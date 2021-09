Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 16.09.21 | Überblick

Borussia Dortmund in Champions League mit Auftaktsieg bei Besiktas

ISTANBUL: Borussia Dortmund ist erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet. Mit dem 2:1 (2:0) bei Besiktas Istanbul gelang am Mittwoch ein Sieg am ersten Spieltag der Gruppenphase. Jude Bellingham in der 20. Minute und Erling Haaland in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgten für die Zwei-Tore-Führung schon zur Pause. Erst in der Nachspielzeit gelang Besiktas durch Francisco Montero der Anschluss (90.+4). Dies brachte den Sieg des BVB aber nicht mehr in Gefahr. Nächster Gegner ist am 28. September daheim Sporting Lissabon, außerdem gehört Ajax Amsterdam zur Gruppe C. Ajax gewann am Mittwoch 5:1 (3:1) bei Sporting.

RB Leipzig verliert Champions-League-Auftakt bei Manchester City 3:6

MANCHESTER: Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat seinen Champions-League-Auftakt bei Manchester City trotz dreier Tore von Christopher Nkunku verloren. Der deutsche Vizemeister unterlag beim englischen Champion am Mittwoch 3:6 (1:3). Nathan Aké (16. Minute), ein Eigentor von Nordi Mukiele (28.) und ein Handelfmeter von Riyad Mahrez (45.+2) sorgten bei einem Gegentreffer von Nkunku (42.) schon zur Pause für eine 3:1-Führung der Gastgeber. Nkunku konnte zwar erneut verkürzen (51.), doch Jack Grealish (56.) erhöhte schnell wieder. Nach dem 3:4 durch Nkunku (73.) trafen João Cancelo (75.) und Gabriel Jesus (85.). Leipzigs Angeliño sah noch Gelb-Rot (79.).

Bericht: UEFA-Präsident fordert FIFA-Chef zu Gespräch wegen WM auf

BERLIN: Im Streit um den künftigen Austragungsrhythmus von Fußball-Weltmeisterschaften hat UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nach Informationen der «Süddeutschen Zeitung» (Donnerstag-Ausgabe) ein Treffen mit FIFA-Chef Gianni Infantino gefordert. Wie das Blatt berichtet, hätten die 55 Mitgliedsverbände der Europäischen Fußball-Union am Dienstag über den Vorschlag beraten, die WM künftig alle zwei statt wie bisher alle vier Jahre auszutragen. Der Widerstand gegen den vorige Woche gemachten Vorschlag einer Arbeitsgruppe von FIFA-Beratern ist besonders in Europa und Südamerika groß. Ceferin hatte sogar mit einem Boykott der WM bei einer Änderung des Rhythmus gedroht.

THW gewinnt Champions-League-Auftakt in Brest mit 33:30

BREST: Handball-Rekordmeister THW Kiel hat zum Auftakt in der Champions League einen Erfolg verbucht. Am Mittwoch gewannen die Kieler ihr erstes Gruppenspiel beim belarussischen Meister HC Brest mit 33:30 (18:15). Niclas Ekberg war mit elf Toren bester Werfer der «Zebras». Für die Gastgeber war ein Trio je sechsmal erfolgreich. Erst am Donnerstag werden die Kieler wieder die Heimreise antreten. Dann beginnt die Vorbereitung auf das 105. Schleswig-Holstein-Derby gegen die SG Flensburg-Handewitt am Sonntag.

CHIO: Österreicher Kühner siegt im Preis von Europa

AACHEN: Max Kühner hat das erste wichtige Springen beim CHIO in Aachen gewonnen. Der für Österreich startende Bayer sicherte sich am Mittwoch auf Elektric Blue Platz eins im mit 200.000 Euro dotierten Preis von Europa. In der Siegerrunde der besten Zwölf des ersten Durchgangs zeigte das Paar den schnellsten fehlerfreien Ritt. Zweite wurde die für Portugal startende Luciana Diniz auf Vertigo du Desert vor dem Belgier Jerome Guery mit Eras. Bester Deutscher war der in Belgien lebende Hesse Daniel Deußer auf Bingo, der nach einem Abwurf in der entscheidenden Runde Neunter wurde.

Missbrauchsskandal: US-Turnerinnen erheben schwere Vorwürfe gegen FBI

WASHINGTON: Im Missbrauchsskandal um den inzwischen verurteilten ehemaligen US-Turnarzt Larry Nassar haben die Olympiasiegerinnen Simone Biles, Alexandra Raisman und McKayla Maroney vor dem Senat schwere Vorwürfe gegen das FBI und andere erhoben. Bei einer Anhörung im Justizausschuss der Kongresskammer schilderten die Turnerinnen am Mittwoch auf eindringliche Weise ihre Erlebnisse. Sie beklagten, die US-Bundespolizei und Verantwortliche der zuständigen Sportverbände hätten ihre Hinweise auf den Missbrauch lange Zeit nicht verfolgt und so mitverschuldet, dass Nassar viele weitere Mädchen habe missbrauchen können.