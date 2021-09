Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.09.21 | Überblick

Adeyemi wirbt mit Doppelpack für sich: «Ackern» hat sich gelohnt

SALZBURG: Die Zusatzschichten auf dem Trainingsplatz haben sich für Neu-Nationalspieler Karim Adeyemi ausgezahlt - und das zwei Tage vor der Nominierung für die WM-Quali auch noch zu einem idealen Zeitpunkt. «Nach der Sevilla-Partie war ich am Trainingsplatz natürlich am Ackern und heute hat's geklappt», sagte der 19 Jahre alte Stürmer von RB Salzburg nach dem 2:1 gegen OSC Lille. Noch beim 1:1 am ersten Spieltag der Champions League hatte der U21-Europameister einen Elfmeter für die Österreicher vergeben, am Mittwochabend traf er doppelt vom Punkt.

«Wir sind sehr glücklich, wir haben zu Hause gegen einen sehr starken Gegner drei Punkte geholt. Wir, als junge Truppe, wollten uns zeigen und nicht verstecken», sagte er.

Adeyemi, der im Juni U21-Europameister geworden waren, hatte zuletzt beim 6:0 gegen Armenien in der A-Nationalmannschaft debütiert. Bundestrainer Hansi Flick nominiert am Freitag den Kader für die Spiele gegen Rumänien und Nordmazedonien.

Bayern nach Heimsieg gegen Kiew in Champions League auf Kurs

MÜNCHEN: Der FC Bayern hat auch in der Champions League seine Siegesserie unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann fortgesetzt. Gegen den ukrainischen Fußball-Meister Dynamo Kiew gelang den Münchnern am Mittwoch im zweiten Gruppenspiel ein 5:0 (2:0)-Heimsieg. Nach dem 3:0 zum Auftakt gegen den FC Barcelona festigten die Bayern vor 25.000 Zuschauern ihre Tabellenführung und sind voll auf Kurs Achtelfinale. Die Tore für die Gastgeber erzielten Robert Lewandowski (12./Elfmeter/27. Minute), Serge Gnabry (68.), Leroy Sané (74.) und Eric Maxim Choupo-Moting (87.).

Champions League: Wolfsburg vergibt Sieg gegen Sevilla

WOLFSBURG: Der VfL Wolfsburg hat sein erstes Champions-League-Heimspiel seit mehr als fünf Jahren nicht gewinnen können. Gegen den spanischen Spitzenclub FC Sevilla kamen die Niedersachsen am Mittwochabend über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus. Vor 13.277 Zuschauer in der Volkswagen Arena konnte das Team von Trainer Mark van Bommel nach dem Führungstreffer von Renato Steffen (48.) lange auf den Heimerfolg hoffen. Doch nach einem umstrittenen Foulelfmeter erzielte Ivan Rakitic (87.) noch den Ausgleich. Wolfsburgs Josuha Guilavogui musste mit Gelb-Rot vom Platz.

Nächster Ronaldo-Rekord

MANCHESTER: Cristiano Ronaldo hat die nächste Bestmarke in der Champions League aufgestellt. Der Fußball-Profi von Manchester United stand am Mittwochabend beim 2:1 (0:0) gegen den FC Villarreal zum 178. Mal im höchsten europäischen Wettbewerb auf dem Feld und krönte seinen Auftritt auch noch mit dem Siegtreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatte er sich den Rekord mit dem ehemaligen spanischen Spitzentorwart Iker Casillas geteilt.

Keine ausländischen Zuschauer bei Winterspielen in Peking

LAUSANNE: Zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking werden keine Zuschauer aus dem Ausland zugelassen. Zugang zu den Wettbewerben erhalten nur Einwohner Chinas, die umfassende Corona-Auflagen erfüllen. Das entschieden das Internationale Olympische Komitee und die Organisatoren der Peking-Spiele am Mittwoch. Details für die Bedingungen bei der Ticketvergabe werden demnach noch ausgehandelt. Ungeimpfte Athletinnen und Athleten müssen sich nach Einreise für drei Wochen in Quarantäne begeben. Für alle Teilnehmer der Winterspiele wird rund um die Wettkampfstätten eine geschlossene Blase eingerichtet, die nicht verlassen werden darf.

Tochter: Fußball-Legende Pelé vor Entlassung aus dem Krankenhaus

SÃO PAULO: Nach rund vier Wochen soll die brasilianische Fußball-Legende Pelé nach Angaben von Angehörigen demnächst aus dem Krankenhaus kommen. «Jetzt, da es ihm besser geht und er das Krankenhaus verlässt, um sich zu Hause weiter zu erholen und zu behandeln, kehre ich auch in mein kleines Zuhause zurück», hieß es am Mittwoch in einem Text neben einem Foto mit Pelé auf dem Instagram-Account seiner Tochter, die in den USA lebt. Kely Nascimento hatte die Fortschritte ihres Vaters bei der Genesung in sozialen Medien in den vergangenen Tagen begleitet. Dabei war Pelé unter anderem bei der Physiotherapie, Karten spielend und mit frisch gefärbten Haaren zu sehen.

Frankfurt in Antwerpen ohne Durm und Ndicka

ANTWERPEN: Eintracht Frankfurt muss im Europa-League-Gruppenspiel bei Royal Antwerpen definitiv auf die Abwehrspieler Erik Durm (Gehirnerschütterung) und Evan Ndicka (Bänderdehnung) verzichten. «Beide werden nicht nur am Donnerstag ausfallen, sondern wahrscheinlich auch am Sonntag bei Bayern München», sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner am Mittwochabend. Wie das Duo fehlen auch Kapitän Sebastian Rode und Defensivmann Christopher Lenz am Donnerstag (18.45 Uhr/TV NOW) verletzungsbedingt. «Unsere Personalsituation hat sich ein wenig verschärft. Klar ist, dass wir i

BBL-Aufsteiger Heidelberg überrascht auch Ludwigsburg

HEIDELBERG: Aufsteiger MLP Academics Heidelberg hat in der Basketball-Bundesliga für die zweite Überraschung gesorgt. Vier Tage nach dem 85:74-Auftaktsieg beim Syntainics MBC setzte sich das personell geschwächte Team von Trainer Branislav Ignjatovic am Mittwoch mit 73:67 (39:33) gegen den letztjährigen Hauptrundenmeister MHP Riesen Ludwigsburg durch. Es war das erste Bundesliga-Heimspiel nach 36 Jahren Abstinenz. «Ich bin stolz bis zum Himmel», sagte Coach Ignjatovic bei «Magenta Sport»

Flensburgs Handballer mit 27:27-Unentschieden gegen Paris

FLENSBURG: Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den ersten Punkt in der Vorrunde der Champions League eingefahren. Gegen den französischen Meister Paris St.-Germain gab es für die Norddeutschen am Mittwoch vor heimischem Publikum ein 27:27 (14:13)-Unentschieden. Hampus Wanne erzielte sieben Treffer für die SG. Für Paris war Mikkel Hansen sechsmal erfolgreich.