Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

SC Freiburg macht trotz Corona Gewinn - Fugmann neuer Präsident

FREIBURG: Trotz fehlender Zuschauereinnahmen durch die Coronavirus-Pandemie und eines weitgehend selbst finanzierten Stadionneubaus konnte der SC Freiburg am Mittwoch eine erfolgreiche Bilanz vorlegen. Der Fußball-Bundesligist hat im Geschäftsjahr 2020/2021 sogar einen Gewinn von 9,8 Millionen Euro (Vorjahr 0,1 Millionen Euro) gemacht. «Die Transfereinnahmen sind der Grund, warum wir so gut durch die Krise gekommen sind», sagte SC-Finanzvorstand Oliver Leki bei der ersten Mitgliederversammlung des Vereins seit zwei Jahren. Bei der Veranstaltung wurde der frühere Freiburger Schuldirektor Eberhard Fugmann mit großer Mehrheit zum neuen SC-Präsidenten gewählt.

Wolfsburger Frauen siegen locker in der Champions League

WOLFSBURG: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihr erstes Heimspiel in der Champions-League-Gruppenphase locker gewonnen. Die deutschen Pokalsiegerinnen besiegten den Außenseiter Servette FC Chenois aus der Schweiz am Mittwochabend mit 5:0 (3:0). Svenja Huth brachte die Wolfsburgerinnen vor 869 Zuschauern schon in der 18. Minute in Führung. Zwei Tore von Tabea Waßmuth (26./43.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. In der zweiten Halbzeit trafen auch noch die beiden Niederländerinnen Dominique Janssen (51.) und Joelle Smits (68.) für den VfL.

36:28-Heimsieg für Kieler Handballer - Niederlage für Flensburg

KIEL: Der THW Kiel hat den dritten Sieg in der Vorrunde der Handball-Champions-League gefeiert. Im Duell der nationalen Rekordmeister setzten sich die Norddeutschen am Mittwoch mit 36:28 (18:15) gegen den HC Zagreb aus Kroatien durch. Bester Werfer der «Zebras» war Harald Reinkind mit acht Treffern. Für Zagreb erzielten Filip Vistorop und Ivan Cupic jeweils sechs Tore. Die SG Flensburg-Handewitt wartet weiter auf den ersten Sieg. Am Mittwoch verloren die Norddeutschen bei KS Vive Kielce in Polen mit 29:37 (16:21). Es war die dritte Niederlage im vierten Spiel der SG.

Argentinier Crespo räumt Trainerposten beim FC São Paulo

SÃO PAULO: Der ehemalige argentinische Nationalspieler Hernán Crespo hat seinen Posten als Trainer des brasilianischen Fußball-Erstligisten FC São Paulo geräumt. Die Entscheidung sei nach einem Gespräch zwischen Trainer und Vorstand einvernehmlich getroffen worden, hieß es in einer Mitteilung des Clubs am Mittwoch. Der im Februar geschlossene Vertrag sollte bis Ende kommenden Jahres laufen.

Red Bull München nach 6:1-Sieg im Achtelfinale der Champions League

ZUG: Der EHC Red Bull München steht nach einem überzeugenden Auftritt im Achtelfinale der Champions Hockey League. Die Münchner gewannen am Mittwoch zum Abschluss der Gruppenphase beim Schweizer Eishockey-Meister EV Zug mit 6:1 (1:1, 2:0, 3:0). Vor einer Woche hatte die Mannschaft aus der bayerischen Landeshauptstadt noch mit 3:4 verloren. Vor den Münchnern hatten sich bereits die Adler Mannheim für die K.o.-Runde qualifiziert. Die Pinguins Bremerhaven und die Eisbären Berlin hatten diese Zwischenstation in der Königsklasse verpasst.

Nach Ammoniak-Unfall in Oberhof: Rodel-Team trainiert in Winterberg

OBERHOF/WINTERBERG: Nachdem bei Arbeiten an der Oberhofer Rodelbahn eine Ammoniakleitung angebohrt worden ist, hat die deutsche Rodel-Nationalmannschaft ihre Trainingsstätte nach Winterberg verlegt. «Ich bin gerne im Sauerland. Wir sind Stephan Pieper und seinem Team dankbar, dass wir hier sein können», erklärte Bundestrainer Norbert Loch in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Die erste Weltcup-Ausscheidung der Rodler findet bereits am Donnerstag in Winterberg statt. Bei den Frauen geht es um vier Startplätze für den Weltcup, bei den Männern um fünf und bei den Doppelsitzern um drei.

ARD stellt den «Sportschau Club» ein

MÜNCHEN: Die ARD verzichtet zukünftig auf den «Sportschau Club». Der TV-Sender bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der «Bild». Die Talk-Sendung startete 2012 als Nachfolger von «Waldis Club» und wurde meistens nach Fußball-Übertragungen gesendet. Zuletzt hatte der «Sportschau Club» mit dem Moderations-Duo Esther Sedlaczek und Micky Beisenherz während der Fußball-Europameisterschaft mehrere Folgen mit mehr als einer Million Zuschauer.