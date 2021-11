Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.11.21 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

Olympia-Test: Weiterer Rodler in Peking positiv auf Corona getestet

PEKING: Bei den Testwettkämpfen für die Olympischen Winterspiele in Peking ist ein weiterer Rodler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Sie nannten weder Namen noch Herkunft des Athleten.

Es handelt sich um die dritte Infektion bei den Tests für die Winterspiele vom 4. bis 20. Februar 2022. Bereits vergangene Woche waren bei zwei Rodlern Infektionen festgestellt worden. Genau wie die beiden ersten Sportler zeigte nach Veranstalter-Angaben auch der dritte Athlet keine Symptome. Er sei zur Beobachtung in eine Isolationseinrichtung gebracht worden.

China hat für die Winterspiele ein strenges Schutzkonzept angekündigt. So sollen sich Athleten nur in einer abgeschlossenen Blase aufhalten dürfen. Fans aus dem Ausland dürfen nicht anreisen.

Johannes Herber setzt sich für bessere Bezahlung der Top-Athleten ein

BERLIN: Johannes Herber hat sich zur Unzufriedenheit von Leistungssportlern mit ihren Umfeld-Bedingungen geäußert. «Nicht alle Athletinnen und Athleten sind zufrieden mit ihrem Arbeitsumfeld. Bei den Trainingsstätten gibt es weniger Klagen, allerdings sind die Wege, etwa zwischen Physiotherapie und Training, nicht selten zu weit und kosten viel Zeit», erklärte der Geschäftsführer des Vereins Athleten Deutschland im Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Donnerstag) unter Bezug auf eine Umfrage der Deutschen Sporthilfe unter 1100 Topsportlerinnen und -sportlern.

Sportlerinnen und Sportler hätten das Empfinden, es mangele an gesellschaftlicher Anerkennung. «Wenn das, was sie leisten, von der Gesellschaft nicht anerkannt wird, kann das demotivierend wirken. Ich glaube, dass dies insbesondere für die Sportarten zutrifft, die wenig in den Medien präsent sind», ergänzte Herber (38). «Wir haben in dieser Hinsicht eine monothematische Sportlandschaft, eine Fußball-Welt.»

Herber machte sich dafür stark, dass deutsche Top-Athleten in Zukunft besser bezahlt werden. «Wenn die Gesellschaft möchte, dass die deutschen Athletinnen und Athleten Medaillen holen bei den Olympischen Spielen und bei den anderen großen Events sehr, sehr erfolgreich sind, dann müsste man sich darauf einigen, dass man sie ausreichend bezahlt», sagte der frühere Basketballer Herber: «Sie brauchen finanzielle Sicherheit, damit sie sich mehr oder weniger komplett auf den Sport fokussieren können.»

Bayern-Frauen schlagen Lyon - Hoffenheim 0:5 gegen Barcelona

LYON/SINSHEIM: Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben sich für die Champions-League-Niederlage vor einer Woche bei Olympique Lyon revanchiert. Die überlegenen Münchnerinnen erkämpften sich im Rückspiel am Mittwochabend ein 1:0 (0:0) und fügten dem Rekordmeister seine erste Niederlage in der laufenden Königsklassen-Runde zu. Saki Kumagai (69.) sorgte im Topspiel des 4. Spieltages gegen ihren Ex-Club per Kopf für das einzige Tor des Abends. Zuvor hatten die Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim auch das zweite Gruppenspiel gegen Titelverteidiger FC Barcelona deutlich verloren. Eine Woche nach dem 0:4 im Hinspiel kassierte die Mannschaft von Trainer Gabor Gallai am Mittwochabend ein 0:5 (0:1).

Brasiliens Präsident Bolsonaro unterstützt Fußball-WM alle zwei Jahre

BRASÍLIA/DOHA: Bei einem Besuch des Endspielorts der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar 2022 hat sich Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro Medien zufolge für eine Austragung der WM alle zwei Jahre ausgesprochen. «Ich werde meine Meinung als Hobbyfußballer sagen. Die WM alle zwei Jahre ist zu begrüßen, weil sie den wirtschaftlichen Aspekt fördert. Vier Jahre sind vielleicht ein bisschen lang», sagte Bolsonaro, als er am Lusail-Stadium in Doha ankam, wie die brasilianische Zeitung «Folha de S. Paulo» am Mittwoch berichtete.

Flensburgs Handballer wahren mit 37:30-Sieg ihre Playoff-Chance

FLENSBURG: Die SG Flensburg-Handewitt hat einen wichtigen Sieg in der Vorrunde der Handball-Champions-League errungen. Gegen den rumänischen Meister Dinamo Bukarest setzten sich die Norddeutschen am Mittwoch mit 37:30 (14:14) durch. Mit dem Heimerfolg verbesserte die Mannschaft von Trainer Maik Machulla ihr Punktekonto auf 5:9 Zähler und wahrte die Chance auf das Erreichen der Playoff-Runde. Vor den 1277 Zuschauern in der Flens-Arena war Hampus Wanne mit acht Toren bester SG-Werfer.

Alba Berlin verliert Euroleague-Duell bei Zenit St. Petersburg

ST. PETERSBURG: Alba Berlin hat am 10. Spieltag in der Euroleague die siebte Niederlage kassiert. Der deutsche Meister verlor nach einer schwachen Offensivleistung 66:75 (30:42) bei Zenit St. Petersburg. Bester Berliner Werfer war Marcus Eriksson mit 20 Punkten. Am Vormittag hatten die Berliner vermeldet, dass Aufbauspieler Stefan Peno für den Rest der Saison an den litauischen Erstligisten BC Prienai ausgeliehen wird. Der 24-jährige Serbe stand zuletzt nicht mehr Kader und soll in Prienai Spielpraxis erhalten.

Anhörung zu Mercedes-Protest in der Formel 1 am Donnerstag

DOHA: Im Fall des Protests des Formel-1-Teams Mercedes gegen eine Entscheidung der Rennkomissare beim Rennen zuletzt in Brasilien zugunsten von Red-Bull-Fahrer Max Verstappen kommt es in Katar zu einer Anhörung. Bei dem Termin am Donnerstag (17.00 Uhr Ortszeit/15.00 Uhr MEZ) in Doha soll in einer Videokonferenz erörtert werden, ob ein Nachprüfungsrecht besteht. Konkret geht es darum, ob «ein wesentliches und relevantes neues Element entdeckt wird, das den Parteien, die das Verfahren beantragen, zuvor nicht zur Verfügung stand». Das teilte der Motorsport-Weltverband Fia am Mittwoch mit.

Ski-Star Shiffrin: Karriereende wegen Klimawandel denkbar

MÜNCHEN: Ausnahme-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin bereitet der Klimawandel große Sorgen. «Ich habe Probleme damit, dass der Sport so viele Reisen erfordert», sagte die zweimalige Olympiasiegerin aus den USA mit Blick auf ihren CO2-Fußabdruck am Mittwochabend in einer Medienrunde. Shiffrin könne sich daher vorstellen, ihre Karriere irgendwann aus Gründen des Umweltschutzes zu beenden.

Überlastungsstufe: Sächsischer Fußball-Verband sagt Spiele ab

LEIPZIG: Der Sächsische Fußball-Verband (SFV) hat nach Erreichen der Überlastungsstufe im Freistaat den Landesspielbetrieb in allen Altersklassen ausgesetzt. Das teilte der Verband am Mittwoch auf seiner Homepage mit. Der SFV-Vorstand fasste bereits am 10. Oktober den Beschluss, dass der Spielbetrieb für die Dauer der Überlastungsstufe unterbrochen wird. Die Spiele auf Landesebene werden für das nächste Wochenende vorerst abgesetzt. Ob die neue Coronaschutz-Verordnung einen verhältnismäßigen Spielbetrieb zulässt, bleibt laut SFV abzuwarten.

Tennis-Star Djokovic schwärmt von BVB-Topstürmer Haaland

TURIN: Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist von Fußball-Topstürmer Erling Haaland begeistert. «Er ist unglaublich beeindruckend», schwärmte der 34 Jahre alte Serbe am Mittwoch in Turin beim Tennis-Saisonfinale. Der 21 Jahre alte Angreifer von Borussia Dortmund sei «definitiv einer der besten jungen Spieler» in den vergangenen Jahrzehnten. «Mir gefällt sein Selbstvertrauen. Ich mag seine Arbeitsmoral», sagte Djokovic.

UEFA reduziert Strafmaß: Ungarn nur ein Spiel ohne Fans

NYON: Der Berufungsausschuss der Europäischen Fußball-Union hat das Strafmaß gegen Ungarn wegen diskriminierenden Verhaltens seiner Fans bei den EM-Spielen gegen Portugal, Frankreich und Deutschland abgemildert. Demnach muss Ungarns Fußball-Nationalteam nur das nächste UEFA-Heimpflichtspiel ohne Zuschauer austragen. Ursprünglich waren zwei Partien vor leeren Rängen vorgesehen. Ein weiteres Spiel wird zur Bewährung von zwei Jahren ausgesetzt. Das entschied das Gremium laut einer UEFA-Mitteilung von Mittwoch.