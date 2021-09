Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Nach Corona-Fall Xhaka: Schweizer Fußball droht Impfdiskussion

BASEL: Nach dem Corona-Fall von Nationalmannschafts-Kapitän Granit Xhaka droht dem Schweizer Fußball eine Impfdiskussion. Unmittelbar, nachdem der nationale Verband SFV am Mittwoch eine Impfempfehlung für seine 1400 Vereine mit mehr als 300.000 Mitgliedern gegeben hatte, war der Mittelfeldspieler des FC Arsenal positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden und fehlte am Abend beim 2:1-Testspielsieg der Schweizer in Basel gegen Griechenland. Xhaka ist als einziger Spieler des Auswahlkaders weder geimpft noch genesen.

«Wir geben eine Impfempfehlung. Granit ist als Kapitän ein Vorbild, aber auch er ist ein Mensch. Es ist sein Entscheid, er hat seine eigenen Rechte», sagte der neue Nationaltrainer und frühere Bundesliga-Profi Murat Yakin. An diesem Donnerstag soll ein weiterer PCR-Test Aufschluss darüber bringen, ob sich Xhaka tatsächlich infiziert hat. In diesem Fall würde der 28-Jährige für die anstehenden Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausfallen. Die Eidgenossen spielen am Sonntag in Basel gegen Europameister Italien und am Mittwoch in Nordirland.

Goretzka über Flick: Seine klaren Vorstellungen sind sehr viel wert

ST. GALLEN: Nationalspieler Leon Goretzka ist davon überzeugt, dass die Nationalmannschaft mit dem neuen Bundestrainer Hansi Flick wieder besseren und erfolgreicheren Fußball spielen wird. «Hansi Flick hat uns bei Bayern in einer schwierigen Situation übernommen und unter Beweis gestellt, dass er nicht lange braucht, um seine Ideen an die Mannschaft zu vermitteln», sagte Goretzka im Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Donnerstag). Die Maßnahmen des Trainers hätten sehr schnell gegriffen, sagte Goretzka.

«Hier bei der Nationalmannschaft haben wir weniger Zeit als im Verein, deswegen hat er ja aber auch einen Tag früher als zuletzt üblich losgelegt», meinte der 26 Jahre alte Profi vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Flick habe «sehr klare Vorstellungen, was sehr viel wert ist. Da gibt es wenige Eventualitäten.» Klarheit sei, gerade, wenn man nicht viel Zeit habe, ein nicht zu unterschätzender Faktor, meinte Goretzka.

Die Nationalmannschaft sei aber nicht der FC Bayern München. «Aber ich sehe unsere Aufgabe als Bayern-Spieler schon darin, die Philosophie mit in die Mannschaft zu tragen. Wir haben sie zwei Jahre erfolgreich praktiziert, wir haben mit Hansi gewonnen, was es zu gewinnen gab, da kann man den Mitspielern schon helfen, sie schnell zu verinnerlichen.»

Mit dem Auswärtsspiel in St. Gallen gegen Liechtenstein in der WM-Qualifikation steht der frühere Bayern-Trainer Flick erstmals als Bundestrainer auf dem Prüfstand. Mit einem klaren Sieg soll am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) ein Signal für den Neustart der Fußball-Nationalmannschaft Richtung WM-Endrunde 2022 in Katar gesendet werden.

Alfa-Team bedauert Räikkönen-Rücktritt

ZANDVOORT: Das Formel-1-Team Alfa Romeo bedauert den bevorstehenden Rückzug von Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen aus der Rennserie. «Es gibt keinen zweiten Fahrer wie Kimi Räikkönen», sagte Teamchef Frederic Vasseur und bezeichnete den Finnen als «Legende unseres Sports, wie es Zahlen und Statistiken kaum vermitteln können». Der 41-Jährige hatte am Mittwochabend angekündigt, zum Saisonende seine Laufbahn in der Motorsport-Königsklasse zu beenden. Räikkönen war 2007 im Ferrari Weltmeister geworden und hat mehr Grand Prix bestritten als je ein Pilot vor ihm.

Am Ende seiner 19. Saison in der Formel 1 wird Räikkönen in mehr als 350 Rennen gestartet sein. 21 WM-Läufe hat er bisher gewonnen. Alfa Romeo lobte den Routinier in einer Mitteilung als «einzigartigen Charakter, der sich immer treu geblieben ist».

Die Nachfolge ließ der Rennstall zunächst offen. Als Kandidat für Räikkönens Cockpit gilt sein Landsmann Valtteri Bottas (32), der wohl bei Mercedes für den Briten George Russell (23) von Williams weichen muss. Eher unwahrscheinlich ist, dass Ferrari-Zögling Mick Schumacher (22) bereits vom Partnerteam Haas zu Alfa befördert wird.

Starker Roglic übernimmt mit Etappensieg die Vuelta-Führung

COVADONGA: Topfavorit Primoz Roglic hat bei der 76. Spanien-Rundfahrt mit seinem dritten Etappensieg die Führung zurückerobert und darf auf seinen dritten Vuelta-Gesamtsieg in Serie hoffen. Der 31 Jahre alte Radprofi aus Slowenien setzte sich auf der schwierigen 17. Etappe über 185,8 Kilometer von Unquera bis zur Bergankunft an den Lagos de Covadonga rund sieben Kilometer vor dem Ziel ab und feierte überlegen den Tagessieg mit 1:35 Minuten Vorsprung vor seinem Jumbo-Visma-Teamkollegen Sepp Kuss aus den USA. In der Gesamtwertung liegt der zeitfahr-Olympiasieger von Tokio nun 2:22 Minuten vor dem Spanier Enric Mas. Miguel Angel Lopez aus Kolumbien hat als Dritter schon 3:11 Minuten Rückstand auf Roglic.

Vier Corona-Fälle beim Eishockey-Topclub Adler Mannheim

MANNHEIM: Eine gute Woche vor dem Saisonauftakt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sind vier Spieler der Adler Mannheim positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nationalstürmer Markus Eisenschmid, Angriffskollege Florian Elias und die Verteidiger Moritz Wirth und Joonas Lehtivuori gehe es «den Umständen entsprechend gut», teilten die Adler am Mittwoch mit. Die vier Profis müssten für mindestens zwei Wochen in Quarantäne und verpassen damit die anstehenden Spiele in der Champions Hockey League sowie den Auftakt in der DEL.

Kurz vor Anpfiff: Schweizer Xhaka positiv auf Coronavirus getestet

BASEL: Der Schweizer Nationalmannschaftskapitän Granit Xhaka ist kurz dem Anpfiff des Testspiels gegen Griechenland positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Schweizer Verband am Mittwochabend mit. «Bei Xhaka wurden am Morgen des Spiels Symptome festgestellt, worauf er umgehend in seinem Zimmer isoliert wurde», teilte der SFV mit. Ein Schnelltest beim 28-Jährigen war zunächst negativ ausgefallen, «der anschließend sicherheitshalber vorgenommene PCR-Test lieferte am Abend ein positives Resultat zutage», hieß es. Im ersten Spiel unter Nationaltrainer Murat Yakin setzten sich die Schweizer im Basler St. Jakob-Park gegen die Griechen mit 2:1 durch.

Ex-Weltmeister Räikkönen beendet Formel-1-Karriere nach dieser Saison

ZANDVOORT: Der finnische Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen beendet seine Formel-1-Karriere nach dieser Saison. Dies teilte der 41-Jährige am Mittwochabend via Instagram mit. Der Entschluss sei bereits im vergangenen Winter gefallen, schrieb er. «Es war keine einfache Entscheidung, aber nach dieser Saison ist es an der Zeit für neue Dinge.» Räikkönen bedankte sich bei seiner Familie, all seinen Teams, jedem der an seiner Karriere beteiligt gewesen sei und den Fans. Der Rennfahrer war 2007 für Ferrari Weltmeister in der Königsklasse geworden. Derzeit fährt Räikkönen für Alfa Romeo und liegt vor dem Großen Preis von Zandvoort an diesem Wochenende nach zwölf WM-Rennen auf dem 17. Platz der Fahrerwertung.

Historischer Doppelpack für Cristiano Ronaldo in der WM-Qualifikation

FARO: Stürmerstar Cristiano Ronaldo hat einen weiteren Rekord gebrochen und ist nun auch der torgefährlichste Fußball-Nationalspieler der Geschichte. Der Portugiese traf am Mittwochabend in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar für sein Land beim 2:1 (0:1) gegen Irland in der Schlussphase doppelt. Mit 111 Länderspieltoren ließ der gerade erst zu Manchester United gewechselte Ronaldo den Iraner Ali Daei (109 Treffer/149 Spiele) hinter sich. Ronaldo hat nun 179 Spiele für Portugal bestritten.

Tennisprofi Gojowczyk überrascht bei US Open - Trio scheidet aus

NEW YORK: Für ein deutsches Tennis-Trio um Andrea Petkovic sind die US Open nach der zweiten Runde beendet. Qualifikant Peter Gojowczyk feierte dagegen sein bisher bestes Abschneiden bei einem Grand-Slam-Turnier und spielt in New York erstmals um den Einzug ins Achtelfinale. Der Münchner schuftete sich am Mittwoch zu einem 2:6, 6:4, 2:6, 7:5, 6:4 gegen den favorisierten Dusan Lajovic. Nach dem zweiten erfolgreichen Kraftakt über fünf Sätze machte Gojowczyk einen kleinen Freudensprung und pustete auf seinem Stuhl kräftig durch.

Drohne über Fußball-Stadion - Österreich-Sieg mit Verspätung

CHISINAU: Weil eine Drohne über dem Fußball-Stadion kreiste, hat das WM-Qualifikationsspiel der österreichischen Nationalmannschaft in der Republik Moldau mit gut halbstündiger Verspätung begonnen.

Der englische Schiedsrichter Paul Tierney schickte die beiden Mannschaften in Chisinau rund 15 Minuten nach dem geplanten Spielbeginn zurück in die Kabine. Der Anstoß im Zimbru Stadion erfolgte schließlich mit rund 30-minütiger Verzögerung - Österreich gewann mit 2:0. Die Tore erzielten der Hoffenheimer Christoph Baumgartner (45.) und der Ex-Bremer Marko Arnautovic in der Nachspielzeit (94.).