Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Skispringer Freund macht sich vor Olympia in China kaum Sorgen

BISCHOFSHOFEN: Skisprung-Olympiasieger Severin Freund sorgt sich vor den Olympischen Spielen von Peking nicht um einen reibungslosen Ablauf. «Ehrlicherweise mache ich mir da organisatorisch relativ wenig Gedanken. Es gibt das eine oder andere Komma aber, genauso wie es in Russland auch schon war. Aber auch in Sotschi war für den Sportler das Organisatorische wahnsinnig gut gemacht, das wird dort genauso sein», sagte Freund im Rahmen der Vierschanzentournee in Bischofshofen. Die Spiele in China finden vom 4. bis 20. Februar statt.

Die deutschen Rodlerinnen und Rodler hatten im November große Probleme wegen der Maßnahmen, die auch der strengen Corona-Bekämpfung geschuldet sind. «Gerade bei Olympischen Spielen wird das Augenmerk von allen darauf gelegen sein, dass die Wettkämpfe anständig und gut und fair durchgeführt werden können», sagte der 33 Jahre alte Freund. Sein olympischer Hunger sei trotzdem nicht mehr endlos groß, er blicke zum Beispiel mit größerer Vorfreude auf die Skiflug-WM im norwegischen Vikersund (11. bis 13. März). Für beide Events muss sich der Routinier im starken deutschen Team zunächst qualifizieren.

Vettel würde gern Greta Thunberg treffen: «Finde sie klasse»

BERLIN: Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel akzeptiert, dass ihm im Aston Martin das Siegen schwerer fällt als früher in anderen Rennwagen. «Gewinnen will ich immer noch. Und ja: Es ärgert mich, dass es mir heute nicht mehr so leichtfällt. Aber ich bin zum Glück etwas reifer und kann mit vielen Dingen besser umgehen», sagte der 34-Jährige in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung».

Vettel setzt sich seit längerem dafür ein, dass der klassische Verbrennungsmotor in der Formel 1 angesichts des Klimawandels schleunigst von einem nachhaltigen Antrieb abgelöst werden sollte. Ein Treffen mit Klimaaktivistin Greta Thunberg würde ihn daher sehr erfreuen. «Wahrscheinlich teilen wir viele Ansichten, was die Formel 1 angeht. Ich finde sie klasse. Es ist ermutigend, dass sie mit solch einer Entschlossenheit für unsere Zukunft kämpft. Ein echtes Vorbild, dem die ganze Welt folgen sollte und vor allem ältere Männer mehr Gehör schenken sollten», sagte Vettel.

Daher kritisierte er nachdrücklich den Formel-1-Rennkalender. «Finanzielle Interessen sollten hier nicht an oberster Stelle stehen. Vielmehr sollte die Planung Sinn ergeben. Wir sollten nicht von Ost nach West oder Nord nach Süd fliegen, sondern Stationen abklappern, die ohnehin nah beieinanderliegen», sagte Vettel. «Auch Plastik auf den Tribünen und im Fahrerlager zu verbannen, kann viel bewirken. Natürlich wäre damit die Welt nicht gerettet. Aber es geht doch darum, ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass es möglich ist ohne.»

Einreise von Djokovic nach Australien abgelehnt

MELBOURNE: Die australische Regierung hat Tennisstar Novak Djokovic das Visum gestrichen. Dies berichtet die australische Nachrichtenagentur AAP am Mittwoch. Die Einreise des Serben nach Australien ist damit abgelehnt. Der Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste wurde mitgeteilt, dass er Australien nun am Donnerstag verlassen muss. Die Entscheidung fiel nur wenige Tage vor Beginn der Australian Open in Melbourne. Djokovic war nach seiner Ankunft in Australien am Mittwoch mehrere Stunden auf einem Flughafen in Melbourne festgehalten worden, nachdem die australischen Grenzschutzbehörden Bedenken hinsichtlich seines Einreisevisums geäußert hatten.

Kobayashi gewinnt Skispringen in Bischofshofen - Geiger auf Rang vier

BISCHOFSHOFEN: Ryoyu Kobayashi hat auch den dritten Wettbewerb bei der Vierschanzentournee der Skispringer gewonnen. Der Japaner setzte sich am Mittwoch in Bischofshofen vor den beiden Norwegern Marius Lindvik und Halvor Egner Granerud durch. Karl Geiger belegte als bester Deutscher den vierten Platz. Der 28-Jährige sprang 133 und 136 Meter weit. Markus Eisenbichler kam auf Rang acht. In der Tournee-Gesamtwertung führt weiter Kobayashi, der bislang alle drei Springen dieser Tournee gewonnen hat, vor Lindvik. Alles deutet auf Kobayashis zweiten Gesamtsieg hin.

Bremens Ex-Trainer Markus Anfang räumt Impfpass-Fälschung ein

Bremen (dpa) Bremens Ex-Trainer Markus Anfang hat die Nutzung eines gefälschten Impfpasses zugegeben. «Der Anwalt hat sich zu dem Vorwurf geäußert und den Tatvorwurf eingeräumt», sagte der Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft, Frank Passade, am Mittwochnachmittag. Zuvor hatten «Deichstube» und die «Bild» darüber berichtet. Anfang war Ende November wenige Stunden vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (1:1) als Trainer von Werder Bremen zurückgetreten. Zuvor waren die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen eines gefälschten Impfpasses gegen ihn bekannt geworden.

Dembelé verhindert Blamage für Barcelona - Comeback von Dani Alves

LINARES: Der frühere Dortmunder Ousmane Dembelé hat eine Pokal-Blamage für den FC Barcelona beim Drittligisten Linares Deportivo gerade noch abgewendet. In der dritten Runde der Copa del Rey nutzte der zur Halbzeit eingewechselte Angreifer am Mittwoch einen Patzer von Linares-Torwart Razak Brimah in der 63. Minute zum 1:1-Ausgleich, nur sechs Minuten später traf Ferran Jutlga Blanc zum 2:1 (0:1)-Siegtreffer des Favoriten. Damit wurde es doch noch ein gelungenes Comeback für den 38 Jahre alten Dani Alves, der erstmals seit dem 22. Juni 2016 wieder in einem Pflichtspiel für den FC Barcelona aufgelaufen war.

Havertz mit frühem Tor - Chelsea mit guter Ausgangsposition

LONDON: Der FC Chelsea hat beste Chancen, das Finale im englischen Ligapokal zu erreichen. Im Halbfinal-Hinspiel gewann das Team von Trainer Thomas Tuchel am Mittwoch gegen Tottenham Hotspur mit 2:0 (2:0). Den Grundstein zum Erfolg legte der deutsche Nationalspieler Ka Havertz mit seinem frühen Tor nach fünf Minuten. Ein kurioses Eigentor von Ben Davis (34.) besiegelte die Pleite der Spurs. Das Rückspiel findet in einer Woche statt.

Nach Corona-Infektion: Lionel Messi wieder in Paris

PARIS: Superstar Lionel Messi ist negativ auf das Coronavirus getestet worden und bereits wieder bei seinem Verein Paris Saint-Germain in der französischen Hauptstadt eingetroffen. Das gab der Club am Mittwoch bekannt. Laut des medizinischen Statements von PSG wird der Argentinier in den nächsten Tagen wieder mit der Mannschaft trainieren können. Der siebenmalige Weltfußballer hatte sich nach einem positiven Test in Argentinien zu Weihnachten in Quarantäne begeben müssen.

João Pedro erhält FIFA-Freigabe für Nationalmannschaft Italiens

ZÜRICH: Der in Brasilien geborene Stürmer João Pedro vom italienischen Fußball-Erstligisten Cagliari Calcio erhält die Freigabe, künftig für das Nationalteam Italiens zu spielen. Das teilte der Fußball-Weltverband FIFA am Mittwoch mit. Pedro benötigte die Erlaubnis der FIFA, weil er vor Jahren in der U17-Nationalmannschaft für Brasilien gespielt hatte. João Pedro, der seit 2014 italienischer Staatsbürger ist, hat in dieser Saison als bester Schütze von Cagliari neun Treffer erzielt und rangiert in der Torjägerliste der Serie A auf Platz fünf.

Eisschnellläuferin Pechstein wäre gern Fahnenträgerin in Peking

BERLIN: Ausnahme-Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat sich als Fahnenträgerin bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking ins Gespräch gebracht. Sie würde zusagen, wenn der Deutsche Olympische Sportbund mit einer entsprechenden Frage auf sie zukäme, sagte die 49 Jahre alte Berlinerin im Interview den Thüringer Zeitungen der Funke-Mediengruppe. «Weil es eine große Ehre ist und Wertschätzung bedeutet», betonte die fünfmalige Olympiasiegerin. Aber sie wolle sich nicht aufdrängen.

Claudia Pechstein hat sich als erste Wintersportlerin zum achten Mal für Olympische Spiele qualifiziert. Dies war zuvor nur dem japanischen Skispringer Noriaki Kasai gelungen. Die Berlinerin hatte seit 1992 in Albertville bislang an allen Spielen außer 2010 in Vancouver, als sie wegen einer Sperre aufgrund auffälliger Blutwerte fehlte, teilgenommen. Die Winterspiele in Peking finden vom 4. bis 20. Februar statt.

An diesem Wochenende startet die 49-Jährige bei Einzelstrecken-Europameisterschaften im niederländischen Heerenveen. Dort tritt die Langstrecken-Spezialistin am Freitag über 3000 Meter an und am Sonntag im Massenstart.