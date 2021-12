Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 16.12.21 | Überblick

Dortmund festigt Bundesliga-Rang zwei - Gladbach verliert erneut

FRANKFURT/MAIN: Borussia Dortmund hat den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga gefestigt und bleibt erster Verfolger von Herbstmeister FC Bayern München. Das Team von Trainer Marco Rose besiegte Aufsteiger Greuther Fürth am Mittwochabend zum Abschluss des 16. Spieltags mit 3:0. Die nächste Niederlage gab es für Borussia Mönchengladbach beim 2:3 gegen Eintracht Frankfurt. Im Verfolgerduell trennten sich Bayer Leverkusen und die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:2. RB Leipzig spielte beim FC Augsburg 1:1 und bleibt damit unter Domenico Tedesco ungeschlagen. Die Partie zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem SC Freiburg endete torlos.

Bayern-Frauen beenden Gruppenphase auf Rang zwei

MÜNCHEN: Die Fußballfrauen des FC Bayern haben die Gruppenphase in der Champions League mit einem Sieg abgeschlossen. Die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer setzte sich am Mittwoch zu Hause gegen Benfica Lissabon mit 4:0 (2:0) durch. Die Tore für die Münchnerinnen erzielten Karolina Lea Vilhjalmsdottir (26. Minute), Lea Schüller (28.), Giulia Gwinn (48./Foulelfmeter) und Klara Bühl (49.). Für das Viertelfinale war der FC Bayern schon vor der Partie gegen die Portugiesen qualifiziert. Der Gruppensieg ging erwartungsgemäß an Rekordsieger Olympique Lyon

Motorsport-Weltverband will Formel-1-Finale aufklären

PARIS/ABU DHABI: Nach dem kontroversen Formel-1-Finale in Abu Dhabi hat der Motorsport-Weltverband Fia Aufklärung angekündigt. Aussagekräftige Schlussfolgerungen sollen vor dem Beginn der kommenden Saison vorliegen. Wie die Fia am Mittwoch in Paris mitteilte, soll eine «detaillierte Analyse und Klärung für die Zukunft mit allen relevanten Parteien jetzt stattfinden». Der Vorfall soll mit allen Teams und Fahrern besprochen werden, «um Lehren aus dieser Situation zu ziehen und den Teilnehmern, Medien und Fans Klarheit über das aktuelle Reglement zu verschaffen», hieß es nach der Sitzung des Weltrats weiter. Die Debatte um den Ausgang des letzten Saisonrennens würde «derzeit dem Image der Meisterschaft» schaden.

THW Kiel erreicht nach Verlängerung das Pokal-Viertelfinale

HAMBURG: Die Handballer des THW Kiel haben sich in das Viertelfinale des DHB-Pokals gezittert. Der Rekordsieger setzte sich am Mittwoch erst nach Verlängerung mit 30:28 (25:25, 12:13) bei der TSV Hannover-Burgdorf durch. Bundesliga-Schlusslicht TSV GWD Minden überraschte durch einen 31:28 (20:13)-Erfolg über Frisch Auf Göppingen. Sicher setzten sich die MT Melsungen mit einem 28:22 (16:12) gegen den Bergischen HC und die Rhein-Neckar Löwen mit 35:30 (18:17) gegen den TVB Stuttgart durch.

Münchner Basketballer in der Euroleague bei Piräus chancenlos

PIRÄUS: Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague eine klare Niederlage kassiert. Bei Olympiakos Piräus war das Team von Trainer Andrea Trinchieri am Mittwochabend beim 60:83 (24:49) nahezu chancenlos. Nach 15 Spielen haben die Münchner sieben Siege auf dem Konto. «Wir haben keinen guten Tag erwischt», gestand Trinchieri. «Wir werden diese Partie analysieren, denn wir müssen uns steigern.»

FIFA: Halbe Milliarde an Berater bei internationalen Transfers

ZÜRICH: Berater und Vermittler haben für internationale Transfers im Profifußball dieses Jahr nach Berechnungen des Weltverbands FIFA mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar erhalten. Die Zahlungen beliefen sich demnach auf 500,8 Millionen US-Dollar (444,6 Millionen Euro), wie die FIFA am Mittwoch mitteilte. Die Summe stieg damit im Vergleich zu 2020 um 0,7 Prozent, obwohl die Ablösesummen dieses Jahr um 13,9 Prozent zurückgingen. Die höchsten Honorare für Berater und Vermittler bei grenzüberschreitenden Wechseln gehen auf das Konto von Vereinen aus England (133,3 Millionen US-Dollar), deutsche Clubs liegen auf Rang zwei (84,3 Millionen US Dollar).

Duell der früheren Darts-Weltmeister perfekt: Lewis gegen Anderson

LONDON: Der Engländer Adrian Lewis hat direkt am Auftaktabend der Darts-WM das Duell der ehemaligen Weltmeister perfekt gemacht. «Jackpot», wie der Champion von 2011 und 2012 genannt wird, besiegte am Mittwoch den Kanadier Matt Campbell mit 3:1 und erfüllte damit die Pflicht in der ersten Runde. Am Donnerstagabend (23.00 Uhr/Sport1 und DAZN) kommt es damit zum Aufeinandertreffen der ehemaligen Champions zwischen Lewis und dem Schotten Gary Anderson. 2011 und 2016 standen sich die beiden Darts-Profis bereits im WM-Finale gegenüber. Diesmal spielen sie bereits in der zweiten Runde gegeneinander.

Frankreich komplettiert das Halbfinale bei der Handball-WM der Frauen

GRANOLLERS: Olympia-Sieger Frankreich komplettiert das Halbfinale der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in Spanien. Die Französinnen gewannen am Mittwoch ihr Viertelfinal-Spiel gegen Schweden mit 31:26 (15:15). Die Neuauflage des olympischen Halbfinals von Tokio blieb bis zum 17:17 (33.) umkämpft. Mit einem 5:0-Lauf zum 22:17 (40.) schuf Frankreich dann die Grundlage zum Sieg. Am Freitag geht es nun gegen Dänemark um den Einzug in das Endspiel. Zuvor hatte sich Norwegen mit 34:28 (19:15) gegen das Team der Russischen Handball-Föderation durchgesetzt. Die Skandinavierinnen treffen im Semifinale auf Gastgeber und Deutschland-Bezwinger Spanien.