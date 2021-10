Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.10.21 | Aktualisiert um: 14:40 | Überblick

Pole Position in der Türkei Vorteil für Grand-Prix-Sieg

ISTANBUL: Wer in Istanbul die Pole Position holt, hat gute Chancen auf den Formel-1-Sieg am Bosporus. In den vergangenen acht Auflagen startete der spätere Renngewinner in der Türkei fünfmal von Startplatz eins. Zweimal ging der Türkei-Sieger zuvor als Zweiter in den Grand Prix. Weltmeister Lewis Hamilton gewann das Chaos-Event 2020 sogar von Rang sechs aus.

Jahr Pole Position Rennsieger 2020 Lance Stroll (Racing Lewis Hamilton (Mercedes) Point) 2011 Sebastian Vettel (Red Sebastian Vettel (Red Bull) Bull) 2010 Mark Webber (Red Bull) Lewis Hamilton (McLaren) 2009 Sebastian Vettel (Red Jenson Button (Brawn GP) Bull) 2008 Felipe Massa (Ferrari) Felipe Massa (Ferrari) 2007 Felipe Massa (Ferrari) Felipe Massa (Ferrari) 2006 Felipe Massa (Ferrari) Felipe Massa (Ferrari) 2005 Kimi Räikkönen (McLaren) Kimi Räikkönen (McLaren)

EM-Revanche: Spanien nach Sieg über Italien im Nations-League-Finale

MAILAND: Spanien hat das Halbfinal-Duell der europäischen Fußball-Topnationen gegen Italien für sich entschieden und das Endspiel der Nations League erreicht. Der frühere Europameister gewann am Mittwochabend in Mailand in einer Neuauflage des diesjährigen EM-Halbfinals gegen den amtierenden Titelträger mit 2:1 (2:0) und beendete damit auch die Weltrekordserie von 37 Partien ohne Niederlage der Italiener. Ferran Torres (17./45.+2) traf doppelt, für Italien erzielte Lorenzo Pellegrini (83.) nur noch den Anschlusstreffer. Im Finale am Sonntag treffen die Spanier auf Belgien oder Frankreich, die sich am Donnerstag in Turin gegenüberstehen.

BVB-Youngster Moukoko fällt verletzt für U21-Länderspiele aus

PADERBORN: Der neue deutsche U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo muss bei seinem Debüt auf Torjäger Youssoufa Moukoko verzichten. Der 16-Jährige reiste am Mittwochabend verletzt aus dem Teamhotel ab und kehrte zu seinem Verein Borussia Dortmund zurück, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. «Er hat sich eine leichte Muskelverletzung zugezogen und ist gerade im MRT», hatte Di Salvo bereits am Nachmittag gesagt. Moukoko verpasst damit die Partien gegen Israel in Paderborn am Donnerstag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) und fünf Tage später in Ungarn.

Bericht: FC Bayern verzichtet auf Trainingslager in Katar

BERLIN: Der FC Bayern München verzichtet einem «Bild»-Bericht zufolge auf ein Winter-Trainingslager in Katar und bereitet sich in der Heimat auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vor. Demnach sollen der volle Terminkalender und die immer noch zu kurze Winterpause ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen sein. Die Hinrunde endet zwischen dem 17. und 19. Dezember, am 7. Januar startet schon wieder die Rückrunde. Die Trainingslager in Katar dauerten meist acht bis zehn Tage inklusive An- und Abreise.

Adler Mannheim erreichen vorzeitig CHL-Achtelfinale

LAUSANNE: Die Adler Mannheim haben sich vorzeitig für das Achtelfinale in der Champions Hockey League qualifiziert. Der Tabellendritte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewann am Mittwochabend vor knapp 2000 Zuschauern beim Schweizer Vertreter Lausanne HC mit 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) und hat das Weiterkommen in der Gruppe C bereits vor dem letzten Vorrundenspieltag sicher. Das Achtelfinale mit Hin- und Rückspiel wird zwischen dem 16. und 24. November ausgetragen.

Sude/Borger überraschen Olympiasiegerinnen bei World-Tour-Finale

CAGLIARI: Julia Sude und Karla Borger haben am ersten Tag beim World-Tour-Finale im Beachvolleyball auf Sardinien für eine große Überraschung gesorgt. Am Mittwochabend gewannen die Düsseldorferinnen im Hafen von Cagliari gegen die Tokio-Olympiasiegerinnen April Ross und Alexandra Klineman aus den USA mit 2:1 (22:20, 13:21, 15:8) und wahrten damit die Chance auf den Einzug in das Halbfinale. Am Vormittag hatte das deutsche Nationalteam im ersten Spiel im Pool A eine knappe 1:2 (21:16, 24:26, 12:15)-Niederlage gegen die Schweizer Europameisterinnen Nina Betschart und Tanja Hüberli kassiert.

Deutscher Frauen-Vierer fährt auch bei der Bahnrad-EM zu Gold

GRENCHEN: Lisa Brennauer (Durach), Franziska Brauße (Eningen), Mieke Kröger (Bielefeld) und Laura Süßemilch (Aulendorf) haben am Dienstagabend bei den Bahnradsport-Europameisterschaften in Grenchen überlegen die Goldmedaille in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung gewonnen. Das Quartett besiegte im Finale in 4:13,489 Minuten die Mannschaft aus Italien (4:20,923). Brennauer, Brauße und Kröger hatten bereits bei den Olympischen Spielen in dieser Disziplin Gold gewonnen. Lisa Klein aus Erfurt musste verletzungsbedingt für die EM in der Schweiz absagen.

Pokal-Aus für Flensburg - THW Kiel und Füchse Berlin weiter

FRANKFURT/MAIN: Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt sind bereits in der 2. Runde des DHB-Pokals überraschend K.o. gegangen. Der deutsche Vizemeister verlor am Mittwochabend das Zweitrundenspiel beim Bundesligarivalen HC Erlangen mit 26:29 (12:16) und schied aus. Nach dem Saison-Fehlstart in der Bundesliga, wo die SG mit 5:3 Punkten derzeit nur Tabellensiebter ist, bedeutete die Niederlage einen weiteren sportlichen Rückschlag für das Team von Trainer Maik Machulla.

Heidenheim-Coach Schmidt jagt Finkes Rekord: Verlängerung bis 2027

HEIDENHEIM: Der aktuell mit großem Abstand dienstälteste Trainer des deutschen Profifußballs geht endgültig auf Rekordjagd. Der seit über 14 Jahren beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim tätige Frank Schmidt hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert, wie der FCH am Mittwochabend mitteilte. Sollte der 47-Jährige tatsächlich so lange durchhalten, wäre er am Vertragsende fast 20 Jahre Chefcoach des kleinen Clubs von der Ostalb und damit deutscher Rekordhalter. Die bisherige Bestmarke hält weiterhin Volker Finke, der ohne Unterbrechung 16 Jahre lang als Trainer des SC Freiburg gearbeitet hatte. Dazu fehlen Schmidt noch knapp zwei Jahre.

Früherer Ullrich-Manager Wolfgang Strohband gestorben

HAMBURG: Wolfgang Strohband, der langjährige Manager des früheren Tour-de-France-Siegers Jan Ullrich, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Tochter Nicola Repen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Demnach ist Strohband bereits am Sonntag an einem Krebsleiden gestorben. Er soll im kleinen Kreis beigesetzt werden.

Ringerin Schell kämpft um WM-Bronze - Deutsches Quartett draußen

OSLO: Ringerin Anna Schell kämpft bei den Weltmeisterschaften in Oslo um Bronze. Nach Siegen über die Slowakin Zsuzsanna Molnar und die Ukrainerin Alla Belinska verlor die 28-Jährige im Halbfinale am Mittwoch trotz eines couragierten Auftritts mit 2:6 gegen Masako Furuichi aus Japan. Ihr kleines Finale in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm bestreitet die WM-Dritte von 2019 am Donnerstagabend.

Nach Tokio-Analyse: «Grundlegende Veränderungen» gefordert

KIENBAUM: Angesichts des schwachen Abschneidens bei den Olympischen Spielen in Tokio und des anhaltenden Abstiegstrends will der deutsche Sport eine Umkehr einleiten. Bei einer dreitägigen Leistungssportkonferenz in Kienbaum mit 220 Teilnehmern, die am Mittwoch zu Ende gegangen ist, sind nach einer Analyse der Tokio-Ergebnisse «grundlegende Veränderungen» gefordert worden, hieß es in einer Mitteilung des Deutschen Olympischen Sportbundes.