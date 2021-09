Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.09.21 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Startplatzstrafe für Formel-1-Fahrer Leclerc nach Motorenwechsel

SOTSCHI: Ferrari-Fahrer Charles Leclerc muss vom Ende des Feldes in das Formel-1-Rennen an diesem Sonntag im russischen Sotschi starten.

Der 22 Jahre alte Monegasse tritt mit einem verbesserten neuen Motor an. Das bestätigte der italienische Traditionsrennstall in Russland. Da es sich bereits um die vierte Antriebseinheit in dieser Saison handelt, aber laut Reglement nur drei pro Fahrer erlaubt sind, erhält der ehemalige Teamkollege von Sebastian Vettel diese Strafe. Vor dem 15. von 22 geplanten Saisonrennen liegt Leclerc in der WM-Wertung auf dem sechsten Rang. Unter anderem soll der neue Motor rund zehn PS mehr Leistung bringen.

16 Verletzte bei Angriff auf Fan-Bus vor Spiel in Montpellier

MONTPELLIER: Bei einem Angriff auf einen Fanbus in Frankreich hat es vor der Fußballpartie Montpellier HSC gegen Girondins Bordeaux 16 Leichtverletzte gegeben. Rund 50 Montpellier-Fans hätten den Bus aus Bordeaux am Mittwoch an der Autobahnabfahrt abgepasst und angegriffen, berichtete die Zeitung «Le Parisien». Etliche Krankenwagen rückten an, und die Sicherheitskräfte brachten die Lage bis Spielanpfiff um 19.00 Uhr unter Kontrolle. Auf einem Foto waren angegriffene Fans zu sehen, die auf dem Boden saßen und von Helfern versorgt wurden. Die Partie endete 3:3.

WM-Gold zum Abschied für Tony Martin im Mixed-Zeitfahren

BRÜGGE: Das deutsche Zeitfahr-Mixed hat zum Abschied von Tony Martin bei der Straßenrad-WM in Flandern die Goldmedaille gewonnen. Im letzten Karriererennen des viermaligen Einzel-Weltmeisters Martin benötigte das deutsche Team am Mittwoch über 44,5 flache Kilometer von Knokke-Heist nach Brügge 50:49 Minuten und siegte damit vor der niederländischen Mannschaft und Italien. Martin, Max Walscheid und Nikias Arndt legten auf der ersten Hälfte bereits die zweitschnellste Zeit hinter Italien hin, ehe die drei Olympiasiegerinnen Lisa Klein, Lisa Brennauer und Mieke Kröger auf die Strecke gingen. Das Gold-Trio von Tokio auf der Bahn machte den Rückstand auf Italien schnell wett und hielt auch die starken Oranje-Frauen auf Distanz.

Erste DEL-Niederlage für EHC München

ISERLOHN: Der EHC Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga die erste Niederlage kassiert. Der Titel-Mitfavorit verlor am Mittwoch bei den Iserlohn Roosters nach Verlängerung mit 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) und verlor damit am 5. Spieltag die Tabellenführung an die punktgleichen Grizzlys Wolfsburg. Austin Ortega erzielte zwar das 1:0 für die Münchner (3. Minute), doch Casey Bailey (31.) traf zum 1:1. In der Extraspielzeit sorgte Joseph Whitney nach knapp zwei Minuten für die Entscheidung.

Eintracht Frankfurt hofft auf volles Stadion im nächsten Heimspiel

FRANKFURT/MAIN: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hofft im nächsten Ligaheimspiel gegen Hertha BSC am 16. Oktober auf ein volles Stadion mit mehr als 50.000 Zuschauern. Wie die «Bild» am Mittwoch berichtete, soll das aber laut dem zuständigen Gesundheitsamt vor allem im Stehplatzbereich nur mit 2G möglich sein. Die Eintracht will einen anderen Weg gehen. «Wir kämpfen für das Heimspiel gegen Hertha im Zuge einer Vollauslastung des Deutsche Bank Parks um einen 3G-Sockel von rund zehn Prozent, damit wir auch Menschen, die nicht geimpft, aber getestet sind, den Stadionbesuch ermöglichen», sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann (50) der «Bild» (Mittwoch).

Juve beendet Sieglos-Fluch: 3:2 in La Spezia nach Zitterpartie

LA SPEZIA: Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat den historisch schlechten Saisonstart gestoppt und mit viel Mühe bei Spezia Calcio mit 3:2 (1:1) den ersten Saisonsieg in der Serie A erkämpft. Nach der Gäste-Führung durch Moise Kean nach 28 Minuten schlug der Außenseiter am Mittwoch zurück und drehte das Ergebnis durch Tore von Emmanuel Gyasi (33.) und Janis Antiste (49.) zur überraschenden 2:1-Führung. Innerhalb von sechs Minuten sicherten Federico Chiesa (66.) und Matthijs de Ligt (72.) mit ihren Treffern dem Favoriten doch noch den Zittersieg.

Kolumbianer James Rodriguez wechselt nach Katar

BERLIN: Der früher Bayern-Stürmer James Rodriguez verlässt den FC Everton und wechselt zum achtmalige Meister Al-Rayyan nach Katar. Das vermeldeten beide Vereine am Mittwoch. Wie der FC Everton mitteilte, wird der 30 Jahre alte kolumbianische Nationalspieler, der zwischen 2017 und 2019 auch 43 Spiele als Leihspieler für den FC Bayern München bestritt, für eine nicht genannte Ablösesumme den englischen Verein nach nur zwölf Monaten verlassen.

2G-Regel: Werder Bremen kann wieder vor vollen Rängen spielen

BREMEN: Fußball-Zweitligist Werder Bremen darf demnächst im heimischen Stadion wieder vor vollen Zuschauerrängen spielen. Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald und Vereinschef Klaus Filbry führten am Mittwoch die entscheidenden Gespräche im Bremer Rathaus, unter anderem mit Innensenator Ulrich Mäurer. «Wenn wir die 2G-Option anwenden, können wir wieder die volle Zuschauerkapazität nutzen. Das ist für uns eine gute Nachricht und Herausforderung, die wir auf jeden Fall angehen wollen. Unser Ziel ist es, schon gegen Heidenheim das 2G-Konzept zur Anwendung zu bringen», sagte Hess-Grunewald der «Bild».

Dreimal zur Primetime: Heim-EM-Spiele der Basketballer terminiert

KÖLN: Die deutschen Basketballer spielen bei der Heim-EM 2022 drei Vorrundenspiele zur besten TV-Sendezeit. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen hervor, die der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwoch veröffentlichte. Der Auftakt steigt am 1. September (20.30 Uhr) gegen den Olympia-Silbergewinner Frankreich, danach wird gegen Bosnien und Herzegowina (Samstag, 3. September) und Litauen (Sonntag, 4. September) jeweils schon um 14.30 Uhr gespielt.

UEFA kritisiert FIFA in WM-Streit: Keine Antwort auf Bitte um Sitzung

CHISINAU: Die Europäische Fußball-Union UEFA hat die FIFA für ihre Pläne einer WM und EM alle zwei Jahre erneut kritisiert und verschärft die Forderung nach einer Debatte um den Terminkalender. Auch mehr als eine Woche nach der Bitte der UEFA und ihrer Mitglieder um den DFB, eine Sondersitzung zu organisieren, habe die FIFA darauf noch nicht geantwortet, klagte der Kontinentalverband in einer Mitteilung am Mittwoch. Dabei wolle die UEFA ihre Bedenken zu den Folgen der Planspiele für eine Reform des Kalenders äußern, hieß es nach einer Sitzung des Exekutivkomitees im moldauischen Chisinau.

Tennisprofi Gojowczyk erreicht Achtelfinale beim Turnier in Metz

METZ: Tennisprofi Peter Gojowczyk hat beim ATP-Turnier in Metz das Achtelfinale erreicht. Der 32 Jahre alte Münchner, der zuletzt bei den US Open in New York überrascht und erstmals in seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier ins Achtelfinale eingezogen war, gewann am Mittwoch gegen den Franzosen Antoine Hoang mit 6:2, 3:6, 6:4. Gojowczyk trifft jetzt auf den an Nummer sieben gesetzten Russen Karen Chatschanow.