Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.08.21 | Überblick

Este Taaramäe verliert Vuelta-Führung durch Massensturz

ALBACETE: Der Este Rein Taaramäe hat die Gesamtführung der 76. Spanien-Rundfahrt durch einen Massensturz verloren. Der 34-Jährige war am Mittwoch in einen Crash gut zwölf Kilometer vor dem Ziel der fünften Etappe verwickelt, der große Teile des Feldes zu Fall brachte. Nutznießer war der bisher zweitplatzierte Franzose Kenny Elissonde, der das Rote Trikot des Spitzenreiters übernahm und fünf Sekunden vor dem slowenischen Titelverteidiger Primoz Roglic liegt. Das 184,4 Kilometer lange Teilstück von Tarancon nach Albacete gewann der Belgier Jasper Philipsen.

Kerber beim Tennisturnier in Cincinnati im Achtelfinale

CINCINNATI: Angelique Kerber hat dank einer starken Leistung den Sprung ins Achtelfinale des Tennis-Turniers von Cincinnati geschafft. Die 33 Jahre alte Wimbledon-Halbfinalistin gewann am Mittwoch in der zweiten Runde 7:5, 2:6, 6:4 gegen die Weltranglisten-Fünfte Jelina Switolina. Für Kerber war es nach zuletzt sieben Niederlagen in Folge der erste Sieg gegen die Ukrainerin seit fünf Jahren. Nächste Kontrahentin ist die Amerikanerin Jennifer Brady oder die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland.

Nächste Heimniederlage für Osnabrück: 0:1 gegen Duisburg

OSNABRÜCK: Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück hat in der Dritten Liga die zweite Heimniederlage in Serie kassiert. Die Lila-Weißen verloren am Mittwochabend gegen den MSV Duisburg mit 0:1 (0:1). Am Wochenende hatte der VfL gegen den SV Wehen Wiesbaden ebenfalls 0:1 verloren. Vor rund 7000 Zuschauern im Stadion an der Bremer Brücke erzielte Moritz Stoppelkamp in der 41. Minute mit einem Foulelfmeter den Siegtreffer. Lukas Gugganig hatte ebenfalls per Strafstoß die große Chance zum Ausgleich für den VfL, scheiterte aber am Duisburger Torwart Leo Weinkauf (63.).

Union-Trainer Fischer warnt nochmals vor Kuopio

HELSINKI: Union Berlins Trainer Urs Fischer hat seine Spieler vor dem Playoff-Hinspiel in der Conference League nochmals zu voller Konzentration ermahnt. Der finnische Kontrahent Kuopio PS erinnere ihn an die eigene Spielweise. «Das eine oder andere kommt mir bekannt vor. Sie sind wie Union, eklig, kompakt gut organisiert. Die werden uns das Leben sicherlich schwer machen», sagte Fischer vor der Partie des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag (18.00 Uhr/MESZ/Sport1) in Helsinki. Der Schweizer Fischer muss von möglichen Startelfkandidaten nur auf den zuletzt verletzten Grischa Prömel verzichten.

Juventus Turin verpflichtet Fußball-Europameister Locatelli

TURIN: Juventus Turin hat Fußball-Europameister Manuel Locatelli verpflichtet. Der 23-jährige Mittelfeldspieler wechselt von Sassuolo Calcio zum italienischen Rekordmeister. Wie Juve am Mittwoch mitteilte, wird Locatelli zunächst für zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023 kostenlos ausgeliehen, anschließend besteht eine Kaufpflicht. Neben der fixen Ablösesumme von 25 Millionen wurden zusätzliche Bonuszahlungen von bis zu 12,5 Millionen Euro vereinbart. Bei Juve spielt Locatelli künftig mit seinen Auswahlkollegen Federico Bernardeschi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini und Federico Chiesa zusammen.

Fußballprofi Eggestein wechselt von Werder Bremen zum SC Freiburg

FREIBURG: Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat Maximilian Eggestein vom Absteiger SV Werder Bremen verpflichtet. Wie die Breisgauer am Mittwoch mitteilten, wird der Mittelfeldspieler künftig die Nummer 8 tragen. Über die Länge der Vertragsdauer machten die Freiburger keine Angaben. Sowohl der Bundesligist als auch Zweitligist Werder Bremen verwiesen darauf, dass über Vertragsinhalte Stillschweigen vereinbart worden ist. Der 24-jährige Eggestein, der bei Werder noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 hatte, soll im Team von SC-Trainer Christian Streich Baptiste Santamaria ersetzen.

Weigl schlägt Götze: Eindhoven verliert Playoff-Hinspiel in Lissabon

LISSABON/BERN: Ex-Weltmeister Mario Götze muss mit der PSV Eindhoven um den Einzug in die Champions League bangen. Der niederländische Fußball-Vizemeister verlor am Mittwochabend das Playoff-Hinspiel bei Benfica Lissabon mit 1:2 (0:2). Rafa Silva brachte die Gastgeber vor rund 21.000 Zuschauern in Führung (11. Minute), Götzes ehemaliger Dortmunder Clubkollege Julian Weigl traf noch vor der Pause zum 2:0 (40.). Das Tor von Cody Gakpo (51.) machte der von Roger Schmidt trainierten PSV neue Hoffnung, um noch in die Gruppenphase der Königsklasse einzuziehen.