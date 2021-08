Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 26.08.21 | Überblick

Bayern im DFB-Pokal leicht und locker in Runde zwei

BREMEN: Lewandowski-Ersatz Eric Maxim Choupo-Moting hat den FC Bayern München mit vier Toren fast im Alleingang in die zweite Runde des DFB-Pokals geschossen. Der 32 Jahre alte Angreifer traf am Mittwochabend beim mühelosen 12:0 (5:0) gegen den Fünftligisten Bremer SV bereits in der 8. Minute. Nachdem Jamal Musiala (16.) und der Bremer Jan-Luca Warm (27.) mit einem Eigentor auf 3:0 erhöht hatten, sorgte Choupo-Moting mit zwei weiteren Treffern (28., 35.) für den Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel trafen Nachwuchsstürmer Malik Tillman (47.), Musiala (48.), Leroy Sané (65.), Michael Cuisance (80.), erneut Choupo-Moting (82.), Bouna Sarr (87.) und Corentin Tolisso (88.).

Delaney wechselt von Dortmund nach Sevilla

DORTMUND: Der Transfer des Fußball-Profis Thomas Delaney vom Bundesligisten Borussia Dortmund zum FC Sevilla ist perfekt. Dem Vernehmen nach liegt die Ablöse bei rund sechs Millionen Euro. Der 29 Jahre alte Delaney hatte durch eine gute EM, bei der die dänische Mannschaft erst im Halbfinale gegen England ausgeschieden war, das Interesse des Clubs aus Andalusien geweckt.

Leipziger Sörloth wechselt auf Leihbasis nach San Sebastián

LEIPZIG: RB Leipzig verleiht Stürmer Alexander Sörloth an den spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastián. Wie der sächsische Fußball-Bundesligist am Mittwochabend bekanntgab, spielt der norwegische Nationalstürmer zunächst für ein Jahr bis zum Sommer 2022 bei den Basken. San Sebastián hatte sich als Siebter der Vorsaison für die Europa League qualifiziert. Der 25-jährige Sörloth war im September 2020 für rund 20 Millionen Euro vom türkischen Erstligisten Trabzonspor nach Leipzig gekommen.

Struff und Koepfer scheiden bei Turnier in Winston-Salem aus

WINSTON-SALEM: Eine Woche vor Beginn der US Open sind die deutschen Tennisprofis Dominik Koepfer und Jan-Lennard Struff beim ATP-Turnier in Winston-Salem früh ausgeschieden. Der 27-jährige Koepfer aus Donaueschingen verlor im Achtelfinale gegen den Spanier Pablo Carreno-Busta 2:6, 3:6. Der Warsteiner Struff (31) unterlag als zweiter deutscher Starter bei der Hartplatz-Veranstaltung in North Carolina dem Belarussen Ilja Iwaschka 2:6, 1:6.

Vierter EM-Sieg am Stück: DVV-Frauen selbstbewusst ins Achtelfinale

PLOWDIW: Selbst ohne die geschonte Star-Angreiferin Louisa Lippmann haben die deutschen Volleyballerinnen ohne große Probleme ihren vierten EM-Sieg nacheinander geholt. Zum Vorrundenabschluss bezwang die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski die lange überforderten Spanierinnen am Mittwoch in Plowdiw mit 3:0 (25:13, 25:17, 25:21). Deutschland sammelte damit viel Selbstvertrauen für das Achtelfinale an diesem Wochenende.

Radprofi Roglic holt zweiten Etappensieg bei 76. Spanien-Rundfahrt

VALDEPEÑAS DE JAÉN: Einen Tag nach seinem Sturz hat sich Topfavorit Primoz Roglic mit seinem zweiten Etappensieg auf der elften Etappe der 76. Spanien-Rundfahrt eindrucksvoll zurückgemeldet. Der 31 Jahre alte Radprofi aus Slowenien vom niederländischen Jumbo-Visma-Team konnte sich am Mittwoch nach 133,6 Kilometern von Antequera nach Valdepeñas de Jaén im bis zu 25 Prozent steilen Schlussanstieg mit drei Sekunden vor dem Spanier Enric Mas durchsetzten. Platz drei belegte zwei weitere Sekunden dahinter dessen kolumbianischer Movistar-Teamkollege Miguel Angel López.

SV Wehen Wiesbaden übernimmt Tabellenspitze der 3. Liga

SAARBRÜCKEN: Der SV Wehen Wiesbaden hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen. Die Hessen verdrängten am Mittwochabend mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg beim MSV Duisburg den FC Viktoria Berlin, der tags zuvor vorübergehend an die Spitze geklettert war. Die Treffer erzielten Gustaf Nilsson (69.) und Maximilian Thiel (83.). Hinter den Wiesbadenern, die elf Zähler auf dem Konto haben, folgt ein Quintett mit jeweils einem Punkt weniger.

Trotz Einladung: Liverpooler Matip verzichtet auf Nationalelf

BERLIN: Liverpools Verteidiger Joel Matip verzichtet auf seine Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft Kameruns. «Matip will nicht in die Nationalmannschaft zurückkehren. Es gibt Spieler, die wollten zurück in die Nationalmannschaft. Für mich besteht keine Notwendigkeit, einen Spieler anzuwerben, der nicht bereit ist, zurückzukehren», sagte Trainer Toni Conceicao am Mittwoch auf einer Pressekonferenz, wie die englische BBC berichtete.