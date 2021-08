Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Bericht: Shaqiri möglicherweise vor Wechsel von Liverpool nach Lyon

LYON: Der frühere Bundesligaprofi Xherdan Shaqiri vom FC Liverpool soll laut französischen Medienberichten über einen Wechsel zu Olympique Lyon verhandeln. Der einstige Serienmeister Frankreichs wird seit dieser Saison vom ehemaligen Leverkusener Coach Peter Bosz trainiert.

Shaqiri habe sich mit Lyon geeinigt, allerdings gäbe es zwischen Lyon und dem von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool noch keine Übereinkunft über eine Ablöse für den 29-Jährigen, schrieb die Sportzeitung «L'Equipe». Der frühere Bayern-Profi, der mit der Schweizer Nationalmannschaft zuletzt das EM-Viertelfinale erreichte, spielt seit 2018 beim einstigen Champions-League-Sieger und englischen Meister Liverpool und soll in Lyon den Angaben zufolge einen Dreijahresvertrag erhalten.

Der Club hat im Niederländer Memphis Depay, der zum FC Barcelona gewechselt ist, seinen größten Star verloren und startet in der kommenden Saison nicht in der Champions League, sondern in der Europa League.

Japanische Olympionikin bekommt nach Bürgermeister-Biss neue Medaille

TOKIO: Weil der Bürgermeister auf ihre Gold-Medaille gebissen hat, bekommt eine japanische Olympionikin eine neue Medaille. Wie örtliche Medien am Donnerstag berichteten, entschied das Organisationskomitee der am Sonntag in Tokio beendeten Spiele, die Gold-Medaille für die Softball-Athletin Miu Goto durch eine neue zu ersetzen. Sie hatte dem Bürgermeister ihrer Heimatstadt Nagoya, Takashi Kawamura, kürzlich bei einem Empfang im Rathaus ihre Medaille umgehängt, woraufhin der 72-Jährige vor laufenden Kameras die Trophäe in seine Hand nahm und dann plötzlich auf sie biss.

Die Bilder sorgen seitdem für einen Sturm der Entrüstung. Kawamura entschuldigte sich für den Vorfall. Auch andere japanische Olympioniken fanden das Verhalten des Bürgermeisters abstoßend. «Erstens fehlt ihm der Respekt vor den Athleten, die sich im Rahmen der Anti-Infektions-Maßnahmen ihre Medaillen um den Hals legen oder ihre Teamkollegen dazu auffordern mussten. Und jetzt beißt er in die Medaille? Das ist für mich unfassbar», entrüstete sich Yuki Ota, Japans erster Olympia-Sieger im Fechten. Auch der ortsansässige japanische Autoriese Toyota, bei dessen Softballmanschaft Goto trainiert, beschwerte sich in einem Brief bei dem Bürgermeister.

Psychiater: Mentale Stärke entscheidet vor allem bei Olympia

BERLIN: Experte Stefan Kropp hält die mentale Stärke für ausschlaggebend für Erfolg und Misserfolg bei Olympischen Spielen. «Es ist die ultimative Prüfung, und einige Sportler müssen dann feststellen, sie sind zwar körperlich in der Lage, die Leistung zu erbringen, aber mental nicht so stark, dass sie dem Druck standhalten können», erklärte der 1966 in Hannover geborene Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Donnerstag).

«Die Leistung, die man dann eigentlich erprobt bringen kann, kann man plötzlich in wichtigen Momenten nicht abrufen. Die Sportler sind dem Druck nicht gewachsen und können in diesem Moment ihren absoluten Willen und ihre Energie nicht auf die Leistung fokussieren», sagte Kropp, der auch dem Vorstand der Landesärztekammer Brandenburg angehört.

Der Weg zu Olympischen Spielen bestehe aus «dauernder Selektion. Wer aber letztlich vor der ultimativen Prüfung steht und diese besteht, das entscheidet vor allem die mentale Stärke. Und nicht jeder ist dafür gemacht und geeignet». Rauszufinden sei dies aber nur, wenn es soweit ist. «Vorher ist alles nur graue Theorie», sagte der Experte.

Die Entscheidung der amerikanischen Super-Turnerin Simone Biles, bei den vergangenen Spielen in Tokio aus mentalen Gründen teilweise nicht anzutreten, bezeichnete er als «eine sehr reife und gesunde Haltung». So etwas mache Athleten menschlicher und fast noch glaubwürdiger. «Einen Mensch ohne Zweifel, ohne innere Kämpfe, ohne Auseinandersetzungen und Niederlagen, den kenne ich persönlich nicht. Nur diejenigen, die solche Tiefpunkte durchlebt haben, können auch daran wachsen», sagte Kropp.