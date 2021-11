Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.11.21 | Überblick

Corona und Olympia: Kombinierer Frenzel hat «seine Bedenken»

DÜSSELDORF: Kombinierer-Olympiasieger Eric Frenzel hat vor der Corona-Situation im anstehenden Winter und vor allem bei den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) gehörigen Respekt. «Wir werden unter besonderen Bedingungen leben, in dieser Blase und mit den vielen Tests. Da hat man schon seine Bedenken. Man hofft, dass man da gut durchkommt», sagte der 32-Jährige am Rande der Olympia-Einkleidung der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Es könnten Situationen auftreten, «wo der Sportler gar keinen Einfluss» habe.

Frenzel gilt im Team der deutschen Nordischen Kombinierer als Spezialist für Großereignisse. Neben sieben WM-Titeln war der laufstarke Routinier auch bei den Olympischen Spielen stets eine Bank. 2010 in Vancouver holte er einmal Bronze, 2014 in Sotschi (Gold und Silber) und 2018 in Pyeongchang (zweimal Gold und einmal Bronze) fiel die Bilanz noch besser aus. Ob Peking seine letzten Olympischen Spiele werden, lässt Frenzel bislang offen.

Dortmund misslingt Revanche - Königsklassen-Aus für Leipzig

DORTMUND/LEIPZIG: Borussia Dortmund ist die Revanche für das 0:4 im Hinspiel bei Ajax Amsterdam misslungen, für RB Leipzig ist das Champions-League-Aus seit Mittwoch vorzeitig besiegelt. Dortmund büßte eine 1:0-Führung noch ein und musste sich gegen die Niederländer noch mit 1:3 (1:0) geschlagen geben. Leipzig kann nach dem 2:2 (1:2) gegen Paris Saint-Germain auch rechnerisch die K.o.-Phase nicht mehr erreichen. Letzte kleine Hoffnung nach der vierten Pleite im vierten Spiel bleibt die Europa League, um international zu überwintern.

Klopps FC Liverpool zieht ins Achtelfinale der Champions League ein

LIVERPOOL: Der deutsche Fußball-Trainer Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool als Gruppensieger vorzeitig in das Achtelfinale der Champions League eingezogen. Das 2:0 (2:0) am Mittwochabend gegen Atlético Madrid war Liverpools vierter Sieg im vierten Spiel. Eine historische Tor-Marke übertraf Real Madrid beim 2:1 (1:1)-Erfolg gegen Schachtjor Donezk. Dem französischen Nationalspieler Karim Benzema gelang ein Doppelpack (14./62.). Dabei war sein 1:0 ein besonderer Treffer, denn es war Madrids 1000. Königsklassen-Tor. Die Königlichen festigen mit dem dritten Sieg und nun neun Punkten die Spitzenposition in der Gruppe D.

Zverev startet mit Sieg in Paris - Koepfer mit nächster Überraschung

PARIS: Olympiasieger Alexander Zverev hat nach seiner Gala beim Turniersieg in Wien auch beim Tennis-Masters in Paris seine Topform unterstrichen. Nach einem Freilos in der ersten Runde gewann er am Mittwoch sein Auftaktmatch nach 1:04 Stunden gegen den Serben Dusan Lajovic mit 6:3, 7:6 (7:5). Im Achtelfinale trifft der Weltranglisten-Vierte Zverev nun auf den Bulgaren Grigor Dimitrow. Begleitet wird er im Achtelfinale von Dominik Koepfer. Der 27 Jahre alte Davis-Cup-Profi bezwang den Weltranglisten-Elften Felix Auger-Aliassime aus Kanada mit 6:3, 7:5 und trifft jetzt auf den polnischen Weltranglisten-Zehnten Hubert Hurkacz.

Mintzlaff: Edwards wird kein Sportdirektor bei RB Leipzig

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Meldungen über die Verpflichtung eines Sportdirektors dementiert. «Michael Edwards wird nicht Sportdirektor bei uns», sagte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff am Mittwoch beim Internetanbieter DAZN. Fakt sei, dass Leipzig nach dem Wechsel von Markus Krösche zu Eintracht Frankfurt einen Nachfolger suche. Der beim FC Liverpool arbeitende Edwards werde es aber nicht, betonte Mintzlaff.

Vizepräsident: Fünfkampf ohne Reiten - Ersatz-Disziplin noch offen

BERLIN: Der Moderne Fünfkampf wird künftig ohne die Teildisziplin Reiten betrieben. Das bestätigte der Weltverbands-Vizepräsident Joël Bouzou der französischen Sportzeitung «L'Equipe» und erklärte zudem, dass ein Ersatz noch nicht feststehe. «Der Reitsport ist ein Hindernis für die Entwicklung unseres Sports, sowohl in Bezug auf die Praxis als auch auf die Kosten», wird Bouzou zitiert. «Wir haben bereits 2018 damit begonnen, darüber nachzudenken.» Laut Bouzou hat die Entscheidung nichts mit den Ereignissen während der Olympischen Spiele in Tokio zu tun. Dort war Annika Schleu nicht mit einem zugelosten und völlig verunsicherten Pferd zurechtgekommen und hatte verzweifelt Gerte und Sporen eingesetzt.

DOSB-Chef Hörmann: Auch ich bin «nicht frei von Fehlern»

BERLIN: Der scheidende Präsident Alfons Hörmann hat in der Debatte um den Führungsstil im Deutschen Olympischen Sportbund auch Fehler in seiner Amtsführung eingeräumt. «Ich versuche stets, mein Handeln selbstkritisch zu reflektieren. Ich habe mir dazu nun sechs Monate intensiv Gedanken gemacht und unzählige Gespräche geführt. Natürlich bin auch ich nicht frei von Fehlern», sagte Hörmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe in einem Interview. «Und ich weiß, dass meine Art, mit offenem Visier und geradeheraus zu formulieren, von vielen als wohltuend empfunden wird, andere damit aber auch weniger gut zurechtkommen», meinte der 61-Jährige.

Erste Medaille bei Kurzbahn-EM: Magdeburgerin Gose wird Dritte

KASAN: Isabel Gose hat für den Deutschen Schwimm-Verband die erste Medaille bei den Kurzbahn-Europameisterschaften im russischen Kasan erkämpft. Die Magdeburgerin kam am Mittwoch über 800 Meter Freistil auf Rang drei. In 8:10,60 Minuten lag sie nur 0,06 Sekunden hinter der zweitplatzierten Italienerin Simona Quadarella. Der EM-Titel ging an die souverän siegende Russin Anastasia Kirpichnikowa, die in 8:04,65 Minuten anschlug.