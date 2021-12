Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Geiger wird Fünfter beim Tournee-Auftakt - Japaner Kobayashi siegt

OBERSTDORF: Karl Geiger hat beim Auftakt der 70. Vierschanzentournee in Oberstdorf den fünften Platz belegt. Der 28 Jahre alte Lokalmatador sprang bei starkem Regen am Mittwoch 131,5 und 131 Meter weit. Geiger wahrte seine Chancen, der erste deutsche Gesamtsieger bei der Tournee seit Sven Hannawald vor 20 Jahren zu werden. Den Sieg sicherte sich der Japaner Ryoyu Kobayashi vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und dessen Landsmann Robert Johansson.

Nach zahlreichen Corona-Fällen: Eishockey-U20-WM abgebrochen

EDMONTON: Die Weltmeisterschaft der Eishockey-Junioren ist nach zahlreichen Corona-Fällen abgebrochen worden. Der Weltverband IIHF bestätigte am Mittwoch (Ortszeit) das Aus für das Turnier im kanadischen Edmonton und Red Deer «aufgrund der anhaltenden Verbreitung von Covid-19 und der Omikron-Variante». Damit ist auch für die deutsche U20-Auswahl von Trainer Tobias Abstreiter nach zwei Auftritten gegen Finnland (1:3) und Tschechien (2:1) die Junioren-WM beendet. Zuvor wurden mit Tschechien, Russland und den USA drei Mannschaften wegen Corona-Fällen in Quarantäne gesetzt.

Weltmeister dreht auf: Price erreicht Viertelfinale bei Darts-WM

LONDON: Mit seinem bisher besten Auftritt hat Weltmeister Gerwyn Price das Viertelfinale der Darts-WM erreicht. Der 36 Jahre alte Waliser bezwang am späten Mittwochabend den Niederländer Dirk van Duijvenbode mit 4:1 und zeigte nach einem 0:1-Rückstand eine starke Leistung. Price hatte in den beiden vorherigen Partien gegen den Engländer Ritchie Edhouse (3:1) und Belgiens Kim Huybrechts (4:3) einige Probleme und agierte nun erstmals souverän und dominant.

Corona macht Real zu schaffen: Vier weitere Profis infiziert

MADRID: Das Coronavirus macht dem spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid weiter mächtig zu schaffen. Nach mehreren Fällen in den vergangenen zwei Wochen erwischte es nun vier weitere wichtige Profis der Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti. Torwart Thibaut Courtois, Stürmer Vinicius Junior sowie die Mittelfeldspieler Fede Valverde und Eduardo Camavinga seien nach der Rückkehr aus dem Weihnachtsurlaub positiv getestet worden, teilte der Club am Mittwoch mit.

Bonn festigt Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga

BONN: Mit dem neunten Sieg in Folge haben die Telekom Baskets Bonn die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga untermauert. In seinem letzten Spiel des Jahres setzte sich der Spitzenreiter am Mittwochabend gegen die Löwen Braunschweig mit 89:83 durch. Die Gäste kassierten dagegen die erste Niederlage nach zuvor drei Erfolgen und somit auch einen Rückschlag im Kampf um die Playoffs.

Chelsea-Schock kurz vor Schluss: Tuchel-Team nur 1:1 gegen Brighton

LONDON: Ein später Gegentreffer hat dem FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel zwei wichtige Punkte in der englischen Premier League gekostet. Der Champions-League-Sieger kam am Mittwochabend gegen Brighton & Hove Albion nur zu einem 1:1 (1:0). Trotz des späten Rückschlags nach einem Gegentor von Danny Welbeck (90.+1) überholte Chelsea mit 42 Punkten Jürgen Klopp und den FC Liverpool (41), die am Dienstag überraschend bei Leicester City (0:1) gepatzt hatten. Die Reds haben aber ein Spiel weniger ausgetragen.

Paulo Sousa hört als polnischer Fußball-Nationaltrainer auf

WARSCHAU: Der ehemalige portugiesische Starspieler Paulo Sousa tritt vorzeitig als Cheftrainer der polnischen Fußball-Nationalmannschaft zurück. Man habe sich einvernehmlich auf die Auflösung des Arbeitsverhältnisses geeinigt, teilte der Vorsitzende des polnischen Verbands (PZPN), Cezary Kulesza, am Mittwochabend bei Twitter mit. Im Gegenzug werde Sousa eine Entschädigung zahlen, die den Erwartungen des Verbands entspreche. Der Portugiese hat schon einen neuen Job. Der brasilianische Club Flamengo Rio de Janeiro bestätigte am Mittwochabend die Unterschrift des 51-Jährigen.

Nächster Spielausfall in der NBA: Spurs treten nicht gegen Heat an

NEW YORK: Die für diesen Mittwoch (Ortszeit) angesetzte Partie zwischen den San Antonio Spurs und den Miami Heat in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA wird verschoben. Die Liga teilte am Abend mit, dass die Heat nicht die vorgegebene Anzahl von acht spielfähigen Profis aufbieten könnten. Wann das Duell nachgeholt werden soll, steht noch nicht fest. Bereits zuvor waren insgesamt neun Partien abgesagt worden, nachdem bei einigen Teams mehrere Corona-Fälle aufgetreten waren