Wir sind sehr gut untergebracht. Das olympische Dorf ist sehr schön. Wir sind momentan sehr, sehr zufrieden.»

Hennig dabei: Vier deutsche Langläuferinnen für Skiathlon nominiert

ZHANGJIAKOU: Deutschlands beste Skilangläuferin Katharina Hennig führt das vierköpfige deutsche Aufgebot beim ersten Langlauf-Wettbewerb der Olympischen Winterspiele in China an.

Neben der 25-Jährigen aus Oberwiesenthal sollen auch Pia Fink (Münsingen), Sofie Krehl (Oberstdorf) und Katherine Sauerbrey (Hallenberg) in dem Wettkampf am Samstag (8.45 Uhr/ARD und Eurosport) an den Start gehen. Beim Skiathlon laufen die Athletinnen 7,5 Kilometer in der klassischen Technik und 7,5 Kilometer in der Skating-Technik. Zu den Favoritinnen zählen die Deutschen in Zhangjiakou nicht.

Ex-Sportausschussvorsitzende: «Sport ist natürlich politisch»

PEKING: Die frühere Sportausschussvorsitzende Dagmar Freitag hat die Vergabe der Olympischen Winterspiele nach Peking kritisiert. «Allein die Tatsache, dass diese Spiele ja nicht von einer Athletin oder einem Athleten eröffnet werden, sondern vom Staatspräsidenten, das zeigt doch wie politisch diese Spiele sind», sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag dem Bayerischen Rundfunk. Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, habe einen absoluten Denkfehler gemacht: «Sport ist natürlich politisch.»

Freitag wies darauf hin, dass es in China Internierungslager gibt, in denen Uiguren umerzogen würden. «Wenn wir alle morgen am Fernseher sitzen und die Eröffnungsfeier schauen sollten, muss man sich immer klarmachen, zum selben Zeitpunkt werden dort Menschen gefoltert», sagte sie einen Tag vor dem offiziellen Olympia-Start.

Auf die Frage, ob sie sich die Eröffnungsfeier anschauen werde, sagte sie: «Ich möchte wirklich sehen, mit welchen «best buddies» Thomas Bach auf der Tribüne sitzen wird. Ich glaube, dass wird ein Stelldichein der autokratischen Führer dieser Welt.»

Norwegischer Kombinierer Riiber positiv auf Corona getestet

PEKING: Olympia-Goldfavorit Jarl Magnus Riiber ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der norwegische Star in der Nordischen Kombination erhielt kurz vor Beginn der Winterspiele einen positiven Test und muss sich nun zunächst in Quarantäne begeben. Das teilte die norwegische Olympia-Organisation Olympiatoppen am Donnerstag mit, wie die Nachrichtenagentur NTB und weitere norwegische Medien berichteten. Der 24 Jahre alte Riiber hat die vergangenen Jahre dominiert und 2018/19, 2019/20 sowie 2020/21 den Gesamtweltcup der Kombinierer gewonnen.

Riiber war zunächst mit mehreren Landsmännern als Kontaktperson des mit Corona infizierten estnischen Kombinierers Kristjan Ilves angegeben worden und musste sich besonders vorsichtig verhalten. Die erste Entscheidung in der Kombination steht am 9. Februar mit einem Einzel, für das Riiber als klarer Favorit galt, auf dem Programm. Der Kombinierer ist der erste norwegische Athlet, der in China positiv getestet worden ist. Seine Chancen auf eine Teilnahme beim Auftakt sind nun gesunken: Riiber muss nun zwei negative Tests abgeben, um am Einzel antreten zu dürfen.

Biathleten Bö und Tandrevold Nahkontakt von Corona-Infiziertem

ZHANGJIAKOU: Biathlon-Goldkandidat Johannes Thingnes Bö und seine norwegische Teamkollegin Ingrid Landmark Tandrevold sind kurz vor dem Olympia-Start einem Corona-Infizierten zu nahe gekommen. Der zwölfmalige Weltmeister Bö hätte am Donnerstag eigentlich an einer offiziellen Pressekonferenz vor dem Mixedstaffel-Rennen an diesem Samstag (10.00 Uhr MEZ) teilnehmen sollen. Der 28-Jährige musste seine Teilnahme aber kurzfristig absagen. Bö und Tandrevold gelten als nahe Kontakte einer mit dem Coronavirus infizierten Person, was laut Regelwerk bedeutet, dass sie sich nun besonders vorsichtig verhalten müssen und unter anderem zweimal täglich getestet werden.

«Wir wurden heute Morgen darüber informiert, dass sich Johannes und Ingrid in einer möglichen engen Kontaktsituation befinden. Die Situation ist nicht geklärt. Damit arbeiten wir im Gesundheitsteam», sagte der norwegische Mannschaftsarzt Ola Berger laut der Zeitung «Verdens Gang»: «Im Moment bedeutet das, dass sie trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen können, aber sie müssen im Zimmer essen.»

Bö gehört zur norwegischen Mannschaft, die am Samstag als Favorit in den Mixedstaffel-Wettbewerb geht. Neben Einzel-Olympiasieger Johannes Thingnes sind auch dessen Bruder Tarjei sowie Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Röiseland für die Skandinavier dabei. Sollte Bö noch für einen Start ausfallen, würde er von Sturla Holm Laegreid ersetzt werden. Die 25 Jahre alte Landmark Tandrevold war nicht für einen Einsatz im ersten Olympia-Wettbewerb vorgesehen.

BERLIN:

1928 St. Moritz Karl Neuner (Partenkirchen/Nordische Kombination) 1932 Lake Placid Martin Schröttle (Riessersee/Eishockey) 1936 Garmisch-Partenkirchen Georg von Kaufmann (Bayrischzell/Langlauf) 1952 Oslo Helmut Böck (Nesselwang/Langlauf) 1956 Cortina d'Ampezzo Anderl Ostler (Riessersee/Bob) 1960 Squaw Valley Helmut Recknagel (Zella- Mehlis/Skispringen) 1964 Innsbruck Georg Thoma (Hinterzarten/Nordische Kombination) 1968 Grenoble BRD Hans Plenk (Berchtesgaden/Rodeln) DDR Thomas Köhler(Oberwiesenthal/Rodeln) 1972 Sapporo BRD Walter Demel (Zwiesel/Langlauf) DDR Klaus Bonsack(Oberwiesenthal/Rodeln) 1976 Innsbruck BRD Wolfgang Zimmerer (Ohlstadt/Bob) DDR Meinhard Nehmer (Oberhof/Bob) 1980 Lake Placid BRD Urban Hettich (Schonach/Nordische Kombination) DDR Jan Hoffmann (Karl-Marx- Stadt/Eiskunstlauf) 1984 Sarajevo BRD Monika Holzner (Inzell/Eisschnelllauf) DDR Frank Ullrich (Oberhof/Biathlon) 1988 Calgary BRD Peter Angerer (Hammer/Biathlon) DDR Frank-Peter Roetsch(Zinnwald/Biathlon) 1992 Albertville Wolfgang Hoppe (Oberhof/Bob) 1994 Lillehammer Mark Kirchner (Scheibe-Alsbach/Biathlon) 1998 Nagano Jochen Behle (Willingen/Langlauf) 2002 Salt Lake City Hilde Gerg (Lenggries/Ski alpin) 2006 Turin Kati Wilhelm (Zella-Mehlis/Biathlon) 2010 Vancouver André Lange (Oberhof/Bob) 2014 Sotschi Maria Höfl-Riesch (Partenkirchen/Ski alpin) 2018 Pyeongchang Eric Frenzel (Oberwiesenthal/Nordische Kombination) 2022 Peking Claudia Pechstein (Berlin/Eisschnelllauf) und Francesco Friedrich (Altenberg/Bob)

Fahnenträgerin Pechstein erst bei zweiter Olympia-Eröffnung

PEKING: Claudia Pechstein nimmt als Fahnenträgerin der deutschen Mannschaft erst zum zweiten Mal an einer Eröffnungsfeier bei Olympischen Winterspielen teil. Bei ihrem Olympia-Debüt 1992 in Albertville habe sie Gänsehaut gehabt, sagte die 49 Jahre alte Eisschnellläuferin am Donnerstag in Peking, wo sie als erste Frau zum achten Mal bei Winterspielen startet.

Die Berlinerin wurde gemeinsam mit Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich als Fahnenträgerin in Peking gewählt und wird das deutsche Team an diesem Freitag ins Vogelnest-Stadion führen. «Das ist ein I-Punkt auf meiner Karriere. Das ist für mich mehr wert als alle meine olympischen Medaillen», sagte Claudia Pechstein. Mit fünfmal Gold sowie je zweimal Silber und Bronze ist sie Deutschlands erfolgreichste Winter-Olympionikin. Sie finde, dass Friedrich und sie ein «cooles Duo» seien.

Bereits am Samstag bestreitet die Langtrecken-Spezialistin ihren ersten Wettkampf. Sie werde den Einmarsch trotzdem genießen. «Das ist Emotion pur, das ist Motivation pur. Die Beine sind vielleicht nicht frisch, aber der Kopf ist frisch», sagte sie mit Blick auf die anstehenden 3000 Meter. Erst am vorletzten Olympia-Tag startet Pechstein dann noch im Massenstart-Rennen.

Fehlstart für Chinas Eishockey-Frauen: 1:3 gegen Tschechien

PEKING: Chinas Eishockey-Frauen sind mit einer Niederlage in das olympische Turnier von Peking gestartet. Das Team des Gastgebers unterlag am Donnerstag Tschechien im National Indoor Stadium mit 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Unter Leitung der deutschen Schiedsrichterin Tijana Haack erzielte Mi Le (30. Minute) im Powerplay den einzigen Treffer für China. Tereza Radova (11.), Deniza Krisova (24.) und Michaela Pejzlova (47. trafen für die favorisierten Tschechinnen. Chinas weitere Gegner in der Gruppe B sind Japan, Schweden und Dänemark. Die Mannschaft peilt die Qualifikation für das Viertelfinale an, wozu mindestens Platz drei in der Gruppe erreicht werden muss.

Mi Le, deren eigentlicher Name Hannah Miller ins Chinesische übersetzt wurde, sorgte per Schlagschuss für den zwischenzeitlichen Anschluss und Chinas ersten Treffer seit den Spielen von Vancouver 2010. Damals hatte die Auswahl von acht Mannschaften Platz sieben belegt. Bis auf die in Schweden spielende Le und eine weitere Akteurin besteht der chinesische Kader aus Spielerinnen des Clubs KRS Vanke Rays. Der Verein spielt in der russischen Liga und liegt dort erneut auf Playoff-Kurs.

Formschwacher Skirennfahrer Sander: «Setze hier alles auf eine Karte»

YANQING: Skirennfahrer und Abfahrts-Vizeweltmeister Andreas Sander geht trotz zuletzt ernüchternder Ergebnisse im Weltcup mit Zuversicht in die Wettkämpfe bei den Olympischen Winterspielen in China. «Ich setze hier alles auf eine Karte. Jetzt ist Olympia, es zählt nur das eine Rennen», sagte der 32 Jahre alte Speedfahrer nach dem ersten Abfahrtstraining am Donnerstag in Yanqing.

Sander hatte bei der WM in Cortina d'Ampezzo vor rund einem Jahr mit Silber in der Schussfahrt den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Im Weltcup ist er noch nie auf das Podest gefahren. «Bis jetzt habe ich es immer geschafft, bei Großereignissen Bestleistungen abzurufen. Das motiviert natürlich», sagte der Ennepetaler.

Ob Sander überhaupt die Chance auf Edelmetall bekommen wird, entscheidet sich erst noch. Bis Samstag will der Deutsche Skiverband (DSV) seine vier Athleten für die Abfahrt am Sonntag nominieren. Insgesamt sind fünf Speed-Spezialisten nach China gereist. Ihr zweites Rennen, der Super-G, steht am kommenden Dienstag an.

Biathletin Franziska Preuß vor Olympia-Start: «Viele Fragezeichen»

ZHANGJIAKOU: Nach ihrer überstandenen Corona-Infektion geht Biathletin Franziska Preuß mit gemischten Gefühlen in die Olympischen Winterspiele von Peking. «Es sind schon noch viele Fragezeichen da. Ich wäre natürlich gerne mit anderen Erwartungen hier hergefahren, aber aktuell muss ich es einfach nehmen wie es kommt», sagte die 27-Jährige am Donnerstag vor dem Training im National Biathlon Centre von Zhangjiakou: «Ich werde das Beste probieren und meine aktuell 100 Prozent abrufen. Dann schaue ich einfach, was der Körper so hergibt.»

Lange war offen, ob Ex-Weltmeisterin Preuß nach einer mehrwöchigen Pause in Folge einer Fußverletzung und einer Corona-Infektion überhaupt pünktlich mit der Mannschaft nach China fliegen kann. Erst in der vergangenen Woche habe die Bayerin gemerkt, dass es «vom Training her besser» wird, sagte sie: «Dann glaubt man wieder daran, dass man einigermaßen konkurrenzfähig sein kann. Und man verkraftet auch das Training immer besser. Und dann geht es einem mental natürlich auch immer besser. Und die Zuversicht wird dann auch immer größer.»

Noch ist unklar, wann Preuß das erste Rennen bei ihren dritten Winterspielen, vor denen sie bis zu den Zwischenfällen im Dezember als Medaillen-Kandidatin galt, bestreiten wird. Zum Auftakt am Samstag in der Mixedstaffel gilt ein Einsatz als unwahrscheinlich. In der kommenden Woche stehen die ersten Einzelwettbewerbe auf dem Programm. «Ich bin echt froh, dass ich jetzt da bin. Die letzten Wochen waren doch eine große Herausforderung», sagte die Gesamtweltcup-Dritte der Vorsaison: «Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt wieder bei Wettkämpfen mitmachen kann.»

Abfahrer Jocher überzeugt im Training - Erste Nominierung am Freitag

YANQING: Die deutschen Skirennfahrer haben das erste Abfahrtstraining auf der Olympia-Strecke in Yanqing mit zwei Top-Ten-Plätzen abgeschlossen. Simon Jocher als Sechster und Romed Baumann als Achter bescherten dem Deutschen Skiverband (DSV) am Donnerstag einen guten Einstand auf der Piste «The Rock». «Ich hatte Spaß von oben bis unten. Allerdings ist auch jeder noch vorsichtig gefahren und hat sich das ein bisschen angeschaut», sagte der 25 Jahre alte Jocher über die Premiere auf der bislang unbekannten Strecke.

Die übrigen DSV-Starter, Josef Ferstl, Dominik Schwaiger und Andreas Sander, belegten am Xiaohaituo Mountain die Ränge 14, 20 und 22. «In zwei, drei Abschnitten weiß ich noch nicht ganz genau, wie es richtig schnell geht», berichtete Vizeweltmeister Sander, der nach zuletzt enttäuschenden Vorstellungen auf eine Leistungssteigerung hofft.

In Yanqing strebt das deutsche Alpin-Quintett nach der ersten olympischen Abfahrts-Medaille seit 1964. Da in jeder Disziplin nur vier Athleten pro Nation starten dürfen, entscheidet eine interne Ausscheidung über das Starterfeld beim Rennen am Sonntag. Wie der DSV mitteilte, werden drei Fahrer nach dem zweiten Training am Freitag, der vierte nach dem dritten Training am Samstag nominiert. «Schon ein bisschen ein Druck», gestand Jocher.

Vogelnest oder «Schweinenest»? - Künstler Ai Weiwei enttäuscht

PEKING: Das Vogelnest wurde für die Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking gebaut. Schon damals fanden die Eröffnung- und Schlussfeier in dem 80.000 Plätze zählenden Nationalstadion in Peking statt. An dem Entwurf der Schweizer Architektenbüro Herzog & de Meuron war auch der berühmte chinesische Künstler Ai Weiwei beteiligt - heute ein scharfer Kritiker des kommunistischen Systems. Lange hat sich der jetzt in Portugal lebende 64-Jährige Künstler nur ungern zu seiner Mitwirkung geäußert, tat das Stadion einmal in einem dpa-Interview sogar scherzhaft als «Schweinenest» ab.

Vor den Winterspielen machte Ai Weiwei aber seiner Enttäuschung Luft, wie die kommunistische Führung die Spiele und das ikonische Stadion mit seiner offenen Konstruktion für ihre Propaganda nutzte. «Wir hatten gehofft, dass unsere Architektur ein Symbol für Freiheit und Offenheit sein und Optimismus und eine positive Kraft repräsentieren könnte, was sich am Ende sehr von der Verwendung als Werbemittel unterschieden hat», sagte Ai Weiwei der Nachrichtenagentur AP. Das sei «in die entgegengesetzte Richtung unserer Ideale» gegangen.

IOC: Fünfkampf vorerst nicht im Olympia-Programm für 2028

PEKING: Der Moderne Fünfkampf, Boxen und Gewichtheben sind vorerst nicht Teil des Olympia-Programms bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles. Die zuständigen Weltverbände müssten zunächst ihre aktuellen Probleme lösen, ehe sie im kommenden Jahr die Chance zur Rückkehr ins Wettkampfprogramm erhalten sollen, beschloss das Internationale Olympische Komitee am Donnerstag in Peking. Dagegen sind Skateboarding, Sportklettern und Surfen in Los Angeles erneut dabei. Alle drei Sportarten hatten im Vorjahr in Tokio debütiert und gehören auch 2024 in Paris zum Programm.

Der Fünfkampf steht nach dem Eklat von Tokio vor einem Umbruch. Die Deutsche Annika Schleu, damals Führende im Zwischenklassement, war mit einem ihr zugelosten und völlig verunsicherten Pferd nicht zurechtgekommen, hatte verzweifelt Gerte und Sporen eingesetzt. Dies hatte für heftige Kritik gesorgt. Der Weltverband UIPM will künftig das Reiten durch eine neue Disziplin ersetzen, hat dazu aber noch keine finale Entscheidung getroffen.

Zudem fordert das IOC von der UIPM, die Kosten zu reduzieren und die Sicherheit der Wettbewerbe zu erhöhen. Auch der Zugang zu der Sportart und ihr Reiz für die Jugend und die allgemeine Öffentlichkeit müssten verbessert werden.

Die Weltverbände im Boxen und Gewichtheben müssen nach diversen Skandalen zunächst weitere Reformen nachweisen. Beide Verbände sind mehrfach vom IOC verwarnt worden und müssen mehr denn je um ihren Platz bei Olympia bangen.

Trotz Corona-Fall: Deutsche Eiskunstläufer starten im Teamwettbewerb

PEKING: Die deutschen Eiskunstläufer gehen trotz des coronabedingten Ausfalls des Paarläufers Nolan Seegert am Freitag beim olympischen Teamwettbewerb in Peking an den Start. «Damit will man den anderen Läufern die Chance geben, am Wettbewerb teilzunehmen», sagte Eva Werthmann, Sprecherin des Deutschen Olympischen Sportbundes, am Donnerstag auf dpa-Anfrage.

Die Möglichkeit, als Ersatz ein Paar aus Deutschland einfliegen zu lassen, hätte wegen der Kürze der Zeit nicht wahrgenommen werden können. Infrage gekommen wären die Berliner Annika Hocke/Robert Kunkel. Deutschland war bei der Team-Premiere 2018 in Pyeongchang Siebter geworden. Antreten werden in Peking Nicole Schott, Paul Fentz und die Eistänzer Katharina Müller/Tim Dieck.

Der 29 Jahre alte Seegert befindet sich in einem Isolations-Hotel. Nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig. Sollte der Berliner diese Voraussetzungen erfüllen, könnte er mit Partnerin Minerva Hase wie geplant am 18. und 19. Februar im Paarlauf-Wettbewerb antreten. Die EM-Achten hatten sich bei ihrem russischen Trainer Dmitri Sawin in Sotschi auf Olympia vorbereitet.

Im Team D gibt es im Zusammenhang mit dem Corona-Fall Seegert einen sogenannten Close Contact mit einem weiteren Mitglied der Teilmannschaft Eiskunstlauf. Dabei handelt es sich nach DOSB-Angaben nicht um Minerva Hase, die allerdings aus Vorsicht im olympischen Dorf von Peking zunächst vom restlichen Team D separiert wurde, wie die DOSB-Sprecherin sagte. Ein Kontaktfall sei sie nicht.

Althaus sieht Skispringerinnen bereit für mehr: Gut und weit fliegen

ZHANGJIAKOU: Katharina Althaus sieht die Skispringerinnen nach der Premiere auf der Riesenschanze in Willingen für weitere Herausforderungen gerüstet. «In Sachen Gleichberechtigung geht es Schritt für Schritt nach vorne. Die Vierschanzentournee ist im Gespräch, Fliegen wird im Frühling entschieden. Von daher bin ich da optimistisch. Man hat in Willingen ja gesehen, dass wir gut und weit fliegen können», sagte die 25 Jahre alte Oberstdorferin vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking. Dort stehen ein Einzel auf der Normalschanze sowie die Premiere im Mixed auf dem Programm.

«Wir wünschen uns eine Großschanze bei Olympia und ein Teamspringen. Aber wir sind schon mal recht zufrieden, wie es jetzt läuft», sagte Althaus, die seit Jahren vehement für eine Tournee für Frauen wirbt und auf den Olympia-Anlagen als Medaillenkandidatin gilt.

Bundestrainer Maximilian Mechler sagte zu den jüngsten Entwicklungen: «Es sieht momentan recht vielversprechend aus.» Bei den Winterspielen von Peking stehen die Wettbewerbe am Samstag und Montag an, danach geht es wegen der strengen Corona-Regeln zügig wieder zurück Richtung Heimat.