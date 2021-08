Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

US-Basketballer im Olympia-Finale - Viertes Gold nacheinander möglich

SAITAMA: Die US-Basketballer stehen im Endspiel von Tokio und können zum vierten Mal nacheinander olympisches Gold gewinnen. Die Mannschaft um Superstar Kevin Durant setzte sich am Donnerstag in Saitama gegen Australien 97:78 (42:45) durch und holte im Halbfinale einen zwischenzeitlichen Rückstand von 15 Punkten locker wieder auf. Durant von den Brooklyn Nets war mit 23 Zählern überragenden Akteur der Amerikaner. Der 32-Jährige war schon bei den Olympiasiegen 2012 und 2016 dabei, auch 2008 hatten die USA triumphiert.

Das Turnier in Japan verlief bislang nicht unbedingt nach Plan. Zum Auftakt hatte die Mannschaft von Trainer Gregg Popovich verloren. Die Pleite in der Gruppenphase gegen Frankreich war die erste bei Olympia seit 2004. In Athen war das NBA-Starensemble gegen Argentinien im Halbfinale gescheitert. In der Saitama Super Arena geht es nun am Samstag gegen Europameister Slowenien oder erneut gegen den WM-Dritten Frankreich um den insgesamt 16. Olympiasieg für die US-Auswahl.

Die zuvor ungeschlagenen Australier hatten Durant und Co. auf dem Weg dorthin nur zu Beginn Probleme gemacht. Nach dem starken ersten Viertel (24:18) bauten sie den Vorsprung weiter aus (41:26). Erst danach drehten die Amerikaner auf und ließen den Boomers nicht den Hauch einer Chance. Vor dem Schlussviertel stand es nach einer offensiven Galavorstellung 74:55 für die USA. Die Australier können im Spiel um Platz drei noch ihre erste Basketball-Medaille holen.

Tischtennis-Frauen verlieren Spiel um Bronze bei Olympia in Tokio

TOKIO: Deutschlands Tischtennis-Frauen haben bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille verpasst. Fünf Jahre nach der überraschenden Silbermedaille von Rio mussten sich Han Ying, Petrissa Solja und Shan Xiaona am Donnerstag Hongkong mit 1:3 geschlagen geben. Der Sieg im Doppel von Solja und Shan war im Spiel um Platz drei zu wenig.

Damit bleibt der Erfolg von 2016 vorerst die einzige olympische Medaille für die deutschen Tischtennis-Frauen. Die Männer um Einzel-Bronzegewinner Dimitrij Ovtcharov wollen am Freitag (12.30 Uhr MESZ) ihren Finaleinzug im Team-Wettbewerb mit der erhofften Goldmedaille veredeln. Gegner im Endspiel ist allerdings das an ein eins gesetzte China.

Erste Olympia-Medaille für Burkina Faso: Zango macht Land glücklich

TOKIO: Ein besseres Timing hätte Dreispringer Hugues Fabrice Zango aus Burkina Faso kaum finden können. «Ich bin richtig glücklich für Burkina Faso, weil heute der Unabhängigkeitstag meines Landes ist und ich die erste Medaille für mein Land geholt habe», sagte der 28-Jährige am Donnerstag über die Medaillenpremiere. Zango holte in Tokio mit einer Weite von 17,47 Metern Bronze für das westafrikanische Land.

Zum Olympiasieger in Abwesenheit des verletzten US-Amerikaners Christian Taylor, 2012 und 2016 jeweils Gewinner von Gold, krönte sich der Portugiese Pedro Pichardo (17,98) vor Zhu Yaming aus China (17,57). «Burkina Faso ist echt glücklich, alle sind glücklich. Ich denke, die werden eine große Party für mich schmeißen, wenn ich zurückkomme», meinte Zango nach dem Wettkampf.

«Jeder in Burkina Faso träumt von dieser olympischen Medaille», hatte der WM-Dritte zuvor schon gesagt. «Das ist eine der einzigen Chancen, die wir in den nächsten 20 Jahren haben, um eine Medaille zu gewinnen, also muss ich es jetzt tun. Ich habe keine andere Wahl, für mich ist es eine Mission.» Und diese ist nun beendet.

Mit Armbruch: Skateboarder Edtmayer in Qualifikation ausgeschieden

TOKIO: Der durch einen Armbruch beeinträchtigte Skateboarder Tyler Edtmayer ist im Park-Wettbewerb der Olympischen Spiele von Tokio in der Qualifikation gescheitert. Der 20-Jährige aus Lenggries konnte am Donnerstag im Urban Sports Park nicht sein gewohntes Programm abspulen, erreichte dennoch 61,78 Punkte und Platz 15. Nur die besten Acht erreichten das Finale. Dort setzte sich der Australier Keegan Palmer mit 95,83 Punkten überlegen durch und wurde erster Olympiasieger im Park. Silber holte der Brasilianer Pedro Barros, Bronze der Amerikaner Cory Juneau.

«Mit ist ein großer Stein vom Herzen gefallen. Das war vor allem mental eine extrem harte Woche mit viel Schmerz, Schweiß und Tränen. Mit den Punkten bin ich mehr als zufrieden, wirklich megacool», sagte Edtmayer. «Beim Wettkampf ist so viel Adrenalin involviert, da habe ich den Arm gar nicht gemerkt.» Dennoch wird er in Deutschland direkt nach der Rückkehr operiert: «Um mein Handgelenk wieder gerade zu stellen. Das steht nämlich gerade schief.»

Edtmayer hatte sich im Training in der vergangenen Woche den Arm gebrochen. Trotz der Verletzung wollte der Bayer bei der olympischen Premiere seines Sports nichts auf seinen Start verzichten. Der Bruch beeinträchtigte Edtmayer bei vielen Bewegungen, unter anderem beim Schwung holen. Vor seiner Verletzung hatte sich der 18. der Weltmeisterschaften die Top Ten als Ziel gesetzt. In seinen drei Läufen stürzte Edtmayer einmal, fiel allerdings nicht auf den Arm.

Freistilringer Cudinovic verliert im Olympia-Viertelfinale knapp

TOKIO: Freistilringer Gennadij Cudinovic ist bei den Olympischen Spielen in Tokio im Viertelfinale gescheitert. Der 27-Jährige aus Heusweiler unterlag Lkhagvagerel Munkhtur aus der Mongolei in einem spannenden Kampf am Donnerstag unglücklich mit 5:6. Zuvor hatte er sich überraschend gegen den an Position zwei gesetzten Kasachen Jusup Batirmursajew durchgesetzt. Cudinovic muss nun hoffen, dass Munkhtur das Finale der Gewichtsklasse bis 125 Kilogramm erreicht. Dann dürfte er am Freitag in der Hoffnungsrunde nochmal ran und hätte über diese noch die Chance auf Bronze.

Cudinovic ist der einzige männliche Freistiler im deutschen Team, der sich für Olympia qualifiziert hat. Nachdem Aline Rotter-Focken (Klasse bis 76 Kilogramm) Gold sowie die Griechisch-römisch-Athleten Frank Stäbler (bis 67 kg) und Denis Kudla (bis 87 kg) jeweils Bronze gewonnen haben, sind es für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) schon jetzt die erfolgreichsten Spiele seit Barcelona 1992.

Russland statt Ukraine: Olympia-Macher entschuldigen sich für Panne

TOKIO: Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio haben sich für eine Verwechslung bei einer Siegerehrung entschuldigt.

Während der Feier für die Medaillengewinner des Synchronschwimm-Duetts waren die drittplatzierten Ukrainerinnen Marta Fiedina/Anastasia Sawschuk am Mittwoch als Athletinnen des Russischen Olympischen Komitees angekündigt worden. Dies sei ein Fehler gewesen, sagte OK-Sprecher Masa Tanaka bei einer Pressekonferenz am Donnerstag und entschuldigte sich dafür.

Hochspringerin Jungfleisch mit Saisonbestleistung ins Finale

TOKIO: Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch hat das Olympia-Finale in Tokio erreicht. Die 30-Jährige aus Stuttgart überstand mit 1,95 Metern im zweiten Versuch die Qualifikation. Es war eine Saisonbestleistung für Jungfleisch. Insgesamt überwanden 14 Athletinnen die Marke von 1,95 Metern. Imke Onnen aus Hannover schaffte am Donnerstag nur 1,86 Meter und schied aus.

«Ich habe gemerkt, dass ich leider nicht zu 100 Prozent fit hier angekommen bin», sagte Onnen, die ihre Corona-Zweitimpfung ordentlich gemerkt habe mit Rückenschmerzen und Nervenproblemen. Die Beschwerden hätten sich im Flieger nach Tokio verstärkt.

Jungfleisch dagegen war zufrieden. «Es war ein richtig großes Ziel ins Finale zu kommen, ich bin überglücklich», sagte sie. «Ich gehe jetzt schon mit einem grinsenden Gesicht nach Hause». Das Finale findet am Samstag (12.35 Uhr/MESZ) statt. Vor fünf Jahren beim Olympiasieg der Spanierin Ruth Beitia in Rio de Janeiro war Jungfleisch Siebte geworden.

Hockey-Herren erstmals seit 21 Jahren ohne Olympia-Medaille

TOKIO: Deutschlands Hockey-Herren kehren erstmals seit 21 Jahren ohne Medaille von Olympischen Spielen zurück. Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes verlor am Donnerstag in Tokio das kleine Finale gegen Indien mit 4:5 (3:3) und ging als Vierter leer aus. Zuletzt war das DHB-Team 2000 in Sydney ohne Edelmetall geblieben. Danach hatte es 2004 in Athen und 2016 in Rio jeweils Bronze sowie 2008 in Peking und 2012 in London sogar Gold gegeben.

In einer dramatischen Partie erzielten Timur Oruz in der 2. Minute, Niklas Wellen (24.), Benedikt Furk (25.) und Lukas Windfeder (48.) die deutschen Tore. Für Indien trafen Simranjeet Singh (17./34.), Hardik Singh (27.), Harmanpreet Singh (29.) und Rupinder Pal Singh (31.) per Siebenmeter.

Parchment beschert Jamaika erneut Gold über 110 Meter Hürden

TOKIO: Der Jamaikaner Hansle Parchment hat überraschend Olympia-Gold über die 110 Meter Hürden gewonnen. Der 31-Jährige setzte sich am Donnerstag auf den letzten Metern in 13,04 Sekunden vor Weltmeister Grant Holloway aus den USA durch (13,09). Parchments Landsmann Ronald Levy holte in 13,10 Sekunden Bronze.

Vor fünf Jahren in Rio de Janeiro hatte der Jamaikaner Omar McLeod Gold gewonnen. Parchment wiederum war 2012 in London zu Bronze gesprintet. Der EM-Vierte Georg Traber aus Tübingen war in Tokio im Vorlauf ausgeschieden.

Amerikanerin Harrison holt im Canadier-Einer das erste Olympia-Gold

TOKIO: Die US-Amerikanerin Nevin Harrison hat das erste Olympia-Gold in der neuen Disziplin Canadier-Einer geholt.

Die erst 19-jährige Topfavoritin setzte sich am Donnerstag im Finale über 200 Meter gegen die Kanadierin Laurence Vincent-Lapointe durch. Dritte wurde die Ukrainerin Ludmila Lusan. Lisa Jahn aus Berlin verpasste das A-Finale und fuhr im B-Finale auf dem Sea Forest Waterway auf Rang fünf.

Elena Wassen erreicht Olympia-Finale im Turmspringen - Schwester raus

TOKIO: Wasserspringerin Elena Wassen hat das Olympia-Finale vom Turm erreicht. Die 20-Jährige erhielt für ihre fünf Sprünge aus zehn Metern Höhe am Donnerstag in Tokio 303,70 Punkte und belegte damit den elften Platz des Halbfinals. Die besten zwölf Springerinnen qualifizierten sich für die Medaillen-Entscheidung am Nachmittag (Ortszeit, 8.00 Uhr/MESZ).

Elena Wassens zwei Jahre ältere Schwester Christina Wassen schied dagegen im Halbfinale aus. Die Berlinerin belegte mit 237,30 Punkten den 18. Rang. Ganz vorne lagen wie schon im Vorkampf am Vortag zwei Chinesinnen - diesmal allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Quan Hongchan gewann mit 415,65 Zählern vor Chen Yuxi und der Amerikanerin Delaney Schnell.

Für Elena Wassen sind es bereits die zweiten Olympischen Spiele. In Rio de Janeiro war sie 2016 als 15-Jährige dabei. Christina Wassen feierte in Tokio ihre Olympia-Premiere.

Organisatoren melden 31 neue Corona-Fälle im Olympia-Umfeld

TOKIO: Die Zahl der Corona-Infektionen im Umfeld der Olympischen Spiele ist erneut angestiegen. Die Organisatoren meldeten am Donnerstag 31 neue Fälle. Das ist ein Tageshöchstwert seit Beginn der Erfassung am 1. Juli. Betroffen ist auch ein Athlet oder eine Athletin. Namen werden in den täglichen Mitteilungen nicht genannt. Die Zahl der positiven Tests rund um die Spiele stieg auf 358. Der Höchstwert war am Mittwoch mit 29 Infektionen erreicht worden.

Nach Auskunft von OK-Sprecher Masa Takaya wurde ein weiteres Mitglied des griechischen Synchronschwimm-Teams positiv getestet. Damit sind nun sechs Team-Mitglieder, fünf Schwimmerinnen und ein Betreuer, betroffen. Sie wurden in ein Quarantäne-Hotel gebracht.

Karateka Jüttner verpasst Finale bei Olympia

TOKIO: Die energischen Schreie haben nicht gereicht: Deutschlands Karate-Hoffnung Jasmin Jüttner ist bei den Olympischen Spielen in Tokio bereits nach dem Vorkampf ausgeschieden. Die Aschaffenburgerin wurde am Donnerstag in der Kata-Disziplin nur Gruppenvierte und verpasste den ersehnten Podestplatz deutlich. «Ich bin schon enttäuscht. Mein Ziel war hier klar, eine Medaille zu holen», sagte die 28-Jährige. Sie sei dennoch glücklich, der Welt ihr Können auf dieser großen Bühne präsentiert zuhaben.

Karate ist in Tokio zum ersten Mal olympisch. «Ich kann immer sagen, ich war die erste Karate-Athletin der Welt, die jemals bei Olympia aufgetreten ist» sagte Jüttner, die den Wettkampf am Donnerstag eröffnet hatte. Für die Karate-Kämpferin war Tokio die wohl einzige Chance in ihrer Karriere auf eine olympische Medaille - bei den Sommerspielen 2024 in Paris wird Karate nicht mehr dabei sind.

Die Kata-Disziplin ist eine Abfolge genau festgelegter Angriffs- und Abwehrtechniken ohne Gegner. Bewertet wird die dreiminütige Vorführung anhand bestimmter Kriterien wie etwa Ausdruck, Athletik und Technik. Was zunächst an Schauspiel oder Tanz erinnern mag, ist laut Deutschlands bester Kata-Kämpferin viel mehr.

«Es ist eine Kampfkunst», sagte die 1,57 Meter große Athletin auf die Frage, wie sie ihren Sport definiere. Es komme an auf Schnelligkeit, Kraft, Dynamik, Haltung und Ausdruck an. «Also eigentlich alles», sagte Jüttner und verglich die Kata-Disziplin mit Turnen. «Wir haben eine festgelegte Performance, die wir so gut es geht abrufen.»

Siebenkämpferin Schäfer mit empfindlichem Dämpfer im Weitsprung

TOKIO: Die Frankfurter Weltklasse-Siebenkämpferin Carolin Schäfer hat einen empfindlichen Rückschlag am zweiten Wettkampftag in Tokio erlebt.

Im Weitsprung kam die 29-Jährige am Donnerstag nur auf schwache 5,78 Meter und rangiert auf Rang zwölf mit 4584 Punkten. Die Bestleistung der früheren WM-Zweiten und Olympia-Fünften steht bei 6,57 Metern. Vanessa Grimm (24) vom Königsteiner LV sprang in der glühenden Hitze des Olympiastadions auf 5,94 Meter und steht vor dem ausstehenden Diskuswurf und dem 800-Meter-Lauf mit 4480 Punkten auf dem 18. Platz. Ein enges Rennen um den Olympiasieg liefern sich die niederländische Ex-Europameisterin Anouk Vetter (4965 Punkte) und Nafissatou Thiam (Belgien), die nur vier Zähler weniger sammelte.

Bundestrainerin Dörre-Heinig sehnt Marathon-Medaille herbei

TOKIO: 33 Jahre nach ihrem historischen Bronze-Marathon in Seoul hofft Bundestrainerin Katrin Dörre-Heinig auf eine Medaille der Deutschen bei den Olympischen Spielen in Tokio. «Es wird ja mal Zeit», sagte sie vor dem Start in Sapporo bei den Frauen am Samstag (0.00 Uhr/MESZ) und bei den Männern am Sonntag (0.00 Uhr/MESZ) lachend der Deutschen Presse-Agentur. Dörre-Heinig hat 1988 als bislang einzige Deutsche eine Olympia-Medaille im Marathon gewonnen. «Ich hoffe auf sehr gute Ergebnisse», sagte die 59-Jährige.

Bei den Frauen starten Melat Kejeta (Kassel), die bei der Halbmarathon-WM 2020 Silber geholt hat, sowie Deborah Schöneborn (Berlin) und Dörre-Heinigs Tochter Katharina Steinruck (Frankfurt). Auch bei den Männern ist ein Trio dabei: Amanal Petros, Hendrik Pfeiffer (beide Wattenscheid) und Richard Ringer (Rehlingen).

«Es braucht sich keiner zu verstecken», sagte Dörre-Heinig, die sich mit der Mannschaft in einem Trainingslager in Shibetsu nördlich von Sapporo vorbereitet hat. Sie verwies aber auf die schwierigen klimatischen Bedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze. «Meisterschaftsrennen haben ihre eigenen Gesetze. Die Bedingungen sind sehr sehr schwierig», sagte Dörre-Heinig.

Deutsche Sprint-Staffel im Finale: «Wir wollen eine Medaille»

TOKIO: Das deutsche Sprint-Quartett mit Schlussläuferin Gina Lückenkemper hat das Olympia-Finale von Tokio erreicht - und will nun eine Medaille holen. In 42,00 Sekunden verwies die EM-Zweite am Donnerstag zusammen mit Rebekka Haase, Alexandra Burghardt und Tatjana Pinto im Vorlauf die Schweiz (42,05 Sekunden) und China (42,82) auf die Ränge zwei und drei. «Auf jeden Fall wollen wir auf einen vorderen Platz, wir wollen eine Medaille», kündigte Pinto an. «Dafür geben wir tausend Prozent.»

Auch die Männer schafften es in den Medaillenwettstreit. Julian Reus, Joshua Hartmann, Deniz Almas und Lucas Ansah-Peprah wurden zwar nur Vierte ihres Vorlaufs in 38,06 Sekunden. Als eine der beiden zeitschnellsten Staffeln sicherten sie sich aber einen Platz im Finale am Freitag (15.50 Uhr/MESZ).

Die 24-jährige für den SSC Berlin startende und in den USA trainierende Lückenkemper konnte nach einer Muskelverletzung die Olympia-Norm nicht mehr erfüllen, reiste aber als Ersatzläuferin mit in das Trainingslager nach Miyazki vor den Tokio-Spielen. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Lisa Mayer und Lisa Nippgen, die vorzeitig in die Heimat zurückreisen mussten, rückte sie in die Staffel-Formation.

«Der Sport ist schnelllebig, das musste ich auch vor Olympia erfahren. Ich bin nun megazufrieden», sagte Lückenkemper, die 2016 in Rio mit der Sprint-Staffel auf den vierten Rang gelaufen war. «Wir haben jetzt die Chance auf eine Medaille. Eine für alle, alle für eine», sagte sie vor dem Finale am Freitag (15.30 Uhr/MESZ).

Kajak-Zweier Max Hoff/Jacob Schopf gewinnt Olympia-Silber

TOKIO: Die Kanuten Max Hoff und Jacob Schopf haben im Kajak-Zweier in Tokio Olympia-Silber gewonnen.

Das Weltmeister-Duo aus Essen und Potsdam musste am Donnerstag über die 1000 Meter nur den Australiern Jean van der Westhuyzen und Thomas Green den Vortritt lassen. 0,304 Sekunden fehlten dem deutschen Team auf dem Sea Forest Waterway zum Olympiasieg. Dritte wurden die Tschechen Josef Dostal und Radek Slouf.

Sabrina Hering-Pradler erreicht im Kajak-Einer nur das B-Finale

TOKIO: Sabrina Hering-Pradler aus Hannover hat nur das olympische B-Finale im Kajak-Einer über 500 Meter erreicht.

Nach einem guten Start kam sie am Donnerstag auf dem Sea Forest Waterway in Tokio auf Rang vier im Halbfinale. Für das A-Finale wäre ein Platz unter den ersten Zwei notwendig gewesen. Jule Hake aus Lünen fuhr im selben Halbfinallauf auf Rang fünf und fährt nun im C-Finale.

Zehnkämpfer Kazmirek nach mäßigem Hürdensprint auf Platz 13

TOKIO: Der Olympia-Vierte Kai Kazmirek hat einen schwachen Start in den zweiten Tag des Zehnkampfes der Tokio-Spiele gehabt. Im Hürdensprint reichte es am Donnerstag nur zu 14,53 Sekunden. Damit konnte der 30-Jährige von der LG Rhein-Wied aber seinen 13. Platz mit 5113 Punkten verteidigen. Mit der Medaillenvergabe dürfte er nichts mehr zu tun haben. Nach sechs Disziplinen liegt bisher unangefochten der Kanadier Damian Warner mit 5767 Punkten an der Spitze. Zweiter ist der Australier Ashley Moloney mit 5605 Punkten. Weltrekordler Kevin Mayer aus Frankreich ist mit 5327 Zählern nur Vierter.

Medaillenmitfavorit Niklas Kaul hatte bei seinem Olympia-Debüt am Mittwoch im Rennen über 400 Meter nach der Hälfte aufgegeben. Wegen einer Fußverletzung, die sich der Weltmeister im Hochsprung zugezogen hatte, konnte er nicht mehr am Wettkampf teilnehmen.

Der 23-jährige Mainzer lag nach vier Disziplinen, in denen er persönliche Bestleistungen im Weitsprung (7,36 Meter) und im Hochsprung (2,11 Meter) schaffte, aussichtsreich im Medaillenrennen. Ein MRT am Donnerstag sollte Auskunft über eine genaue Diagnose seiner Verletzung geben.

Berlinerin Lisa Jahn verpasst das Olympia-Finale im Canadier

TOKIO: Canadier-Fahrerin Lisa Jahn aus Berlin hat das olympische Finale bei der Premiere dieser Disziplin in Tokio verpasst.

Die 27-Jährige Berlinerin paddelte am Donnerstag im Einer-Halbfinale über 200 Meter auf Rang sieben und fährt somit nur im B-Finale auf dem Sea Forest Waterway. Sophie Koch aus Karlsruhe hatte zuvor den Einzug ins Halbfinale verpasst. Im Zweier-Wettbewerb haben beide gemeinsam noch eine weitere Chance.

Van Almsick begeistert von Wellbrocks «mentaler Stärke»

TOKIO: Der frühere deutsche Schwimm-Star Franziska van Almsick hat das Auftreten und Selbstbewusstsein von Olympiasieger Florian Wellbrock gelobt.

«Er ist zu einem fokussierten, klaren und ruhigen Athleten geworden, der meinen großen Respekt verdient. Es ist vor allem seine mentale Stärke, die mich begeistert und dieser klare, ruhige Wille zu gewinnen», sagte die einstige Freistil-Spezialistin am Donnerstag. Wellbrock hatte sich mit großem Vorsprung Gold über zehn Kilometer gesichert. Es war das erste Gold für Deutschland in dieser Disziplin und das erste für den Deutschen Schwimm-Verband seit 13 Jahren. «Florian ist von Anfang an sein eigenes Rennen geschwommen und hat das Rennen klar in der Hand gehabt», sagte die 43 Jahre alte van Almsick.

BMX-Fahrer Fields wird nach schwerem Sturz aus Krankenhaus entlassen

TOKIO: Rio-Olympiasieger Connor Fields wird nach seinem schweren Sturz bei den BMX-Rennen in Tokio noch am Donnerstag aus dem Krankenhaus entlassen. Der 28 Jahre alte Amerikaner sei auf dem «Weg der Besserung», teilte der US-Verband am Donnerstag mit. Fields, der zu den Stars der Szene gehört, war bei den Olympischen Spielen in seinem dritten Halbfinal-Lauf im Ariake Urban Sports Park kurz nach dem Start schwer gestürzt und hatte eine Gehirnblutung erlitten.

Nach einer Nacht auf der Intensivstation war er zunächst zur weiteren Beobachtung im St. Luke's International Hospital von Tokio geblieben. Fields werde nun nach Hause fliegen und die Rehabilitation beginnen, schrieb der Verband. «Ich bin zurück», twitterte Fields. Er könne im Moment nur fünf bis zehn Minuten stehen, «aber wir arbeiten daran».

Mögliches Unwetter: Olympia-Turnier der Golf-Damen droht Verkürzung

TOKIO: Dem olympischen Golf-Turnier der Damen droht wegen eines möglichen Unwetters eine Verkürzung auf drei statt vier Runden. Am Samstag, dem eigentlichen Finaltag, könnte nach den Vorhersagen der Meteorologen eine tropische Wetterlage über dem Kasumigaseki Country Club entstehen. Für Deutschland sind Sophia Popov und Caroline Masson auf dem Par-71-Kurs im Norden von Tokio am Start.

«Wir haben den Spielerinnen mitgeteilt, dass wir möglicherweise gezwungen sind, das Turnier auf 54 Löcher zu reduzieren», sagte die technische Delegierte des Turniers, Heather Daly-Donofrio. «Wir werden die Wetterlage weiter verfolgen.» Wann diese Entscheidung getroffen wird, steht noch nicht fest. «In einer idealen Welt würden wir das entscheiden, bevor die Spielerinnen in ihre dritten Runde starten. Wir hoffen, dass sich die Wetterlage ändert und wir dann am Samstag unsere letzte Runde sauber zu Ende spielen können», sagte Daly-Donofrio.

Lurz und Biedermann rühmen Wellbrock: «Gigantisch» und «historisch»

TOKIO: Freiwasser-Rekordweltmeister Thomas Lurz und Schwimm-Weltrekordler Paul Biedermann haben den Stellenwert des Olympiasieges von Florian Wellbrock hervorgehoben. «Florian hat von Anfang an das Teilnehmerfeld dominiert und war einfach nicht zu stoppen! Er hat Historisches geschafft mit dem ersten Olympiasieg im Freiwasser für Deutschland», sagte Weltrekordler Paul Biedermann. «Eine Medaille im Becken und im Freiwasser zu gewinnen, ist eine ganz eigene Liga und spricht für das Ausnahmetalent Florian Wellbrock.»

Lurz hob als Eurosport-Experte die Leistung hervor. «Ein absolut gigantisches Rennen. Außergewöhnlich stark, außergewöhnlich schnell», sagte der 41-Jährige in der Nacht zu Donnerstag bei Eurosport. Wellbrock hatte sich mit großem Vorsprung Gold über zehn Kilometer gesichert. Es war das erste Gold für Deutschland in dieser Disziplin und das erste für den Deutschen Schwimm-Verband seit 13 Jahren.

«Ein total dominantes Rennen. Es gab keinen anderen, der nur ansatzweise so gut geschwommen ist wie er», sagte Lurz über «chancenlose» Konkurrenten. Wellbrock sei «massiv überlegen» gewesen.