Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.12.21 | Überblick

Chinas Olympia-Organisatoren spüren gewaltigen Druck durch Pandemie

PEKING: Die Organisatoren der Olympischen Winterspiele im Februar in Peking sehen sich durch die Pandemie mit «gewaltigem Druck und Herausforderungen» konfrontiert. Die Ausbreitung der neuen Virus-Variante Omikron bringe «große Unsicherheit für die weltweite Covid-Situation», sagte Han Zirong, Vizepräsidentin des Organisationskomitees, am Donnerstag vor der Presse in Peking.

Es sei höchst wahrscheinlich, dass «eine bestimmte Zahl von Fällen» während der Spiele auftrete, wenn so viele Teilnehmer aus allen Regionen der Welt und aus China zusammenkämen, sagte Han Zirong. Die Anforderungen der chinesischen Behörden zur Vorbeugung gegen Covid-19 müssten «energisch umgesetzt» werden, um die Sicherheit der Olympia-Teilnehmer und der chinesischen Öffentlichkeit zu wahren.

China verfolge eine «dynamische Null-Covid-Strategie». Ob neue Maßnahmen vor oder während der Spiele vom 4. bis 20. Februar ergriffen werden müssten, hänge von der Veränderung der Lage weltweit und in China ab - insbesondere von der Ansteckung und Schädlichkeit der Omikron-Variante, sagte die Vizepräsidentin. «Wir schenken den Veränderungen in der Pandemie große Aufmerksamkeit.»

Eishockey-Profi Draisaitl: «Werde Daumen drücken»

NEW YORK: Eishockey-Profi Leon Draisaitl hätte gerne bei Olympia gespielt. «Es ist sehr schade, dass die NHL-Spieler nicht zu den Olympischen Spielen reisen werden. Ich hätte dort sehr gerne für Deutschland auf dem Eis gestanden. Ein Olympisches Turnier mit den besten Spielern der Welt wäre etwas Besonderes gewesen», erklärte der 26-Jährige am Mittwoch. Die National Hockey League (NHL) hatte zuvor gemeinsam mit der NHL Players' Association (NHLPA) bekannt gegeben, dass sie keine Spieler für die Winterspiele im Februar in Peking abstellen wird.

Kiels Handballer erarbeiten 35:31-Heimsieg über Stuttgart

KIEL: Der THW Kiel hat sich zumindest vorübergehend wieder auf den zweiten Platz in der Handball-Bundesliga hinter dem SC Magdeburg geworfen. Der Titelverteidiger musste am Mittwoch aber hart arbeiten, ehe der 35:31 (17:19)-Heimsieg gegen den TVB Stuttgart unter Dach und Fach war. Dritter ist die SG Flensburg-Handewitt, die mit 27:24 (13:11) gegem MT Melsungen gewann.

Siebter Sieg in Serie: Bonner Basketballer beeindrucken in Bayreuth

BAYREUTH: Die Telekom Baskets Bonn haben in der Basketball-Bundesliga mit einer beeindruckenden Leistung zu Tabellenführer FC Bayern München aufgeschlossen. Bei medi Bayreuth gewannen die Rheinländer am Mittwoch deutlich mit 96:71 (47:40) und haben nach dem siebten Erfolg in Serie wie auch die Münchner eine Bilanz von 10:2-Siegen. Bayreuth (5:6) bleibt im Tabellen-Mittelfeld, knapp hinter den Playoff-Rängen.

Nächste Nullnummer für Skirennfahrer Straßer

MADONNA DI CAMPIGLIO: Skirennfahrer Linus Straßer ist auch im zweiten Slalom-Weltcup der Saison ohne Punkte geblieben. Der Münchner schied im ersten Durchgang des Nachtevents von Madonna di Campiglio am Mittwoch nach einem Fahrfehler im oberen Streckenabschnitt aus. Schon in Val d'Isère hatte der 29-Jährige vor eineinhalb Wochen - damals geschwächt von einem Magen-Darm-Infekt - das Finale verpasst. Der Sieg ging an Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag aus Norwegen.

Liverpool im Elfmeterschießen ins Liga-Pokal-Halbfinale

LONDON: Der FC Liverpool hat nach einer grandiosen Aufholjagd das Halbfinale im englischen Liga-Pokal erreicht. Der Tabellen-Zweite der Premier League setzte sich am Mittwochabend an der Anfield Road mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen Leicester City durch. Nach 90 Minuten hatte es 3:3 (1:3) gestanden, eine Verlängerung gibt es im Liga-Pokal nicht.

Neunter Ausfall in NBA: Toronto-Spiel abgesagt - Nets-Partie auch

PORTLAND: Zum neunten Mal in dieser Saison ist coronabedingt ein Basketball-Spiel in der amerikanischen Profiliga NBA verschoben worden. Wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff wurde am Mittwoch die Partie der Toronto Raptors bei den Chicago Bulls abgesagt. Zuvor hatte die Liga mitgeteilt, dass das für Donnerstag geplante Spiel der Brooklyn Nets bei den Portland Trail Blazers ausfällt.