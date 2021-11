Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Mick Schumacher genießt Freizeit mit Hündin Angie: «Ausgleich finden»

SÃO PAULO: Für Mick Schumacher ist das Herumtollen mit seiner Hündin Angie ein willkommenes Gegengewicht zum stressigen und bisweilen auch glamourösen Formel-1-Zirkus.

«Auf jeden Fall. Man muss immer einen Ausgleich finden. Mit einem Hund in der Natur zu sein, passt da wunderbar», sagte der 22 Jahre alte Haas-Pilot vor dem Grand Prix von São Paulo in Interlagos der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist auch deswegen spannend, weil man sich mit einem Lebewesen auseinandersetzt, während man in der Formel 1 viel mit Maschinen und Technik beschäftigt ist.».

Haas-Pilot Mick Schumacher: Hoffe, dass «Gänsehautmomente bleiben»

SÃO PAULO: Für Mick Schumacher soll die Begeisterung nie vergehen, wenn er an die früheren Formel-1-Erfolgsstätten seines Vaters Michael kommt. Er hoffe, «dass diese Gänsehautmomente für immer bleiben. Es ist einfach immer etwas Spezielles», sagte der 22 Jahre alte Haas-Pilot vor dem Grand Prix von São Paulo in Interlagos der Deutschen Presse-Agentur im Interview.

Michael Schumacher wurde siebenmal Weltmeister und gewann 91 Rennen in der Motorsport-Königsklasse. Seinen letzten Grand Prix bestritt er für Mercedes Ende November 2012 auf dem Autódromo José Carlos Pace vor den Toren von São Paulo. Auf die Frage, was in ihm damals vorging, antwortete Mick Schumacher: «Ich muss gestehen, dass ich das so genau gar nicht mehr weiß. Wenn ich mich zurückversetze, würde ich ihn bei beiden Möglichkeiten unterstützen: Weiterfahren oder Aufhören. Beides wäre schön gewesen.»

In seiner zweiten Formel-1-Saison 2022 will Mick Schumacher weiter angreifen und das bisher Gelernte ausspielen. «Ich hoffe natürlich, dass das so sein wird. Dass ich meine Ellbogen zeigen und rausfahren kann, habe ich ja in diesem Jahr oder auch schon früher gezeigt», sagte er.

Ski-Präsident: Ungeimpft zu Olympia für Sportler wohl keine Option

PLANEGG: Der Präsident des Deutschen Skiverbands, Franz Steinle, rechnet fest damit, dass alle Olympia-Teilnehmer aus dem DSV geimpft oder genesen zu den Winterspielen nach Peking fliegen. «Bei den Winterspielen wird es ja so sein, dass man zwingend geimpft oder genesen sein muss, die Alternative wäre eine Drei-Wochen-Quarantäne in China», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Ich glaube, das wird kein Sportler ernsthaft in Erwägung ziehen. Insofern gehe ich davon aus, dass bei unseren Olympia-Teilnehmerinnen und Teilnehmern alle geimpft oder genesen sein werden.»

Zum aktuellen Impfstatus der Sportlerinnen und Sportler gegen das Coronavirus sagte Steinle: «Bei unseren Weltcup-Teams dürften inzwischen fast alle zweifach geimpft sein. Wir haben noch keine verbandsübergreifende Abfrage gemacht. Aber unsere Mannschaftsärzte haben das natürlich mit Blick Richtung Olympia auf dem Schirm.»

Der 71-Jährige sagte zudem: «Unsere Teams sind ja in gewisser Weise auch Solidargemeinschaften. Da ist meines Erachtens schon notwendig, dass man offen und fair kommuniziert, ob man geimpft ist oder nicht. Wer nicht geimpft ist, stellt ja auch eine gewisse Gefahr für andere dar.»

Abschlusstraining auf Nebenplatz: Flick probt mit 20 Spielern

WOLFSBURG: Auf einem Nebenplatz der Wolfsburger VW-Arena hat Hansi Flick mit 20 Fußball-Nationalspielern das Abschlusstraining für das WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein absolviert. Der leicht angeschlagene Kai Havertz fehlte ebenso wie die Torhüter Kevin Trapp und Marc-André ter Stegen, die beide am Vormittag trainiert hatten. Bei der Übungseinheit am Mittwoch wollte der Bundestrainer letzte Eindrücke für seine Startformation gewinnen. Nach der Corona-Quarantäne für den infizierten Niklas Süle und dessen vier engen Kontaktpersonen um Joshua Kimmich muss Flick sein Team in der Partie am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) auf mehreren Positionen umbauen.

Magdeburgs Handballer erkämpfen zehnten Sieg - Berlin verliert

HAMBURG: Tabellenführer SC Magdeburg hat auch das zehnte Saisonspiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Am Mittwoch gab es für die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert einen hart erkämpften 25:24 (14:13)-Auswärtssieg bei Frisch Auf Göppingen. Verfolger Füchse Berlin kassierte derweil beim 23:28 (9:15) bei der SG Flensburg-Handewitt die erste Saisonniederlage.

Rodel-Olympiasiegerin Geisenberger beklagt Isolation in Peking

PEKING: Die viermalige Rodel-Olympiasiegerin hat die Bedingungen am Rande der Testrennen auf der Olympia-Bahn in Peking angeprangert. «Wir haben gerade erfahren, dass wir auch morgen noch eingesperrt werden! Das heißt: Nicht raus aus dem Zimmer, keine Möglichkeit, mal was Vernünftiges zu essen, wieder erst spät abends Training, ohne Bahnwartung!», beklagte die 33-Jährige am Donnerstag auf Instagram. Als Grund für die Isolation sei dem Team genannt worden, dass die Sportler im Flieger laut ihrer Tickets zu nah an einer positiv getesteten Person gesessen hätten.

Niederlagen für Fußball-Frauen von Hoffenheim und dem FC Bayern

SANT JOAN DESPÍ/LYON: Die Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim haben in der Champions League bei Titelverteidiger FC Barcelona die befürchtete Lehrstunde erhalten. Der Bundesligist unterlag am Mittwochabend dem überlegenen spanischen Rekordmeister mit 0:4 (0:3). Auch die Fußballerinnen des FC Bayern haben das Topspiel bei Olympique Lyon mit 1:2 (1:0) verloren und bleiben weiterhin hinter den Französinnen auf Platz zwei.

Tschechischer Milliardär wird Miteigentümer von West Ham United

LONDON: Eine Investorengruppe um den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky hat 27 Prozent der Anteile am englischen Premier-League-Verein West Ham United erworben. Das gab der Traditionsclub aus London am Mittwoch bekannt. Laut britischen Medien ist Kretinsky mit ca. 180 bis 200 Millionen Pfund (ca. 210 bis 235 Millionen Euro) nun der zweitgrößte Anteilseigner der Hammers. Der 46-Jährige, der schon Mehrheitseigner des tschechischen Fußballvereins Sparta Prag ist, wird zusammen mit seinem Partner Pavel Horsky auch Mitglied des West-Ham-Vorstands.

VfB Stuttgart gewinnt Test gegen FC Zürich durch Last-Minute-Tor

STUTTGART: Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat ein Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich mit 1:0 (0:0) gewonnen. Den einzigen Treffer in der Partie auf dem Clubgelände der Schwaben erzielte am Mittwoch der eingewechselte Stürmer Alou Kuol in der 90. Minute.

Handball-Nationalmannschaftskapitän Golla verlängert in Flensburg

FLENSBURG: Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla hat seinen Vertrag beim Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt vorzeitig um drei Jahre verlängert. Wie der Club am Mittwoch vor dem Heimspiel gegen die Füchse Berlin mitteilte, bleibt der 24-Jährige bis zum 30. Juni 2026 bei den Flensburgern.

Medien: Steven Gerrard soll neuer Trainer bei Aston Villa werden

LONDON: Steven Gerrard (41) soll nach übereinstimmenden englischen Medienberichten neuer Trainer beim Premier-League-Club Aston Villa werden. Der Ex-Kapitän des FC Liverpool war in der vergangenen Saison mit den Glasgow Rangers schottischer Meister geworden. Wie der «Telegraph» schreibt, seien nur noch letzte Details zu klären. Laut der Zeitung sei mit einer offiziellen Bestätigung des Clubs in den kommenden zwei Tagen zu rechnen. Aston Villa hatte am Sonntag Trainer Dean Smith nach fünf Niederlagen in Serie beurlaubt.

Handball-Boss Schwenker: 2G-Regel bei WM und EM für alle geplant

BERLIN: Die sich zuspitzende Corona-Lage wird im Handball schon für die Frauen-WM vom 2. bis 19. Dezember in Spanien sowie bei der Männer-EM 2022 vom 14. bis 30. Januar 2022 in Ungarn und der Slowakei weitreichende Konsequenzen haben. Dies sagte Uwe Schwenker, der Präsident der Handball-Bundesliga, am Mittwoch im NDR-Interview. «Dort werden Stand heute nur 2G - also Geimpfte und genesene Spieler und Staff-Mitglieder - zugelassen werden», sagte Schwenker.

Liverpooler Sportdirektor Edwards hört zum Saisonende auf

BERLIN: Sportdirektor Michael Edwards hört nach zehn Jahren beim FC Liverpool zum Saisonende auf. Das teilte der englische Fußball-Premier-League-Club am Mittwoch mit. Edwards sucht nun eine neue Herausforderung. Zuletzt hatte es Meldungen über Verbindungen zum Bundesligisten RB Leipzig gegeben. Doch RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff hatte beim Streaming-Anbieter DAZN eine Verpflichtung eines Sportdirektors dementiert.