Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Entscheidung über US Open voraussichtlich am Montag - drei Szenarien

NEW YORK: Die Entscheidung über die Ausrichtung der US Open in diesem Jahr fällt laut übereinstimmenden Medienberichten am kommenden Montag. Am Mittwoch hatte die Herren-Organisation ATP in einer Videokonferenz mit mehr als 400 Tennisprofis, -trainern und -betreuern über den aktuellen Stand der Dinge informiert. Der amerikanische Tennis-Verband wolle «unbedingt spielen», sagte ein Konferenzteilnehmer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Mehrzahl der Spieler sei «eher kritisch» gewesen, «aber die Meinungen gingen sehr weit auseinander».

Frankreichs Verbandschef hofft auf Fußball vor Zuschauern in Stadien

PARIS: Frankreichs Verbandspräsident Noël Le Graët ist zuversichtlich, dass es bald wieder Zuschauer bei Fußballspielen in den Stadien geben wird. «Es besteht eine Chance, wenn die Covid-19-Epidemie weiter zurückgeht», sagte Le Graët der Zeitung «L'Équipe» nach einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Macron sei sich der aktuellen Situation im Fußball sehr bewusst. «Er will dafür sorgen, dass der Fußball schnell und mit Zuschauern wieder auf den richtigen Weg kommt», sagte Le Graët.

Paderborn-Coach Baumgart: «Klare Signale» für Verbleib bei Abstieg

PADERBORN: Paderborns Trainer Steffen Baumgart hält seinen Verbleib beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga auch bei einem Abstieg für wahrscheinlich. «Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Eine Trainerdiskussion hat es hier noch nicht gegeben», sagte der 48-Jährige im Interview der «Kreiszeitung Syke» (Donnerstagausgabe). «Es gibt klare Signale, dass wir in dieser Aufstellung weitermachen.»

Corona-Krise beschert Premier-League-Clubs Verluste in Milliardenhöhe

LONDON: Den Fußballclubs der englischen Premier League droht aufgrund der Coronavirus-Pandemie in der laufenden Saison ein deutlicher Einbruch der Einnahmen. Laut einem Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte werden den Vereinen in der Spielzeit 2019/20 Gelder in Höhe von einer Milliarde Pfund (ca. 1,1 Milliarden Euro) fehlen.

Werner-Ausstiegsklausel endet laut Medienberichten erst am 15. Juli

LEIPZIG: Die Verkündung des seit längerer Zeit kolportierten Wechsels von Fußball-Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig zum FC Chelsea kann sich noch hinziehen. Wie die «Bild» am Donnerstag berichtet, gilt der 15. Juli als Stichtag - nicht wie ursprünglich immer berichtet der 15. Juni. Bis zu diesem Tag kann Werner entsprechend einer Vertragsklausel für eine festgeschriebene Ablösesumme, die rund 53 Millionen Euro betragen soll, den Verein im Sommer verlassen.

BVB vor Vertragsverlängerung mit Torhüter Bürki

DORTMUND: Die Vertragsverhandlungen zwischen Roman Bürki und dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund stehen offenbar kurz vor dem Abschluss. «Wir befinden uns in guten Gesprächen», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc dem «Kicker» und den «Ruhr Nachrichten» (Donnerstag). Dem Vernehmen nach soll der 2021 auslaufende Vertrag mit dem 29 Jahre alten Stammtorhüter mindestens um zwei Jahre verlängert werden.

Amnesty: Arbeiter auf WM-Baustelle in Katar über Monate nicht bezahlt

DOHA: Ausländische Arbeiter auf einer Baustelle der Fußball-WM 2022 in Katar sind nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International über Monate nicht bezahlt worden. Sie seien bei einer katarischen Firma angestellt, die für Fassadenarbeiten im Stadion Al-Bayt im Norden des Emirats unter Vertrag genommen worden sei, teilte Amnesty International am Donnerstag mit. Die rund 100 Arbeiter erhielten demnach bis zu sieben Monate lang keinen Lohn.

DFB-Pokalfinale fix: Platz sieben reicht für Europa-League-Quali

MÜNCHEN: Nach dem Einzug von Titelverteidiger FC Bayern München und Bayer Leverkusen ins DFB-Pokalfinale reicht auch Platz sieben in der Bundesliga für einen internationalen Startplatz in der kommenden Fußball-Saison. Der Tabellensiebte würde sich aber nur für die Qualifikation zur Europa League qualifizieren. Aktuell belegt die TSG Hoffenheim diesen Platz, der in der Vergangenheit immer dann ausreichte, wenn ein besser platzierter Verein den Pokal gewann.

Bericht: Wohl keine Einsätze mehr für Leihspieler Wolf bei Hertha

BERLIN: Der von Borussia Dortmund an Hertha BSC ausgeliehene Marius Wolf kann einem Medienbericht zufolge in dieser Saison womöglich kein Spiel mehr bestreiten. Laut «Bild» (Donnerstag) soll ein Verdacht auf Beschädigung der Syndesmose, einer bindegewebigen Verbindung zwischen zwei Knochen, bei dem 25-Jährigen vorliegen. Wolf hatte beim Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga kurz vor dem Spiel der Hertha gegen 1899 Hoffenheim wegen einer Sprunggelenksverletzung passen müssen. Er trägt seit einigen Tagen einen Schutz-Schuh.