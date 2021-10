Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Historische Pokal-Pleite für den FC Bayern - 0:5 in Gladbach

MÖNCHENGLADBACH: Historisches Pokal-Fiasko für den FC Bayern, magische Nacht für Gladbach: Inmitten einer heftigen Corona-Diskussion muss sich der abwesende Bayern-Coach Julian Nagelsmann zumindest einen Titel schon früh abschminken. Der Rekord-Pokalsieger wurde beim 0:5 (0:3) am Mittwochabend von einer entfesselten Borussia gedemütigt wie nie zuvor im DFB-Pokal und dabei sogar noch gnädig behandelt. Die höchste Pokalniederlage der Bayern überhaupt hätte sogar noch höher ausfallen können oder gar müssen. Manu Koné (2. Minute), Ramy Bensebaini (15. und 21./Foulelfmeter) sowie der an allen fünf Toren beteiligte Breel Embolo (51. und 57.) sorgten für den ersten Pokalsieg Mönchengladbachs überhaupt gegen den alten Rivalen.

Pokal: Leverkusen scheitert an Karlsruhe - Union zittert sich weiter

BERLIN: Bayer Leverkusen ist im DFB-Pokal überraschand ausgeschieden. Der Finalist von 2020 scheiterte am Karlsruher SC und unterlag mit 1:2 (0:1). In Stuttgart überragte Torjäger Anthony Modeste. Beim 2:0 (0:0) des 1. FC Köln beim VfB Stuttgart traf der Franzose binnen fünf Minuten doppelt (72./77.). Der 1. FC Union Berlin tat sich beim SV Waldhof Mannheim aus der 3. Liga ebenfalls schwer, hatte aber das bessere Ende beim 3:1 (1:1, 1:1)-Sieg nach Verlängerung auf seiner Seite. Der FC Augsburg verpasste bei der 4:5-Niederlage im Elfmeterschießen beim VfL Bochum indes einen Befreiungsschlag.

Kahn: Überzeugung des FC Bayern, dass Spieler «geimpft sein müssen»

MÜNCHEN: Sportvorstand Oliver Kahn hat erneut die Haltung des FC Bayern in der Impf-Debatte um Joshua Kimmich unterstrichen und die Spieler der Münchner zum Impfen aufgerufen. «Es ist unsere absolute Überzeugung, dass unsere Spieler geimpft sein müssen», sagte der 52-Jährige am Mittwochabend in der ARD. «Ich denke schon, dass die Spieler sich jetzt sehr, sehr viele Gedanken machen. Die Konsequenzen sind ja nicht unerheblich. Einmal die Konsequenzen für den Spieler selbst, der nicht geimpft ist, wenn er sich infiziert. Aber auch die Konsequenzen für den Verein, die er unter Umständen tragen muss.»

Kieler Handballer mit 29:26-Auswärtssieg in Nordmazedonien

KIEL: Die Handballer des THW Kiel haben in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie gewann der deutsche Rekordmeister am Mittwoch sein Auswärtsspiel in der Champions League beim nordmazedonischen Champion Vardar Skopje mit 29:26 (10:13). Domagoj Duvnjak erzielte als bester Werfer sieben Treffer für die Norddeutschen. Für Skopje war Timur Dibirow zehnmal erfolgreich.

Spieler kollabiert: Cup-Partie Linz gegen Hartberg abgebrochen

LINZ: Die Partie im österreichischen Fußball-Pokal-Achtelfinale zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und dem TSV Hartberg ist am Mittwoch wegen eines medizinischen Notfalls in der ersten Halbzeit abgebrochen worden. Der mit einem Defibrillator spielende Linzer Raphael Dwamena (26) kollabierte beim Stand von 0:0. Nach ersten Aussagen soll der Zustand des Ghanaers stabil sein.

Tennisprofi Struff erreicht Viertelfinale in St. Petersburg

ST. PETERSBURG: Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in St. Petersburg das Viertelfinale erreicht. Der 31 Jahre alte Sauerländer setzte sich am Mittwoch im Viertelfinale gegen Alexander Bublik aus Kasachstan mit 6:4, 6:3 durch. In der Runde der besten Acht geht es nun gegen den an Nummer zwei gesetzten Kanadier Denis Shapovalov. Der Warsteiner Struff ist bei dem mit 932.370 Dollar dotierten Hartplatz-Turnier der einzige deutsche Teilnehmer.

Südamerikas Fußballverband will WM alle zwei Jahre boykottieren

LUQUE: Der südamerikanische Fußballverband hat den FIFA-Plänen für eine Weltmeisterschaft alle zwei Jahre eine deutliche Absage erteilt und kündigt wie die Europäische Fußball-Union einen Boykott an. «Es gibt keine Gründe, Vorteile oder Rechtfertigung für die von der FIFA vorgeschlagene Änderung», teilte die Conmebol nach einer Sitzung am Mittwoch mit. «Die zehn Länder der Conmebol bestätigen daher, dass sie nicht an einer alle zwei Jahre stattfindenden Weltmeisterschaft teilnehmen werden.»

Fußball-Regelhüter für dauerhafte Option mit fünf Auswechslungen

ZÜRICH: Bis zu fünf Auswechslungen pro Team und Spiel sollen nach Ansicht der Fußball-Regelhüter auch nach der Corona-Pandemie möglich sein. Ein Beratungsgremium des International Football Association Board Ifab empfahl nach einem Treffen am Mittwoch, dass Veranstalter von Wettbewerben dies als dauerhafte Option einrichten können. Die Zahl der Zeitpunkte, zu denen Wechsel möglich sind, solle aber bei drei plus der Halbzeitpause beschränkt bleiben. Diese Empfehlung muss noch offiziell in den Regeln verankert werden, die nächste Generalversammlung des Ifab findet am 4. und 5. März 2022 in Zürich statt.

Erste Siege für deutsche Boxer bei WM

BELGRAD: Nach vier Niederlagen haben die deutschen Boxer bei den Amateur-Weltmeisterschaften in Belgrad die ersten Siege eingefahren. Im Halbmittegelwicht (bis 71 kg) setzte sich der Münchner Magomed Schachidow am Mittwoch deutlich mit 5:0 Punktrichterstimmen gegen Albert Mengue Ayissi aus Kamerun durch. Alexander Okafor aus Frankfurt am Main besiegte im Cruisergewicht (bis 86 kg) den Somalier Ahmed Adan Mohamed ebenso deutlich mit 5:0.

Minister fordert österreichischen Tennisstar Thiem zur Impfung auf

WIEN: Österreichs Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hat Tennisstar Dominic Thiem aufgefordert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. «Auch bei Jüngeren und Sportlern gibt es Long-Covid und wir haben auch knapp 30-Jährige auf der Intensivstation liegen, so ist es nicht», sagte der Minister einer Vorabmeldung des Senders im Nachrichtenkanal Puls24 zufolge. Thiem hatte vor gut zwei Wochen erklärt, noch nicht geimpft zu sein und eigentlich auf einen so genannten Totimpfstoff (Novavax) warten zu wollen. Sollte dieser allerdings nicht rechtzeitig vor den Australian Open im Januar 2022 zur Verfügung stehen, wolle er sich mit einem anderen Impfstoff impfen lassen, sagte der 28-Jährige damals.