Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Räikkönen will nach Formel-1-Abschied Vettel «ab und an sehen»

ABU DHABI: Nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere will Kimi Räikkönen mit seinem früheren Ferrari-Teamkollegen Sebastian Vettel in Kontakt bleiben. «Ganz sicher», sagte der finnische Alfa-Romeo-Pilot der Deutschen Presse-Agentur im Interview. «Früher haben wir in der Schweiz näher beieinander gewohnt und hatten auch zusammen mehr Zeit außerhalb des Rennfahrens. Heute leben wir etwas weiter auseinander. Ich habe aber bald mehr Zeit, ich bin sicher, dass wir uns ab und an sehen werden.»

Räikkönen hatte 2001 sein Formel-1-Debüt bestritten. Der Grand Prix in Abu Dhabi an diesem Sonntag ist das letzte Rennen in der Königsklasse für den mittlerweile 42-Jährigen.

Seine zweite Zeit bei Ferrari von 2014 bis 2018 an der Seite seines Kumpels Vettel hat Räikkönen genossen. «Wir hatten eine gute Zeit miteinander, wir kannten uns ja schon zuvor, das macht einiges einfacher. Ich verstehe mich hier mit Antonio (Giovinazzi) auch gut, es war eigentlich mit allen okay, mit Sebastian war es aber enger», sagte der Weltmeister von 2007, der bei Alfa Romeo mit dem Italiener Giovinazzi zusammenfährt. Räikkönens Lebensmittelpunkt liegt in seiner Heimat Finnland. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Feierbiest Adeyemi: Mit dem Salzburger Team bis Samstag Party machen

SALZBURG: Als Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi mit RB Salzburg erstmals den Sprung ins Achtelfinale der Champions League geschafft hatte, hatte der 19-Jährige nur einen Wunsch. «Ich kann an nichts anderes denken, als mit den Jungs bis Samstag zu feiern», sagte er nach dem historischen Erfolg des österreichischen Serienmeisters.

Salzburg gewann das Geister-Heimspiel gegen den FC Sevilla durch ein Tor von Noah Okafor (50.) mit 1:0 und beendete damit die Gruppe G als Tabellenzweiter hinter OSC Lille aus Frankreich und schaffte so als erster österreichischer Verein überhaupt den Einzug in die K.o.-Phase der Champions League. «Wir haben abgewartet, wir haben gewusst, die Null bringt uns auch etwas. Dann haben wir das Tor gemacht», sagte Adeyemi, der in der 66. Minute ausgewechselt wurde. «Ich hatte nur einen Krampf, alles gut», sagte er.

Der U21-Europameister wird von vielen Topclubs umworben, aktuell soll Borussia Dortmund die besten Chancen auf eine Verpflichtung haben. Doch sein Vertrag bei RB Salzburg läuft noch bis 2024. «Ich bin glücklich, mit so einer geilen Mannschaft ins Achtelfinale zu kommen», sagte Jungstar Adeyemi.

Bayern ohne Punktverlust im Champions-League-Achtelfinale

MÜNCHEN: Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München ist ohne Punktverlust ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Die Münchner beendeten die Vorrunde am Mittwoch mit einem 3:0 (2:0)-Sieg gegen den FC Barcelona. Im coronabedingten Geisterspiel in München erzielte Thomas Müller den Treffer zum 1:0 (34.) und damit als erster deutscher Fußballer sein 50. Tor in der Champions League. Leroy Sané (34.) und Jamal Musiala (62.) sorgten für die weiteren Treffer der Münchner. Das Achtelfinale wird am Montag (13. Dezember) ausgelost.

Vorrunden-Aus für Wolfsburg in der Champions League

WOLFSBURG: Der VfL Wolfsburg ist bereits in der Champions-League-Vorrunde gescheitert. Der Fußball-Bundesligist verlor am Mittwochabend sein letztes Gruppenspiel gegen den französischen Meister OSC Lille mit 1:3 (0:1) und schied dadurch als Tabellenletzter der Gruppe G völlig verdient aus. Mit einem Sieg hätte sich der VfL noch für das Achtelfinale qualifizieren können, doch schon in der elften Minute traf Burak Yilmaz zum 1:0 für die Franzosen. Jonathan David (72. Minute) und Angel Gomes (77.) sorgten für die weiteren Treffer und das Europa-Aus der Niedersachsen. Der Treffer von Renato Steffen (89.) kam zu spät. Coronabedingt waren 13.281 Zuschauern erlaubt, 6544 Fans waren in die Volkswagen Arena gekommen.

Champions League: Barcelona scheitert

MÜNCHEN: Zum ersten Mal seit 21 Jahren überwintert der FC Barcelona nicht in der Champions League. Der spanische Fußball-Traditionsverein unterlag mit 0:3 (0:2) beim FC Bayern München und fiel am Mittwochabend nach den Toren von Thomas Müller (34.), Leroy Sané (43.) und Jamal Musiala (62.) noch auf den dritten Rang der Gruppe E zurück. Selbst ein Punkt hätte den Katalanen nicht gereicht, da im Parallelspiel Roman Jaremtschuk (16.) und Gilberto (22.) beim 2:0 (2:0) für Benfica Lissabon gegen Dynamo Kiew trafen.

Scholz zurückhaltend zu politischem Olympia-Boykott

BERLIN: Der neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zurückhaltend in der Frage eines möglichen politischen Boykotts der Olympischen Winterspiele in Peking gezeigt. «Solche Fragen müssen sehr sorgfältig diskutiert werden», sagte Scholz nach seiner Wahl zum Kanzler am Mittwoch dem Fernsehsender Welt. «Die Olympischen Spiele sind auch immer ein Beitrag für das Miteinander in der Welt.» Viele Menschen engagierten sich lange dafür. «Das ist die Jugend der Welt.» Scholz sagte: «Wir werden Entscheidungen treffen, wenn sie anstehen.» Die neue Regierung sei dabei im Gespräch mit vielen anderen. Die USA hatten am Montag aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen in China einen diplomatischen Boykott der Spiele im kommenden Jahr (4. bis 22. Februar 2022) angekündigt. Auch Australien und Großbritannien wollen keine Regierungsvertreter nach Peking schicken.

Auch Kanada schließt sich diplomatischem Boykott der Winterspiele an

OTTAWA: Auch Kanada hat sich dem von mehreren westlichen Staaten beschlossenen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking angeschlossen. «Kanada bleibt zutiefst verstört angesichts der Berichte über die Verletzung von Menschenrechten in China», schrieb Premierminister Justin Trudeau am Mittwoch per Kurznachrichtendienst Twitter. «Deswegen werden wir keine diplomatischen Vertreter zu den Olympischen und Paralympischen Winterspielen nach Peking schicken. Wir unterstützen weiterhin unsere Athleten, die hart dafür arbeiten, an Wettkämpfen auf der Weltbühne teilzunehmen.»

Nach negativem Test: Quarantäne von Kimmich endet

MÜNCHEN: Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich steht dem FC Bayern München nach einem negativen Corona-Test ab diesem Donnerstag wieder zur Verfügung. Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagte am Mittwochabend vor dem Champions-League-Spiel des deutschen Rekordmeisters gegen den FC Barcelona: «Frei getestet ist er, heute Nacht endet seine Quarantäne.» Nun werde es natürlich Untersuchungen geben. «Ich kenne unseren Jo, der wird natürlich alles geben, um schnell wieder zurückzukommen», sagte Salihamidzic bei DAZN, «aber wir müssen vernünftig sein.» Man werde sich mit Trainer Julian Nagelsmann und den Ärzten zusammensetzen und entscheiden, was das Beste sei.

Ingolstadt stellt Trainer Schubert frei - Rehm übernimmt

INGOLSTADT: André Schubert ist nicht mehr Trainer von Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt. Nur rund zwei Monate nach seiner Verpflichtung hat der Tabellenletzte den 50-Jährigen mit sofortiger Wirkung freigestellt, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Nachfolger wird Rüdiger Rehm, der die Mannschaft ab Donnerstag auf das Heimspiel gegen Hannover 96 vorbereiten soll. Der FCI reagiert damit auf die sportliche Krise der letzten Wochen.

Golf-Superstar Tiger Woods bestreitet erstes Turnier nach Autounfall

ORLANDO: Superstar Tiger Woods wird fast zehn Monate nach seinem Autounfall auf den Golfplatz zurückkehren. Der US-Amerikaner verkündete am Mittwoch, dass er gemeinsam mit seinem Sohn Charlie die PNC Championship in Orlando bestreiten möchte. Die erste Runde des Familienturniers, bei dem der Spaß im Vordergrund stehen soll, beginnt am 18. Dezember. «Obwohl es ein langes und herausforderndes Jahr war, freue ich mich sehr, es mit der Teilnahme an der PNC Championship mit meinem Sohn Charlie abzuschließen», twitterte Woods. «Ich spiele als Vater und könnte nicht aufgeregter und stolzer sein.»

Skirennfahrer Luitz fällt nach Bandscheibenvorfall mehrere Wochen aus

MÜNCHEN: Skirennfahrer Stefan Luitz wird «die nächsten Wochen» verletzungsbedingt keine Weltcup-Rennen bestreiten können. «Es wurde ein bereits relativ weit fortgeschrittener Bandscheibenvorfall diagnostiziert, weshalb ich morgen bereits operiert werde», postete der Deutsche am Mittwochabend auf Instagram. Bereits seit Anfang Oktober hatten den 29-Jährigen Rückenprobleme geplagt.

Dalic bleibt Fußball-Nationaltrainer in Kroatien

ZAGREB: Zlatko Dalic bleibt bis zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland Fußball-Nationaltrainer Kroatiens. Der 56-Jährige betreut das Nationalteam seit 2017 und führte es 2018 bei der Weltmeisterschaft in Russland ins Finale gegen Frankreich. Bei der WM 2022 in Katar sind die Kroaten ebenfalls dabei. Er sei voller Energie, das kroatische Team zu großen Erfolgen zu führen und die Menschen in Kroatien glücklich zu machen, sagte Dalic am Mittwoch in einer Verbandsmitteilung. «Für mich gibt es keine größere Ehre, als die kroatische Nationalmannschaft zu führen.»

Saison- und Olympia-Aus für Skirennfahrer Kjetil Jansrud

OSLO: Nach seinem schweren Sturz beim Super-G-Weltcup in Beaver Creek ist die Saison für den Norweger Kjetil Jansrud vorzeitig beendet. Der 36-Jährige falle wegen seines erlittenen Kreuz- und Innenbandschadens im Knie für sechs bis neun Monate aus, teilte der norwegische Skiverband am Mittwoch mit. Damit verpasst der Skirennfahrer auch die Olympischen Winterspiele in Peking. Es wären seine fünften Olympischen Spiele gewesen.